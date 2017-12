Sir Michael Caine si prevzal Rad umenia a literatúry

Oscarový herec Sir Michael Caine si z rúk francúzskeho ministra kultúry Frédérica Mitterranda prevzal najvýznamnejšie štátne kultúrne vyznamenanie tejto krajiny.

7. jan 2011 o 13:13 SITA

Sedemdesiatsedemročný herec uviedol, že sa do Francúzska zamiloval už v mladosti a zisk vyznamenania prirovnal k zásnubám.

Hviezda filmov Tichý hlas (1998), Pohyblivé piesky (2003) či Dokonalý trik (2006) je nositeľom Radu umenia a literatúry najvyššieho stupňa (Commandeur). Minister nazval 77-ročnú hviezdu "obrom" v hereckej profesii. Sir Caine pre agentúru AP uviedol, že sa do Francúzska zamiloval už v mladosti a toto ocenenie prirovnal k zásnubám.

"Je to pre mňa fantastické, je to niečo, na čo som nikdy ani nepomyslel. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, som šťastný a veľmi vďačný," dodal dvojnásobný držiteľ Oscara za herecké výkony v snímkach Hana a jej sestry (1986) a Pravidlá muštárne (1999).

Najvyšší stupeň Radu umenia a literatúry za významný prínos umeniu vo Francúzsku a celom svete v minulosti získali napríklad Stevie Wonder, Sir Roger Moore, Dennis Hopper či Patti Smith.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.