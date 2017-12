Báli sme sa, že sa nerozlúčia

Tomáš Hulík nakrútil Návrat rysov a záverečnú skladbu mu naspieval Jon Anderson

31. dec 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Dva roky trvalo dvom malým rysom narodeným v zoologickej záhrade, kým sa odhodlali vybehnúť do voľnej prírody. Tomáš Hulík tento experiment nafilmoval. Jeho skúsenosti sa zídu, keby rysovi hrozilo vyhynutie.

Posledné dva roky sa kameramanovi a fotografovi Tomášovi Hulíkovi veľmi páčili. Polovicu času strávil na chate životom v prírode a vraví, že pre usporiadanie myšlienok to bola taká dobrá vec, že lepšiu by si sotva vedel predstaviť. Ale o to nešlo.

Popri rúbaní dreva a prechádzkach v lese nakrúcal film Návrat rysov, ktorý túto sobotu odvysiela Slovenská televízia.

Hulík je environmentalista a ten typ výskumníka, čo má pri sebe takmer vždy nejakú kameru alebo fotoaparát. Doma si zvykol nakrúcať mačku a myš, a keď vyšiel k rieke Morave, čakali ho bobry, na ktoré je európsky špecialista. Teraz sú hrdinami jeho filmu dva malé rysy z ostravskej ZOO, súrodenci Muro a Líza. S Milošom Majdom, strážcom národného parku Malá Fatra robili pokus: dokážu ich vrátiť do voľnej prírody?

Inteligentné, ale divé

Rysíčatá najprv vzali na niekoľko dní do bytu, potom sa presunuli do Ľubochnianskej doliny. Prvé dni Líza s Murom plakali za mamou a utešiť sa vraj dali len šľahačkou. Ale potom si už našli svoje obľúbené kusy nábytku – a žili. „Je fantázia, o čo všetko sa zaujímajú a čo so svojou inteligenciou dokážu odpozorovať. Učili sa napríklad vyskočiť na trám pod stropom a potom z neho zliezť. V jednej miestnosti to bolo extrémne ťažké a vôbec im to nešlo. Ale keď videli, že v inej, jednoduchšej miestnosti im to ide, neprestali, kým neuspeli aj v tej druhej,“ hovorí Tomáš Hulík.

Najhorší scenár bol, že nepovedia ani good bye. Až keď sme po pol roku našli znovu ich stopy pri našej chate a videli, že žijú, až vtedy sme to oslávili. Tomáš Hulík

Keby svoje zábery vo filme nekomentoval, vyzeralo by to, že malé rysy sú ako milé mačiatka. Ale keďže to sú divé zvieratá, povahu majú inú. Nadviazať s nimi dôverný vzťah nebolo možné. Také je preto aj rozuzlenie Hulíkovho filmu. Keď sa rysy odvážili a rozhodli, že z chaty definitívne odídu, žiadna rozlúčka nebola. „To bol vlastne najhorší scenár, aký sme si predstavovali. Že nepovedia ani good bye. Až keď sme po pol roku našli znovu ich stopy pri našej chate a videli, že obaja stále žijú, až vtedy sme to oslávili.“

Žiadne milióny

Návrat rysov je koprodukciou televízií STV, ORF a NDR, Hulík naň získal aj podporu z Audiovizuálneho fondu, viedenských a rakúskych filmových fondov. Ale terno bolo, že sa doň zapojil aj Jon Anderson. Naspieval záverečnú skladbu Petra Machajdíka, sám si k nej napísal text Cats Alive. „Dosť sme sa báli, že by ho presvedčil len nejaký miliónový honorár. Peter ho však pozná, vyskúšali sme to teda a spýtali sa. Pesničku nám vrátil za pár dní a žiadny honorár nechcel,“ hovorí Hulík.

Pre samotný druh rysa tento filmový experiment neznamená nič, hovorí. „My sme sa však o ňom veľa naučili a odskúšali sme si jednu metódu. Rysa ohrozujú nečestní poľovníci a pytliaci, výstavba diaľnic ich od seba oddeľuje a znemožňuje im komunikovať. Keď im bude hroziť vyhynutie, budeme vedieť, ako ich zo zoologických záhrad dostať do prírody späť.“

Minulý týždeň sa spolu s Milošom Majdom vrátil Tomáš Hulík do Fatry. Videl, že Líze sa narodili mláďatá, a myslel na to, že možno nakrúti ďalší film. Ohrozené sú mačky divé, orlosup bradatý, orol skalný aj motýle.

Navrat rysov from Tomas Hulik on Vimeo.