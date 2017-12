Americkí producenti navrhli desať najlepších filmov roka

Do desiatky nominácií na cenu pre najlepší film roka Združenia amerických producentov sa dostali aj filmy Sociálna sieť, Počiatok a Čierna labuť.

4. jan 2011 o 19:07 TASR

Filmový príbeh o zakladateľovi Facebooku Sociálna sieť, dráma britského monarchu The King's Speech (Kráľov príhovor) a sci-fi trhák Počiatok sú čelnými kandidátmi medzi 10 nomináciami na cenu pre najlepší film roka, ktoré dnes zverejnilo Združenie amerických producentov (PGA).

LOS ANGELES. Na prestížnu cenu PGA ďalej nominovali: - filmový triler 127 hodín o dramatickom prežití na horolezeckom lane privalený balvanom v stene, - psychologickú drámu s prvkami hororu Black Swan (Čierna labuť) rozprávajúcu príbeh sólistky baletu, - boxerskú ságu zo začiatkov kariéry Mickyho Warda a jeho brata The Fighter (Bojovník), - snímku The Kids Are All Right (Deti sú v poriadku) o dvoch deťoch počatých umelým oplodnením, ktoré privedú do lesbickej rodiny svojich biologických otcov, - kriminálny triler The Town (Mesto) režiséra Bena Afflecka, ktorý je filmovou adaptáciou novely o princovi zlodejov, - animačný hit Toy Story 3: Príbeh hračiek, - western podľa bratov Coenovcov Skutočná guráž.

Laureátov cien Združenia amerických producentov vyhlásia slávnostne 22. januára, tri dni pred zverejnením nominácií na ceny Americkej filmovej akadémie, prestížnych Oscarov.

Ceny PGA zvyčajne "trafia" na budúcich laureátov hlavných kategórií Oscarov.