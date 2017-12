2011: Komu z hudobníkov to vyjde?

Vlani najsilnejšie albumy urobili veteráni, teraz sa čaká návrat strednej a nástup mladej generácie

3. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Coldplay, Radiohead, U2, PJ Harvey, Red Hot Chili Peppers, rapperi Jay–Z s Kanye Westom... To je zopár najväčších mien, ktoré sľubujú nové nahrávky.

Že sa práve rok 2010 v hudbe stane rokom veteránov, čakal asi len málokto. O najpredávanejší album sa síce postarala nová popová celebrita Lady Gaga, ale najviac sa hovorilo o starej garde hudobníkov. Neil Young, Willie Nelson, Robert Plant, Eric Clapton, Brian Eno a ďalší vydali nahrávky, ktoré aj v ich vlastných diskografiách stoja veľmi vysoko. Mladšie generácie akoby vyčkávali (niektorí kritici rovno hovoria o nedostatku nápadov). O to pestrejší však môže byť rok, ktorý sa práve rozbieha.

Kapelové návraty i sóla

Čulo je najmä v strednej generácii muzikantov. Aj preto, že viacerí z nej už nechávajú fanúšikov čakať niekoľko rokov. To platí najmä o Radiohead, asi najvplyvnejšej gitarovej skupine poslednej dekády. Už v máji 2009 sa zavrela do štúdia s renomovaným producentom Nigelom Godrichom a začala robiť na nových veciach, ale zatiaľ sa objavili iba dva single. „Po desiatich rokoch od albumu Kid A sme úplne inou skupinou, úplne iná je aj naša hudba. A o to ide,“ napísal na web kapely gitarista Ed O’Brian.

Na nový album sa čaká aj preto, že práve táto kapela s predchádzajúcou nahrávkou In Rainbows (2007) nabúrala zavedené pravidlá biznisu s hudbou. Nechala ho fanúšikov sťahovať z internetu za ľubovoľnú sumu, čím inšpirovala ďalších kolegov na podobné experimenty.

Album bude, hoci spevák Radiohead Thom Yorke má paralelnú kapelu. Volá sa Atoms for Peace, na basu tu hrá Flea (Red Hot Chili Peppers), klávesy a elektroniku obsluhuje spomínaný Nigel Godrich, za bicími sedí Joey Waronker známy vďaka spolupráci s R.E.M. Toto zoskupenie už má za sebou niekoľko koncertov a dosť pesničiek na vlastné cédečko.

Album s domovskou kapelou má v pláne aj Flea. Red Hot Chili Peppers naposledy vydali kolekciu nového materiálu v roku 2006. Stadium Arcadium bol síce dvojalbum, ale fanúšikovia sa už nevedia dočkať, čo bude ďalej. V rozhovore pre časopis Spin bubeník Chad Smith vyhlásil, že kapela sa pohráva s afropopom: „Hudba sa posunula k úplne inému groovu, už to nie je typický západný štvorštvrťový takt. Tieto rytmy sú úplne nákazlivé.“

Do akej miery si napravia chuť U2 po vlažne prijatej nahrávke No Line On Horizon (2009), sa uvidí. Nový album Songs of Ascent má navodzovať pokojnú náladu, na trhu sa však môžu ocitnúť aj piesne z muzikálu Spider–Man, o ktoré sa postarali spevák Bono a gitarista The Edge.

„Áno. Bude to hotové do niekoľkých mesiacov,“ odpovedala v decembri pre server Pitchfork Björk na otázku, či chystá niečo nové. Islanďanka sa v poslednom čase venovala najmä ekologickým témam týkajúcim sa jej krajiny, ale stihla naspievať nový duet s Antonym Hegartym aj hosťovať na projekte so skupinou Dirty Projectors. Jej posledný album je datovaný do roku 2007 a jedinou istotou je, že od toho nového sa dá čakať čokoľvek. Björk zatiaľ vždy dokázala prekvapiť.

Kanye West, ktorý sa s My Beautiful Dark Twisted Fantasy postaral o najlepšie hodnotenú nahrávku roka 2010 vo viacerých médiách, chystá zverejniť spoluprácu s iným úspešným rapperom Jay–Z. Zatiaľ je známy len jej názov Watch The Throne.

Viac ako šaty z mäsa

Kým to, s čím a kedy prídu najväčšie mená, sa zatiaľ príliš veľa nevie, u tých ostatných je to inak. Jedna z najosobitejších rockových pesničkárok PJ Harvey si naplánovala novinku na Valentína. Oslava lásky? Asi nie, ako naznačuje názov Let England Shake. Má to byť „menej klavírno–introvertných nálad“ ako na predchodcovi White Chalk (2007). Kolekcia vznikla opäť v spolupráci s producentom Johnom Parishom.

Všelijaké asociácie ponúka aj názov Hardcore Will Never Die, But You Will. Ide pritom o novú produkciu postrockového zoskupenia Mogwai, ktorý tiež vyjde 14. februára.

V tomto čase už bude jasné, koľko cien Grammy dostane Lady Gaga. V súboji s Eminemom asi neuspeje (má o štyri nominácie menej), ale z komerčného hľadiska sa dá čakať, že jej album Born This Way, ktorý si naplánovala na koniec mája, opäť prevalcuje všetko ostatné. Po tom, čo plnila stránky médií najmä extravagantným imidžom, to chce teraz skúsiť hudbou. Ako napísala na Twitteri, nové pesničky sú „niečo oveľa hlbšie ako parochňa, rúž alebo posrané šaty z mäsa“.

Domáca scéna

A čo naši muzikanti? Je možné, že Miroslav Žbirka vydá koncertný záznam z vydareného turné so symfonickým orchestrom Cappella Istropolitana.

Gitarista Andrej Šeban má zase doma hotový dvojalbum inštrumentálnej hudby aj pesničkové CD, chýba už len vydavateľ. Nové pesničky sa opäť rodia aj v bratislavskej skupine Živé kvety, katalóg nezávislého vydavateľstva Slnko records možno opäť rozšíri aj trojica známych postáv Martin Burlas, Peter Zagar, Ján Boleslav Kladivo.

Dvojalbum má už hotový aj kapela Sto múch z Banskej Bystrice. Kto pozná jej doterajšiu tvorbu, bude asi dosť prekvapený - napriek tomu, že ide o dvojitú dávku pesničiek, nie sú prekvapivo tak žánrové pestré ako na predchádzajúcom albume, ale skôr kompaktno komorné. O nahrávku sa postaral zvukový režisér Juraj Solan, ktorý spolupracoval s Dežom Ursinym a práve v jeho stopách sa teraz vydáva aj Sto múch.

Prekvapením roka by mohol byť gitarovo–elektronický projekt Mariša, ktorý dali dokopy bývalí členovia skupín Happy Melon, Tornádo Lue a O.B.D. s mladou speváčkou Máriou Kissovou. Singel Pár slov znie sľubne, čoraz reálnejšie sú aj plány dvojice mladých elektronických talentov Pjoni & Ink Midget na spoločný debut.

V akom stave je domáca nezávislá scéna, budete môcť zistiť na ďalšom ročníku cien Radio_Head Awards, ktoré chystá Rádio_FM.