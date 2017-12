Zabudnite na Eurosong

Rok 2011 vo verejnoprávnych médiách prežije len jedna hudobná súťaž. Radio_Head Awards.

10. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Trvalo to dva roky. Najskôr sa na obrazovke verejnoprávnej televízie striedali divné mená s divnými pesničkami a potom sa vo verejnoprávnom rádiu udeľovali ceny pre nezávislú hudobnú scénu. Televízia už je pár dní spojená s rozhlasom do RTVS, no túto fúziu prežila iba druhá súťaž - Radio_Head Awards.

„Po zvážení finančnej situácie" sa dočasné vedenie RTVS rozhodlo stopnúť účasť v projekte Eurosong. „V rozpočtovom provizóriu nie je možné viac zadlžovať STV, pretože každým výdavkom, ktorý nie je krytý rozpočtom, sa prehlbuje strata," píše sa ďalej v oficiálnom stanovisku.

Rádiu_FM zasa pred pár týždňami hrozil zánik, ale nakoniec má minimálne rok existencie zabezpečený. Aj preto môže pokračovať vo svojej súťaži.

Oddnes môžete vyberať Album roka, Singel roka, Nováčika roka a najlepšiu koncertnú skupinu roka. Svoj Album roka budú už tradične hľadať aj redaktori rádia s partnerskými médiami (vrátane denníka SME).

Hlasovanie prebehne v dvoch kolách a víťazov spoznáte na galavečere, ktorý sa chystá 18. februára. Tentoraz nebude v priestoroch Slovenského rozhlasu, ale v bratislavskom MMC klube. Organizátori chystajú aj ďalšie novinky. Podrobnosti nájdete na www.radiofm.sk/rha.