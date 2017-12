Nové CD

Duran Duran, Hummel, Los Quemados, Bena a Delik

12. jan 2011 o 0:00 (her, tp)

Duran Duran:

All You Need Is Love

Tapemodern



Britská novoromantická kapela stále funguje a urobila už trinásty štúdiový album. Neprináša nič prelomové, ale fanúšikovia tu nájdu to, prečo ich ešte stále majú radi – poctivý a príjemný inteligentný pop s nezameniteľným hlasom Simona LeBona. Hity ako Wild Boys či Ordinary World sa nepodaria každý deň, ale po vyše troch dekádach na scéne to Durani ešte stále baliť nemusia.



Hummel:

Mathilda Von Guise

Brilliant Classics/Divyd



Súbor Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta pokračuje v spolupráci s holandským vydavateľom ďalšou nahrávkou – operou Mathilda Von Guise od Johanna Nepomuka Hummela. Ide o svetovú premiéru záznamu diela skladateľa, ktorý sa narodil v Bratislave. Ďalej tu účinkuje zbor Alea, medzi zahraničnými sólistami sú aj speváci Eva Šušková, Ondrej Šaling a Martin Mikuš.



Los Quemados:

African Sailor

Hevhetia



Nedajte sa pomýliť názvom. Los Quemados je zoskupenie absolventov džezového konzervatória v Prahe. „V tomto projekte sa odráža moja láska k latinskoamerickej, africkej a džezovej hudbe, ale aj moje bluesové, soulové i rockové hudobné korene,“ tvrdí kapelník Filip Spálený. Syn známeho muzikanta tu hrá na basgitaru a tubu, najmä vlastné inštrumentálky, no príde aj na Hancocka.



Bena a Delik: Záblesky geniality, úlomky šialenstva

Kompot / Mám na to 2010

Jeden tvorí polovicu Mojej reči, druhý Modrých hôr, no album sa rozhodli nahrať spolu. Jeden je zrejme najzaujímavejším slovenským raperom, druhý patrí medzi najlepších textárov, no ich album sa predáva ako tričko. Vlastne k tričku. Dostanete kód na stiahnutie a potom štrnásť skladieb, ktoré tvoria „múdry“ domáci rap - a myslíme to ako pochvalu. Keby každý hip-hop bol takýto.