Znejú americky, chceli ich Japonci

From Our Hands, slovenskí zástupcovia moderného amerického punkrocku, vydávajú druhý album.

3. jan 2011 o 0:00 Katarína Šamajová

Zohratí chlapci.(Zdroj: FROM OUR HANDS)

Je to Amerika. Anglické texty a atmosféra, ktorá evokuje soundtrack o rebelujúcom tínedžerovi z druhotriednych hollywoodskych filmov. Trochu punkrock, trochu post hard-core aj dynamický heavy metal. Pre priaznivcov slovenského mainstreamu musia byť sekané gitarové riffy utrpením, fanúšikom alternatívy sa zdajú texty gýčové a melódie málo „indie“.

Máloktorá domáca formácia bez viditeľnej podpory médií sa však môže pochváliť takou silnou fanúšikovskou základňou či návštevnosťou na koncertoch ako From Our Hands. „Stali sme sa súčasťou subkultúry a priaznivci tejto muziky sa nájdu v každom meste. Naši fanúšikovia vedia, že vysedávanie za počítačom a komentovanie obrázkov nám nepomôže,“ vysvetľuje frontman Hoťo. „Typický návštevník koncertu je chalan, ktorý má okolo dvadsiatky a vyrastal viac-menej na tej istej muzike ako my, dokonca sa často stáva, že sám na niečom hrá. Dievčatá bývajú aj mladšie.“

From Our Hands skromne tvrdia, že sa od podobných kapiel líšia len angličtinou, ich úspech však tkvie i v zohranosti a samotných skladbách. CD Sinners, ktoré pred pár dňami pokrstili, je ich druhým počinom a rovnako ako debut Buildings Fall vychádza pod hlavičkou českého vydavateľstva. „Zo Slovenska nám za celý čas fungovania nikto ponuku nedal, ale ozvali sa z Japonska. Chceli nám vydať CD v menšom náklade a hneď prišli Česi a bolo vymaľované.“

Chalani plánujú zorganizovať turné a spraviť ďalší videoklip. Ten k aktuálnemu singlu The Noise si natočili sami, nájdete ho na webe.