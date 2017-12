Nenakrúcaj v 3D, kým na to nemáš

V slávnej knihe Veľký Gatsby vidí režisér Baz Luhrman rozmer navyše.

11. jan 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Kým neprišiel Francis Scott Fitzgerald, americkým celebritám nenapadlo, že by si za svoje fotky v novinách mohli pýtať peniaze. Fitzgeraldovi to prešlo, pretože bol mimoriadny literárny talent, a po tom, čo vyšiel Veľký Gatsby, možno aj malý boh. Mal aj scenáristické ambície, a keby sa v zdraví dožil zlatej éry Hollywoodu, filmári by od neho asi čakali radu, ako si z extravagantného životného štýlu robiť marketing.

Jeho sláva však netrvala viac ako desať rokov, jeho život sa neskončil šťastne a o jeho filmovú kariéru sa museli začať starať iní. Prvý pokus bol už v roku 1926, vtedy podľa knižky Veľký Gatsby nakrútili nemý film. Nevieme však povedať, aký bol, pretože sa hneď stratil. Bol by Fitzgerald rád, keby vedel, že dnes ho chce austrálsky režisér Baz Luhrmann nakrútiť v 3D?

Fitzgerald sa na istý čas presťahoval do Paríža. Spomíname to preto, že francúzski filmári sú k 3D ešte celkom triezvi. Režisér Amélie z Montmartru Jean-Pierre Jeunet v rozhovore pre SME hovoril, že rozhodujúci je príbeh. „Načo by som nakrúcal v 3D manželskú hádku v kuchyni?“ Rovnako reagoval aj Luc Besson, ktorý možnosti filmovej techniky vždy rád využíval. Povedal: „Keby som chcel nakrútiť film o svojich rodičoch, ako sedia v obývačke, nudil by som vás, aj keby som vám rozdal okuliare.“

V prípade Gatsbyho, samozrejme, nie sú pochybnosti o tom, či je jeho príbeh dostatočne bohatý. Fitzgerald písal o dezilúzii z amerického sna a novej spoločnosti, kde sa zrazu všetko obrátilo na individualizmus a egoizmus. Neisté je skôr to, aký rozmer navyše môže vlastne tretí rozmer priniesť. Za príklad môže poslúžiť Alica v krajine zázrakov od Tima Burtona. V porovnaní s novodobou výtvarnou fantáziou vychádza pôvodná kniha Lewisa Carrolla stále lepšie.

Nového Gatsbyho budeme okrem toho porovnávať s filmovou verziou z roku 1974, kde hrajú Robert Redford a Mia Farrow. Baz Luhrmann počíta s tým, že bude aktuálnejší. Fitzgerald písal svoju knihu pred hospodárskou krízou, on vo svojom filme okomentuje dnešný stav na Wall Street. A chce sa teda ponáhľať. „Prekvapilo by ma, keby mi to opäť tak trvalo, ako keď som po Moulin Rouge nakrúcal Austráliu,“ povedal pre Reuters.

To znamená sedem rokov. Agentúry ďalej napísali, že pred pár dňami sa na technologickej konferencii stretol s kolegom Oliverom Stoneom, tiež špecialistom na Wall Street. No počul od neho najmä finančnú radu: Nenakrúcaj žiadne 3D, kým si to nebudeš môcť dovoliť. Inak sa dostaneš pod neznesiteľný tlak.“