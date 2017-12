Noblesné disko

Začína sa plesová sezóna, čas prevetrať tanečné topánky a vedomosti z popscény 80. rokov. Spoznávate speváčku na fotografii, ktorá v roku 2008 úderom na gong otvorila Ples v opere?

8. jan 2011 o 0:00 Zuzana Komárová, Anita Ráczová

Najvyberanejšie delikatesy, najluxusnejšie róby, najdrahšie dekorácie a k tomu zahraničná hviezda, ktorej najväčšia sláva už dávno vyšumela.

Hoci by to mohlo znieť ako ironická narážka, vkus hostí Plesu v opere, ktorého XI. ročník sa práve dnes koná, je dokonale uspokojený. Hity staré niekedy viac ako dvadsať rokov dokážu postaviť na nohy aj zarytých konzervatívcov a namiesto obligátneho označenia vykopávky si všetci decentne šuškajú slová ako klasika, retro či stálica.

Každý rok sa úderu na gong, ktorým sa otvára plesová sezóna, chopí niektorá zo známych zahraničných speváčok. Raz padne voľba na tvár vážnej hudby, inokedy na bývalé kráľovné diskoték, z ktorých sú dnes vážené dámy. No príbehy ich slávy z 80. rokov, ktoré mnohokrát predávalo viac ich telo ako hlas, majú silu aj dnes. Najmä ak už poznáme ich koniec.

Hovoria vám dnes niečo mená Sandra, Belinda Carlisle, Kim Wilde, C. C. Catch či Sabrina?

Z kolotočov na plesy

Retiazkový kolotoč, veľká cukrová vata, papierová ruža zo strelnice a hit, ktorý sme si pospevovali ešte neskoro do noci. Pamätáte sa? Mnohí z nás sa s chytľavými pesničkami 80. rokov stretli prvýkrát na jarmočných atrakciách, vyhlásených diskotékach či na starostlivo prepašovaných magnetofónových kazetách zo Západu.

Niektoré upadli do zabudnutia, iným sa podaril viac či menej úspešný comeback. Zopár sa ich po rokoch objavilo aj na Slovensku alebo v Česku, na iné sme si mohli spomenúť vďaka Plesu v opere, kde svojimi nesmrteľnými hitmi roztancovali aj najkonzervatívnejších návštevníkov.

Tento rok sa o otvorenie plesovej sezóny úderom na gong na Plese v opere postará Sandra Cretu.

Sandra Cretu

Nemecká speváčka vraj potrebovala iba 239 sekúnd na to, aby sa v lete roku 1985 preslávila piesňou Maria Magdalena. A napriek tomu jej sláva trvala viac ako len jedno leto. Nasledovali totiž single ako Everlasting love alebo In the heat of the night. Manažment tvrdí, že vo Švédsku predala viac nahrávok ako Abba či Beatles. Nesporné je, že jej hity vládnu už od polovice osemdesiatych rokov diskotékam nielen v Európe. Uspela v hitparádach napríklad v Egypte, Južnej Afrike, Izraeli, Japonsku i Brazílii. To, či sa s nimi predstaví aj prominentom na XI. plese v opere, sa ukáže v sobotu o polnoci.

Ako píše na svojej oficiálnej stránke, nerada sa obzerá za minulosťou, dôležité je súčasné dianie. Aj keď sa u nás o speváčke veľa nehovorilo, ďalej je aktívna vo vydávaní albumov, plánuje koncerty a vystúpenia. Počas kariéry si totiž dopriala pauzu, pretože sa naplno venovala materským povinnostiam. Dieťa si priala od svojich dvadsiatych narodenín, ale sen sa jej splnil až v roku 1995, keď na svet priviedla dvojčatá, chlapcov Sebastiana a Nikitu. Ich otcom je Michael Cretu, ktorý stojí za známym projektom Enigma, no dnes už má speváčka iného muža. Žije s Olafom Mendezom na španielskej Ibize.

Podľa organizátorov je to jedna z najskromnejších hviezd, aká kedy Ples v opere navštívila. Nemala žiadne špeciálne požiadavky, dokonca aj mikrofón si priniesla vlastný. Či si Sandra vybrala správnu večernú toaletu, na rozdiel od diskutovanej Lisy Stansfieldovej, ktorá otvárala Ples v opere dvakrát, sa dozvieme už dnes večer. Priamy prenos z úvodného ceremoniálu, ktorého súčasťou je aj Sandrin úder na gong, sa bude premietať pred historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí.

Belinda Carlisle

Ples v opere otvárala v roku 2008 aj iná kráska pop scény 80. rokov, Belinda Carlisle. Hoci začínala ako punkrockerka, neskôr založila dievčenskú skupinu Go Go´s, o ktorej by sa dalo povedať, že otvorila dvere ostatným ženským skupinám.

„O tom niet pochýb. Nielenže sme to ostatným ženám uľahčili, ale podarilo sa nám našu hudbu dostať aj do rádií, pretože médiá v tom čase novovlnovú a punkovú hudbu ignorovali," povedala pred troma rokmi pre sme.sk a neváhala ani s odpoveďou na otázku, prečo sa rozpadli: „Príliš veľa peňazí, príliš veľa slávy a príliš veľa drog."

Príťažlivá speváčka sa však nepreslávila iba hitmi ako Heaven is a Place on Earth, ale aj erotickými snímkami, ktoré vo veku 42 rokov nafotila pre Playboy.

„Ponúkli mi veľmi veľa peňazí. Ale našla som si aj iný dôvod a to poslať správu, že aj ženy v mojom veku môžu byť stále atraktívne. Prekvapilo ma, že som sa pri fotografovaní cítila až príliš uvoľnene, čoho som sa trochu zľakla. Ale bolo to skvelé. A na nahote predsa nie je nič zlé!"

Dnes žije Carlisle vo Francúzsku, kde vydala aj album, ktorý je zmesou klasických šansónov. Hoci naň boli pozitívne recenzie, komerčný úspech nezaznamenal.

Samantha Fox

Svoju vyšumenú slávu prišla na Slovensko predať aj Samantha Fox, azda najväčší sexsymbol 80. rokov. Mnohí muži, ktorí o nej snívali, zostali v rozpakoch, keď sa blonďavá prsaňa v roku 2003 priznala, že má záujem skôr o ženy. O to pikantnejší je dnes fakt, že v roku 2002 si Bratislavu vychutnala najmä ako hosť súťaže ženskej krásy Miss.

Sama bola zbožňovanou a obdivovanou kráskou, už v šestnástich dobyla Anglicko ako topless dievča zo slávnej tretej strany denníka The Sun. A neskôr dobyla aj hitparády hitom Touch Me (I Wanna Feel Your Body). Mimochodom, svoje telo, ktorým zarobila možno viac ako hlasom, nezanedbáva ani dnes. Jej obľúbeným miestom je telocvičňa, obľúbeným oblečením zasa tepláková súprava. „Keď mi začalo ťahať na štyridsať, vedela som, že ak chcem zostať v biznise ešte dlho, musím tvrdo makať v telocvični. Tlstú Samanthu Fox si nikto nekúpi," napísala pre The Guardian.

Na Slovensko prišla opäť v roku 2006, vystúpila na pivnom festivale Junifest. O tri roky neskôr sa speváčka objavila aj v neďalekom Brne, kde sa dala vtiahnuť do spoločného koncertu s českým hitmejkrom Michalom Davidom. Súboj dvoch „diskotékových kráľov" však vyznel viac v prospech domáceho interpreta.

44-ročná Britka sa v súčasnosti venuje charite, v Afrike napríklad pomáhala šíriť osvetu prevencie proti AIDS. A žije so svojou manažérkou Myrou Strattonovou.

Kim Wilde

Má hity aj status idolu. Ples v opere síce ešte neotvárala, no na Slovensku už bola. V marci roku 2007 sa v Košiciach predstavila Kim Wilde, ktorá sa na scénu vrátila po jedenástich rokoch. V polovici 90. rokov sa totiž odmlčala, aby sa mohla venovať výchove svojich dvoch detí a novej vášni - záhradkárčeniu.

Stala sa profesionálkou a dostala dokonca vlastný program, v ktorom učila Anglicko, ako si prácu v záhradke užívať. Popularizovala ho i kampaňou Seed of Change - Dig Your Dinner, tvárou ktorej sa stala. Cieľom bolo primať ľudí k návratu k prírode, aby sa naučili pestovať si vlastnú zeleninu a chovať vlastné domáce zvieratá.

Comeback na pódiá si vychutnala aj vďaka ďalšej známej tvári 80. rokov, speváčke Nene, s ktorou pred siedmimi rokmi zabodovali duetom Anytime, Anyplace, Anywhere. Zďaleka však nedosiahol silu hitu Kids in America, s ktorým kedysi vyrážala na turné spoločne s Michaelom Jacksonom či Davidom Bowiem.

Ďalšie hviezdy 80. rokov Nena - jej najväčším hitom bola pesnička 99 Luftballons, vydala viacero albumov, no nevenuje sa len hudbe. Dala sa na cestu duchovného rastu a alternatívneho školstva.

Sabrina - interpretka hitu Boys sa nestratila. Uplatnila sa v muzikáloch, divadle i filme. Minulý rok vydala duet so Samanthou Fox.

CC Catch - naspievala napríklad Heaven and Hell. Diskotékové vody neopúšťa, aj v súčasnosti pracuje na novom albume.