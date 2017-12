Filmová odysea 2011

Čo nové v tomto roku uvidíme v kinách.

4. jan 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Coenovci budú musieť ukázať, či dokážu urobiť čosi lepšie ako bláznivý western. Gus Van Sant vysvetlí, prečo ho to ťahá na cintorín a dostaneme aj socialistickú lekciu z Maďarska.

Na Divokom západe sa kovboji zvyčajne presúvali na koňoch a cez noc si na cestu svietili fakľami. Dnes majú okrem bežného vybavenia moderné doplnky, ktoré im pomáhajú v každodenných súbojoch. Elektronický náramok im napríklad ohlási príchod vesmírnych votrelcov.

Film Kovboji a votrelci, zosobnený Harrisonom Fordom a Danielom Craigom, by mohol byť najsmiešnejším alebo najodvážnejším filmom roka. Kým však toto sci-fi príde v auguste do našich kín, určite ešte uvidíme nejaké pekné filmy.

Vianočný hit a kamikadze

Bratia Ethan a Joel Coenovci sa radi smejú a kto má rád čierny humor, smeje sa na ich filmoch. V porovnaní s Kovbojmi a votrelcami teraz možno vyjdú trochu ako suchári, pretože ich nový film Skutočná guráž je inšpirovaný tradičným westernom, remakeom filmu, za ktorý v roku 1970 dostal Oscara John Wayne. Ešteže nasľubovali, že v ňom budú netradične melodramatickí, a naozaj, v amerických kinách to bol vianočný hit. My sa na Matta Damona a Jeffa Bridgesa v hlavných úlohách pôjdeme pozrieť v polovici februára.

Už v polovici minulého roka začali byť po svete povyvesované plagáty k filmu Američan od fotografa Antona Corbijna. Bol na nich bežiaci George Clooney so zbraňou v ruke. Potom bolo o ňom ticho a našu februárovú premiéru možno nebudú ohlasovať žiadne ocenenia alebo ohlasy zo sveta. Tak to bolo pri jeho debute Control o Ianovi Curtisovi zo skupiny Joy Division, to bol naozaj krásny film.

Tento rok by sme 8. máj mali oslavovať už s novým duchovným rozpoložením. V apríli budeme mať v kinách film Gusa Van Santa Restless a keď budeme správne naladení, mali by sme v ňom stretnúť ducha japonského kamikadze z druhej svetovej vojny. Gus Van Sant je citlivý režisér so zmyslom pre vážne témy, ale teraz sa príliš vážne netvári. Alebo žeby predsa? Japonský prelud uvidí mladé dievča, ktoré sa tesne pred smrťou zamiluje do šarmantného fanúšika pohrebov, ktorý sa najradšej prechádza po cintorínoch.

Natalie a Sean

Veľmi klamlivo vyzerá názov Bibliotheque Pascal. Nie je to žiadna intelektuálna francúzska konverzačka, ale maďarský film z anglického bordelu. Nakrútil ho Szabolcs Hajdu - pred pár rokmi prešiel našimi festivalmi jeho úžasný film Biele dlane. Szabolcs bol gymnasta, preto nakrútil film o gymnastovi, ktorý emigroval do Kanady (hral ho jeho brat, tiež gymnasta).

Celý východný blok mohol od neho odkukávať, ako rozpráva o socialistickej minulosti svojej krajiny. Aj jeho nový film je podobný. Tak ako jeho klamlivý názov, odkazuje na falošné predstavy o plusoch západu a mínusoch východu.

Musela to byť zázračná chvíľa, keď Luc Besson hľadal hercov do filmu Leon a objavil dvanásťročnú Natalie Portman. Jej rodičom potom napísal zoznam režisérov, s ktorými za žiadnu cenu nesmie odmietnuť nakrúcať. Dnes, keď už sa rozhoduje sama, si vysnívala úlohu baletky v psychologickom trileri Darrena Aronofského Čierna labuť. Hádam sa k nám tento film dostane ešte na jar. Uvideli by sme veľký režisérsky talent a mladú ženu, ktorá dospela vo výbornú herečku.

V novembri by sme ešte mali stihnúť Terrenca Mallicka. Minulý rok to nestihol tak, aby jeho film Strom života mohol súťažiť na festivale v Cannes a publikum to ľutovalo. Ak by to mal byť taký dobrý film ako Tenká červená línia, tak ho chceme rýchlo vidieť. Napokon, jeden prísľub je už splnený, aj v Strome života hrá Sean Penn.

Noví Piráti aj Sherlock

Vo svete tento rok uvidia, ako dopadol Steven Spielberg s animovanými Tintinovými dobrodružstvami. Ak by sme po troche úletu a rozprávkach túžili my, zostane nám májové pokračovanie Pirátov z Karibiku a v decembri druhý diel šarmantnej verzie Sherlocka Holmesa od Guya Ritchieho. A najväčším zázrakom bude, keď nový Harry Potter bude naozaj už predposledný.

Ale možno by sme nový rok mohli začať úplne triezvo. Anglicko čaká, či herec Colin Firth konečne dostane Oscara za to, ako zahral monarchu s rečovou vadou v dráme The King's Speech. U nás tento film ešte premiéru naplánovanú nemá, ale od štvrtka Colin Firth v našich kinách predsa len bude. Premietať sa začne intímna dráma The Single Man, za ktorú bol na Oscara nominovaný aj vlani.