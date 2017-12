Zomrel výtvarný teoretik Fedor Kriška

Fedor Kriška sa aj napriek zákazu absolvovania vysokoškolského štúdia stal výraznou osobnosťou teórie slovenského výtvarného umenia.

3. jan 2011 o 17:14 Ivan Jančár

Len krátko pred rozbrieždením prvého dňa tohto roku skonal po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov významný výtvarný teoretik Fedor Kriška.

Pripomeňme si, že napriek vylúčeniu zo štúdií Dejín umenia a estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave z politických dôvodov (bol synovcom Vladimíra Clementisa) sa dokázal výrazne presadiť v oblasti teórie slovenského výtvarného umenia.

Po dlhé roky či už v pozícií námestníka alebo povereného vedením vo výraznej miere určoval smerovanie Galérie mesta Bratislavy.

Charakteristickým bol jeho vybrúsený štýl písania s vlastným špecifickým interpretovaním umeleckej tvorby, rovnako precizované bývali aj jeho známe príhovory pri otváraní početných, kurátorsky dôkladne pripravených výstav.

Jeho erudované a zároveň čitateľsky prístupné publikované texty o výtvarnom umení vyústili do viacerých monografií o slovenských umelcoch, ako boli Miroslav Cipár, Agnesa Sigetová, Dušan Kállay, Katarína Vavrová a Kamila Štanclová.

V roku 2005 sa za dovtedajšiu umenovednú činnosť v odbore dejín moderného umenia stal laureátom Ceny Mariana Várossa.

Ľudia ako Fedor Kriška sú na svete veľkou vzácnosťou a pre každého je životným šťastím stretnúť takého človeka Ja som mal to šťastie a česť spolupracovať s ním takmer tridsať rokov. Bol to práve on, kto mi pootvoril dvere do mnohých ateliérov či sprostredkoval prvé kontakty do viacerých denníkov i odborných časopisov, z jeho rozsiahlej knižnice som si požičiaval množstvo výborných kníh.

Jeho úvahy boli inšpirujúce a rady nesmierne cenné, bol aj skvelým a vtipným spoločníkom, jeho veľké srdce bolo vždy otvorené pre všetkých. Nikto a nikdy sa u neho nestretol čo i len s náznakom nekorektného konania, často na seba brával bremená starostí iných.

Milý Fedor, aspoň dodatočne, od nás od všetkých, čo sme Ťa poznali - ďakujeme.