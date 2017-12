Čo počúvame

12. jan 2011 o 0:00 Linda Vasiľová

Zvláštny zážitok fanúšikom The Police sľubuje debutujúca kapela I Blame Coco. A to bez ohľadu na to, že nestoja o moderný elektropop. Speváčkou, autorkou piesní a gitaristkou skupiny je totiž 20-ročná Eliot Pauline Sumner, známa ako Coco.

Pre tých, ktorým to stále nezapaľuje: je to Stingova dcéra. A gény neukryje, ani keby chcela, a ona vraj chce. „Kašlite na môjho tatka, pustite si moju kapelu“, spievala zaujímavým altom už pred dvoma rokmi, keď publikovala svoje prvotiny na internete.

Album The Constant tvorí celkom vydarený popík: uhladená elektronika, gitary, chytľavé melódie,

cool texty.

Na YouTube sa dajú nájsť staršie piesne, v ktorých je zjavný hudobníčkin cit pre reggae a teatrálno. Milovníkom drum'n'bass zasa možno odporučiť vypaľovačku Splash od dídžeja Sub Focusa, kde Coco naspievala vokál.

Milé sú aj videoblogy. Cítiť z nich mladícku revoltu a energiu, ktoré pripomínajú časy The Police. A to sa dá vnímať ako náznak, že Coco by mohla byť úspešná aj po svojom. Tak si ju teda pustite!