Zomrela hviezda zo skupiny Boney M Bobby Farrell

Holandská popová hviezda Bobby Farrell zo skupiny Boney M zomrel v Rusku vo veku 61 rokov.

30. dec 2010 o 12:56 TASR

Bobby Farrell, spevák skupiny Boney M, ktorá kraľovala v rebríčkoch hitparád v 70. rokoch minulého storočia, zomrel vo veku 61 rokov počas turné v Rusku.

AMSTERDAM/MOSKVA. Jeho agent John Seine uviedol, že Farrella našiel mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Petrohrade dnes ráno hotelový personál, keď hudobník nereagoval na telefonický budíček.

Farrell podľa agenta vystupoval podľa plánu v stredu v neskorých večerných hodinách, ale pred vystúpením aj po ňom sa sťažoval na problémy s dýchaním. Napriek ťažkostiam koncert úspešne absolvoval a všetko prebiehalo normálne, uviedol Seine a dodal, že smrť Farrella je obrovským šokom.

Príčina smrti nie je zatiaľ jasná, uviedol petrohradský zástupca ruskej vyšetrovacej komisie Sergej Kapitanov.

Muzikant viedol skupinu s názvom Bobby Farrell and Boney M, ktorú tvoril s troma speváčkami. Z Ruska mali v pláne odcestovať do Talianska.

Pôvodná Boney M, ktorá mala sídlo v Nemecku, sa rozpadla v roku 1986. Dovtedy dobýjala svet diskohitmi ako "Daddy Cool", "By the Rivers Of Babylon", "Ma Baker", "Rasputin" či "Kalimba de Luna".

Slávu získala Boney M v Európe, USA aj v Sovietskom zväze a ďalších jeho satelitných krajinách, vrátane vtedajšieho Československa.

Bobby Farrell, vlastným menom Alfonso Farrell, sa narodil na ostrove Aruba v Holandských Antilách, odkiaľ ho do Západného Nemecka v roku 1976 priviedol nemecký producent, spevák a skladateľ Frank Farian. Práve on dal dokopy skupinu Boney M a takisto produkoval väčšinu vokálov skupiny.

Farrell bol známy spevom na playback a energickými tanečnými pohybmi. Žil v holandskom Amsterdame.