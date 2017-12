Čo umelci nemajú radi

Ako to vyzerá, keď má niekto zároveň slabosť pre tradičnú maľbu, počítač aj konceptuálne umenie, môžete vidieť na výstave I don’t like v Nitre. Ján Triaška namaľoval svoje kritiky.

5. jan 2011 o 0:00 Barbora Geržová

V Nitrianskej galérii do 15. januára prebieha autorská výstava na Slovensku už etablovaného autora Jána Triašku (1977, Novi Sad). Jej názov je I don’t like (Nemám rád) a pozostáva z veľkoformátových malieb z cyklu Transkripcia, ktoré vznikli recykláciou.

Autor spracoval svoje staršie obrazy z cyklov Oheň a dym a Bytová jednotka. Existujúce maľby prekryl maliarsky spracovanými textami, ktoré znemožňujú čítanie pôvodnej maľby.

Sú to výroky slovenských kritikov a kritičiek, ktoré získal prepisom neformálnych rozhovorov, kde sa vyjadrujú k autorovej tvorbe. Vybral si len negatívne reakcie: „Je to zle namaľované, zlá téma/Si lepší v konceptuálnych projektoch ako v klasickej maľbe/Čo plánuješ s maľbami, ktoré obsahujú text? Nemôžeš ich vystaviť klasickým spôsobom, pôsobilo by to príliš pekne/Je nemožné predať to, je to príliš depresívne...“

Ide o výroky domácich kritikov, no autor ich použil v anglickom preklade, čím sa pre domáceho diváka stávajú anonymnejšie. Koncepcia výstavy je postavená na dvoch momentoch.

Prvým je autorovo prijatie a vyrovnanie sa s negatívnou spätnou väzbou na vlastnú tvorbu. Tým, že citáty zverejňuje a ďalej výtvarne spracúva, získava od ich kritického obsahu dôležitý odstup, navyše v takejto transkripcii sa ukáže i banalita niektorých výrokov a ich zverejnením sa dosiahne ironický podtext.

Druhým dôležitým momentom je použitie textu. Triaška sa pohybuje na rozhraní medzi klasickou maľbou a technickým obrazom, pričom ich postupne prepája s textom.

Najvýstižnejšie to dokumentuje inštalácia Transkripcia č. 13, ktorá má na výstave špecifické postavenie. Autor neprepisuje starší obraz, ale vytvára nové dielo, v ktorom spája dve médiá, maľbu a digitálny obraz.

Plocha obrazu slúži ako plátno, na ktoré sa premieta jeden z kritických výrokov používajúc vždy iný typ písma, ktoré prechádza až do čistých znakov. Autor takto uvažuje, ako rôzna vizualita písma môže ovplyvňovať spôsob čítania jediného textu. Na druhej strane premenou textu až k abstrahujúcim znakom zároveň dekonštruuje obsah výroku a text sa stáva viac vizuálnou záležitosťou.

Výstava Jána Triašku, ktorú kurátorsky pripravila Zuzana Duchová dokumentuje zaujímavý posun v jeho tvorbe. Má čoraz viac konceptuálny charakter. A to keď používa tradičnú maľbu rovnako ako digitálne médiá.