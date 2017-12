Zomrel režisér a producent Peter Yates

Filmár Peter Yates, ktorý sa preslávil snímkami ako Bullittov prípad (1968) a Krull (1983), skonal v nedeľu vo veku 81 rokov.

10. jan 2011 o 11:11 SITA

Filmár Peter Yates, ktorý sa preslávil snímkou Bullittov prípad, skonal v nedeľu vo veku 81 rokov.

BRATISLAVA. V nedeľu 9. januára skonal vo veku 81 rokov britský režisér a producent Peter Yates, ktorý sa preslávil predovšetkým snímkami Bullittov prípad (1968) a Krull (1983). Príčina jeho úmrtia nie je známa, podľa webstránky Deadline.com Yates zomrel v Londýne po dlhej chorobe.

Peter Yates sa narodil 28. júla 1929 v anglickom meste Aldershot a svoju filmovú kariéru odštartoval v jednom z londýnskych dabingových štúdií. Neskôr sa stal asistentom réžie, pričom sa podieľal na vzniku snímok ako napríklad The Inn of the Sixth Happiness (1958) alebo Delá z Navarone (1961).

Jeho režisérskym debutom bol muzikál Summer Holiday (1963) v hlavnej úlohe s Cliffom Richardom. Medzinárodné uznanie mu priniesol o päť rokov neskôr spomínaný Bullittov prípad so Steveom McQueenom, v ktorom je jedna z najznámejších automobilových naháňačiek.

Medzi jeho ďalšie známe filmy patria napríklad Únik (1979) a Garderobiér (1983), za ktoré si vyslúžil po dve nominácie na Oscara v kategóriách Najlepší film a Najlepší režisér.

Informácie pochádzajú z webstránky www.altfg.com.