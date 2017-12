Texty z pozostalostí lákajú nielen vydavateľov

Tohtoročná knižná ponuka slovenskej tvorby – roznerovský boom, nové diela laureátov cien, návraty do rockovej éry, ale aj osvedčené komerčné mená, debuty a zborníky.

5. jan 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Slovenská literatúra predvlani vďaka knihe Sedem dní do pohrebu spoznala prekladateľa, filmového a literárneho kritika Jána Roznera aj ako skvelého prozaika. Otázku, či sa z pozostalosti tohto autora vynoria aj ďalšie diela, zodpovedal vydavateľ Albert Marenčin veľmi rýchlo, a po vlaňajších poviedkach Noc po fronte pripravuje na tento rok Výlet po Dunaji. „Formou pripomína joyceovský román, plný faktov a úvah intelektuála o minulej i jeho Bratislave,“ hovorí Marenčin.

Rozsiahlu ponuku retrokníh tohto vydavateľstva tematicky spestria návraty k slovenskej rockovej histórii. Muzikant Tomáš Berka, zakladateľ viacerých kapiel vrátane Modusu či Fermáty, napísal knihu Blumentálske blues.

O hudbe aj inak

O denníkoch všestranného basgitaristu Fedora Freša (Prúdy, Collegium musicum, Soulmen, Fermáta, Blue Effect plus džezové formácie a hrania s folkermi) sa v hudobníckych kuloároch hovorí už dávnejšie. So záujmom i s miernymi obavami. „Kniha sa bude volať Spomienky sidemana a bude tam všetko,“ potvrdzuje so smiechom Marenčin. „Frešo je kritický ku všetkým i k sebe, napísal niečo, čo je klebetníkom i pravdivou históriou bratislavských kapiel.“

O hudbe trochu inak píše Naďa Hrčková v ďalšom pokračovaní svojej série Dejiny hudby, tentoraz o tej z 19. storočia. Kniha vyjde v Ikare, ktorý si sľubuje čitateľský úspech aj od druhej časti bestselleru Jozefa Kariku V tieni mafie II. Čas dravcov, románu pseudonymného novinára Filipa Kasa Nemohúcnosť či novej knihy Ľubomíra Feldeka Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť.

Značný priestor poskytuje Ikar aj viacerým debutujúcim autorkám, no prvenstvo v neoficiálnej kategórii najmladšia autorka pre dospelých patrí vydavateľstvu Slovenský spisovateľ. Alžbeta Hulová má len 16 rokov a jej román Spoveď jedného dievčaťa tipuje šéf vydavateľstva Martin Chovanec za objav roka. Očakáva aj rozpísané knihy od overených autorov Kataríny Gillerovej, Jana Hargaša či Jany Pronskej. „Osobne sa veľmi teším na novelu Milana Zelinku Rudenko, ktorá bude dôstojným pendantom jeho Tety Anuly.“ S tou zvíťazil Zelinka v Cene Anasoft litera 2008.

Krása približnosti

Aj vlaňajší držiteľ tejto prestížnej ceny Stanislav Rakús prichádza s novou knihou. Volá sa Hovoriť niečím iným a vydá ju Koloman Kertész Bagala. Ten oslávi dvadsiate výročie svojho vydavateľstva aj Ballovou novelou V mene otca, debutom Zusky Kepplovej či zborníkmi Poviedka 2010 a Básne 2009/2010.

A do tretice laureát Ceny Anasoft litera – Alte Vášovej vyjde nová próza vo vydavateľstve F. R. & G., ktoré pripravuje tiež antológiu slovenského haiku pod názvom Haiku haiečku, haiku zelený, objavené a stále sa objavujúce texty štvrtého z Osamelých bežcov Igora Nusku a mnohé iné literárne prekvapenia.

Poéziu reprezentuje aj siedma kniha Michala Habaja nazvaná Básnická samovražda Michala Habaja, ktorú miesto motta uvádzajú kľúčové slová: mystika – beat – koncept – experiment – gýč – pop – teória. Vydá ju Ars Poetica, tá ponúkne tiež lahôdku Krása približnosti – knihu štúdií a článkov literárneho vedca Albína Bagina, ktorej súčasťou budú aj autorove doteraz knižne nepublikované texty.

Do pozostalosti siahol aj Kalligram, keď okrem ďalších textov Ivana Žuchu chystá vydanie nedokončenej vedeckej práce 2217 dní od historika Ľubomíra Liptáka, ktorého zdobí aj Cena Dominika Tatarku. S novými prózami sa pod hlavičkou Kalligramu predstavia okrem iných aj Silvester Lavrík a Márius Kopcsay.