Galérie v roku 2011: Príde aj Picasso

Plány slovenských galérií sú takmer uzatvorené. Opäť budú prevládať samostatné výstavy slovenských umelcov.

7. jan 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Minulý rok patril v galériách najmä rozsiahlym monografickým výstavám. Július Koller a Juraj Bartusz v SNG patrili medzi tie najviac skloňované spolu s príbuznými výstavami Daniela Fischera, Otisa Lauberta, Ladislava Čarného či Petra Kalmusa v bratislavskom Dome umenia. Veľkorysý priestor Danubiany nechal vyniknúť diela Jozefa Jankoviča.

Prekonať túto kombináciu výnimočných projektov bude iba veľmi ťažké. Tohtoročné plány galérií ešte nie sú úplne uzatvorené. Napriek tomu je už možné určiť niekoľko favoritov, ale aj pretrvávajúcich tendencií.

Základom je priestor

Výstava Sám proti sebe patrila pred štyrmi rokmi medzi udalosti roka v Prahe. O čosi neskôr sa dočkala aj Bratislava, len to chcelo viac priestoru. Poctivému divákovi našťastie nerobilo problém prejsť z Národnej galérie k Domu umenia, aby videl všetky diela Rudolfa Sikoru.

Na jar vyskúša v kurátorskej koncepcii Kataríny Bajcurovej priestor galérie Danubiana. K tej je tiež potrebné merať cestu. Nielen názov „Človek konečne vie...“, pod ktorým sa skrývajú staršie aj úplne nové veci, naznačuje, že to nebudú zbytočné kilometre.

Rudolf Sikora, Hrob pre Maleviča

Na jeseň sa do Danubiany oplatí vrátiť kvôli Janovi Kaplickému. Celý tím pod vedením Elišky Kaplickej už pripravuje „Vlastnú cestu“, ktorá ukáže viac ako 70 modelov, nákresov a štúdií tohto výnimočného architekta.

V tom čase však príde aj ďalšia vzácna návšteva. V Galérii mesta Bratislavy, ktorá tento rok oslavuje svoje 50. výročie, je na pláne výstava Pabla Picassa zo zbierok Múzea kráľovnej Sofie v Madride.

Základom sú monografické výstavy

„V umení nerozhoduje tvaroslovie, ale sila, ktorá je v ňom,“ hovorí Rudolf Fila, jedna z popredných osobností nielen výtvarného sveta. Na jeho výstavu si do bratislavskej Galérie 19 zájdete až koncom roka, no medzitým tam nájdete niekoľko monografických prehliadok, mladej (Milan Vagač), strednej (Róbert Bielik) aj staršej generácie (Marián Mudroch, Vladimír Kordoš).

Rudolf Fila, Záplava

Milan Bočkay sa bude v GMB pohrávať so známym výrokom Magrittovho obrazu Toto nie je fajka a samostatnú výstavu fotografa Ľuba Stacha uvidíte vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a Táni Hojčovej v Považskej galérii v Žiline.

Nosnými projektmi SNG sú tiež výstavy jednotlivcov. V marci otvoria výstavu Ernesta Zmetáka pod názvom Zberateľ a maliar a na jeseň prehliadku Jany Želibskej, ktorá patrí k výrazným predstaviteľkám generácie akčných a konceptuálnych autorov. Počas leta budú kurátori v SNG hľadať odpovede na to, akým je „Nové Slovensko“ a aký bol prienik moderny v poprevratovom období.

Košická moderna a pokračujúce projekty

Nosné výstavy Košíc a Banskej Bystrice sa nesú v znamení kolektívnych prehliadok. V novembri minulého roka sa už v Košiciach konalo medzinárodné sympózium ako úvodná časť rozsiahleho projektu Košická moderna, ktorý vyvrcholí v roku 2013 výstavou a rozsiahlou publikáciou. Počas leta otvorí galéria výstavu mapujúcu umenie Košíc v 20. rokoch minulého storočia, ktorú bude nasledovať ďalšia medzinárodná konferencia.

Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici bude dominovať grafika. Od mája až do februára budúceho roka sa tu postupne vystriedajú výstavy grafickej tvorby, prezentácia víťazov jednotlivých ročníkov Trienále súčasnej slovenskej grafiky a finálnou bude jej aktuálny 17. ročník.

K pokračujúcim projektom možno zaradiť aj výstavu galandovcov v GMB. Tentoraz sa bude o skupine Mikuláša Galandu hovoriť v rozmedzí rokov 1969 až 1989, opäť v kurátorskej koncepcii Zofie Kiss-Széman.

Galérie majú už v kalendároch aj každoročné prehliadky. V bratislavskom Dome umenia uvidíte pred letom laureátov 10. ročníka Národnej ceny za dizajn, počas leta projekt Socha a objekt XV., Bienále ilustrácií Bratislava a jeseň už bude patriť výstavám Mesiaca fotografie.

Staré zvyky

V rámci hesla, čo je doma, to sa počíta, zostáva naďalej pravidlom, že za menami súčasného svetového umenia budeme musieť cestovať. Rovnako sa nemení ani fakt, že vstupujeme do ďalšieho roka bez kunsthalle, ktorá by priniesla priestor najnovším tendenciám v umení u nás aj v zahraničí. Ale tak to u nás chodí. Zaželajme teda do roka 2011 galériám hlavne veľa šťastia na investorov.