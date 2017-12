Hugo Chávez sa zaľúbil do amerických filmárov

Venezuelský prezident vie, že aj Reagan bol raz hercom. Jeho predstavy o americkom veľvyslancovi nie sú skromné – buď by to mal byť herec Sean Penn alebo režisér Oliver Stone.

6. jan 2011 o 17:50 Kristína Kúdelová

Možno, že svet ešte nedocenil, aký rozhľad má prezident Hugo Chávez v kinematografii a ako veľmi si niektorých filmárov dokáže obľúbiť. Spojené štáty chceli do Venezuely poslať svojho nového veľvyslanca, Chávez s jeho vymenovaním nesúhlasil. Agentúry napísali, že o obsadení postu má vlastnú predstavu: chce tam vidieť Olivera Stonea alebo Seana Penna.

To je Oliverov názor

So Stoneom sa už pozná. Americký režisér najprv nakrútil JFK, potom sa komédiou W. pokúsil pred voľbami zlikvidovať Busha a nakoniec prišiel filmovať aj do Venezuely. Bol to trochu širší projekt, Stone cestoval po celej Južnej Amerike, vyhľadával prezidentov a pýtal sa ich, či je možné zostať nezávislý a odporovať politickému vplyvu Spojených štátov. Z výsledného dokumentu South of Border (Na juh od hraníc) vyplynulo, že najviac obdivuje Huga Cháveza. So záujmom počúval jeho ekonomické teórie a keď vyšiel čas, trochu si s ním zahral futbal a oprášil starý detský bicykel, na ktorom sa Chávez kedysi preháňal po dvore.

Oliver Stone bol veľkým talentom a dodnes je osobnosťou amerického filmu. Ale dokument South of Border nakrútil trestuhodne jednostranne. Správne pochopil, že ho za to budú vplyvné americké denníky ničiť. Aby nedošlo k totálnemu komerčnému neúspechu, na projekcie chodili aj producent so scenáristom filmu a diskutovali s divákmi. Na jednej z nich povedali: „Toto je Oliverov názor na Venezuelu, zvyšok môžu dopovedať iní filmári, napríklad Sean Penn.“

Dvojičky nám tienili

Sean Penn prežíva politiku naozaj so zápalom. Ani dva Oscary, ktoré má za filmy Mystická rieka a Milk, nedodávajú jeho profesii takú vážnosť, akú vidí v občianskej angažovanosti. Dokonca raz na otázku, čím iným by chcel byť, keby mohol, polovážne odpovedal: prezidentom.

Dvakrát si zaplatil celú stranu v denníku San Francisco Chronicle a rozpísal sa o svojej nevôli podporovať vojnu v Iraku. Aj tam sám bol, režisér Alejandro González Iňárritu vravel, že na nakrúcanie filmu 21 gramov odtiaľ prišiel ešte v zaprášených topánkach a nohaviciach. Pomáhal po hurikáne Katrina, po zemetrasení šiel na Haiti.

A najodvážnejšie sa prejavil krátkou poviedkou v mozaikovom filme 11 09 01. Desať režisérov v ňom dostalo za úlohu vyrozprávať svoj vlastný pohľad na útok na World Trade Center. Penn nakrútil poetickú a metaforickú etudu o smútiacom vdovcovi z Manhattanu. Dvojičky mu roky v izbe tienili, keď padali, vniesli mu do života svetlo a on zistil, aký bol zaslepený a akými preludmi sa živil...

Nie je také nepredstaviteľné, že by sa raz Stone alebo Penn objavili v politickej funkcii. Veď Ronald Reagan bol tiež najprv hercom. Skôr sa nezdá, že by tým čosi získal Chávez. Aké filmy by potom pozeral?