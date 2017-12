Hex: Toto je platňa platní

Tradičné štyri roky zabralo bratislavskej skupine, kým sa pripomenula novými pesničkami.

11. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Známa bratislavská gitarová skupina vydala nový album s názvom Ty a ja.

Mnohí sa už pýtali, či ešte existujú. Skupina Hex, ktorá sa preslávila v 90. rokoch, v poslednom čase už len hrávala na festivaloch a rôznych akciách, ale koncertné turné s novými pesničkami už dlho nerobila. Už to vyzeralo, že tradičný štvorročný interval medzi cédečkami nedodrží, keď sa na sklonku roka objavili fotografie a videá z krstu na Lomnickom štíte.

Album sa volá Ty a ja a kapela si ho vydala sama. „Mali sme zmluvu, ale usúdili sme, že chceme mať absolútnu kontrolu. Napríklad nad tým, keď bude treba dať pesničku do nejakého filmu,“ vysvetľuje basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský. „Roboty okolo vydania nie je tak veľa, fakt to nie je zložité. Ľudia nás už za tie roky poznajú a myslíme si, že k nám budú pristupovať inak ako k mladým kapelám.“

Za čím si stáť

Spevák a autor hudby Peter „Ďuďo“ Dudák si myslí, že sa im podarilo posunúť ďalej: „Je to zvukovo i textovo inde ako predchádzajúce albumy. Chcel som, aby to znelo relevantne dnešnej dobe a obstálo minimálne na Slovensku,“ vraví a jeho kolega dopĺňa: „Je to naše najdospelejšie CD. Kedysi sme chceli byť slávni, byť vo všetkých novinách. Dnes chceme urobiť dobrú platňu.“

Z prvých nahrávok predávali desaťtisícové náklady, mali nabehnuté stať sa štadiónovou kapelou, no dopadlo to inak. To, čo hrajú, nie je mainstreamový pop, ale ani alternatíva. Berú to skôr ako výhodu, vďaka tomu si môžu zahrať na komerčných akciách i na festivale ako Pohoda.

Otázku, čo sa malo stať, aby to bolo inak, príliš neriešia: „Asi nás mal stále manažovať Martin Sarvaš a mali sme ho počúvať na slovo,“ smeje sa Yxo. „Videl som v telke Desmod a uvedomil som si, že by ma nebavilo vymýšľať blbosti typu Alexandrovci. Snažiť sa udržať na špici za každú cenu je robota. My sme leniví Bratislavčania, vyhovuje nám, že veci sú tak, ako sú,“ tvrdí Ďuďo a vzápätí sa obaja zhodnú, že „netreba tlačiť na pílu, lebo vtedy môžu vzniknúť neprirodzené veci, za ktorými o chvíľu nemusíte stáť“.

Na platni počujete niekoľko známych mien: Janu Kirschnerovú, Čechomor, rapera Veca a producenta Tomáša Slobodu. Naživo ich uvidíte s Hexom asi len v Bratislave, ale konkrétne termíny koncertov ešte nie sú.

Prečo práve tieto mená? „Kľúč bol pocitový. Čo sa hodí do ktorej konkrétnej pesničky plus vždy tam musí byť nejaká osobná väzba,“ hovorí Ďuďo. Keďže Hex začínali, a stále sú gitarovkou, v úlohe hostí by sa dali očakávať aj mladé kapely z okruhu Rádia_FM. Tie sledujú, no skôr zvažujú možnosť zveriť im remixy.

Najlepšie, ako sa dá

Platňa Ty a ja nemá typický „okamžitý“ hit, ako boli kedysi Dobrý motýľ či z neskoršieho obdobia Vetroň. „Hej, nie je to platňa na prvé počutie, ale kamaráti nám hovorili, že si ju postupne obľúbili. Pesničky spolu súvisia, vybočuje len záverečný rap, ale ten považujeme za taký bonus,“ vraví spevák.

Podľa neho je jednou z najvýstižnejších nových skladieb Poďme sa zabávať. „Nie je to výzva do tanca. Skôr opis súčasnej doby, kde všetko prebieha v šialenom tempe a nie je čas sa nad tým ani zamyslieť.“

Pokojnejšiu atmosféru albumu zdôrazňuje aj basgitarista: „Sme radi, že sa nám v minulosti podarili urobiť pesničky, ktoré zarezonovali, lebo toto je platňa platní. Nie je tu megahit, ale sú to príjemné veci. Som realista, viem, že obdobie, keď sme mali najhitovejšie veci, je už za nami. Asi ako za každou z kapiel, ktorá funguje už dlho. Teraz sa snažíme sústrediť na koncerty, aby to naživo znelo najlepšie, ako sa dá.“