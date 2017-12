Slobodného muža žitie mrazí

Filmová dráma A Single Man ponúkla peknú dramatickú úlohu Colinovi Firthovi.

8. jan 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Filmový debut módneho návrhára Toma Forda je taký vydarený, až vzniklo podozrenie, či ho za neho nenakrútili kolegovia zo štábu.

Pred svetovou premiérou filmu A Single Man sa rozhodlo, že na plagáte bude Colin Firth s Julianne Mooreovou. Obaja ležia na zemi, pod hlavou majú vankúše a vyzerá to medzi nimi na blízky, veľmi pravdepodobne intímny vzťah. Pekne falošná predstava. Vo filme má Colin Firth intímny vzťah s mužom, ale producenti a distribútori sa obávali, že keby dali na plagát ich dvoch, pripravili by sa o veľkú časť publika.

Zbytočné vysvetľovanie

A to sme v 21. storočí. Príbeh A Single Man je ešte z horších časov, bol rok 1962, v rádiu aj v televízii stále hovorili o kríze na Kube, že hrozí tretia svetová a treba si zháňať kryty. Single Mana to nevzrušuje, hysterické správy považuje len za ďalšiu formu naháňania strachu, v ničom sa mu to nezdá iné, ako keď sa v spoločnosti vytvára strach z cudzích elementov a menšín. A čím sú menej viditeľné, tým je väčší.

Kryt nemá, zato býva v peknom, modernom dome, takmer celom presklenom. Na univerzite v Los Angeles prednáša literatúru a okolie ho považuje za introverta, tajnostkára. Nespravodlivo, ak by sa ho spýtali aj na osobné veci, úprimne by odpovedal, len to neskúšajú.

Spýtajú sa iba: Vyzeráš hrozne, čo robíš? Tí v kine to už od začiatku vedia: Nerobí už skoro nič, existencia ho mrazí. Miloval muža, ktorý už nežije - ale aká je to bolesť, by zbytočne vysvetľoval. Ani jeho najbližšia kamarátka neverí, že to mohla byť skutočná láska.

Pár mínusov na obhajobu

A Single Man je elegantný, citlivý aj dramatický film, nakrútil ho Tom Ford. Keďže doteraz to bol módny návrhár, občas ktosi zapochyboval, že by taký film mohol urobiť sám. Dobré dialógy vraj vyplynuli z knižnej predlohy, vďaka svojim kontaktom bez problémov zohnal skúsených filmových technikov a výborní herci len chceli byť, ako vždy, výborní.

Na jeho obranu možno uviesť zopár mínusov. Ford do omrzenia strieda farebné ladenie filmu, prechádza z chladných tónov do teplých, ak by niekto náhodou nedokázal rozlíšiť, kedy sa profesor cíti dešperátne a kedy prežíval čosi krásne.

Svoj výtvarný talent skúšal využiť v metaforických sekvenciách, z čoho vyšla zbytočná formálna exhibícia. No a túžba po štýlovej dokonalosti sa miestami nebezpečne približuje k hranici gýča. Keď sa Single Man vyberie kúpiť gin a stretne pri tom zmyselného španielskeho herca, to je už v podstate reklama na cigarety.

Ale načo byť zbytočne zlomyseľný, toto sú vo Fordovej dráme okrajové veci. Keď sa pustí druhý alebo tretí raz, budú oproti bohatému obsahu ešte okrajovejšie.

Nečakané zmierenie

Film súťažil v roku 2009 na festivale v Benátkach. Dostal cenu Queer Lion a Colina Firtha vyhlásili za najlepšieho herca.

Vraj si najprv myslel, že Fordovu ponuku odmietne. Ale keď sedel na vani a čakal, kým mu dá opravár dokopy pokazenú práčku, rozmyslel si to. Možno aj jeho trochu strašili dôsledky a reakcia publika, ktoré je zvyknuté na iných romantických hrdinov.

Odmenou nebola cena z Benátok, ale prostá a pritom zásadná herecká úloha. Precítil v nej osud muža, ktorý zistí, že zmierenie so životom prichádza úplne inak, ako si predstavoval.