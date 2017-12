Protagonista dvoch javísk

Forza vydala knihu rozhovorov Jána Štrassera s Milanom Kňažkom

12. jan 2011 o 0:00 Pavel Malovič

Obaja autori vytvorili naozaj dobrú dialógovú dvojicu, kde sú otázky aj odpovede vo vyváženom pomere a ich obsah, rozčlenený do troch dielov a šestnástich kapitoliek, je nesmierne zaujímavý a vskutku obsažný.

„Možno je to sebecké, ale mám rád svoju vnútornú slobodu. Hoci som si ju nikdy vedome nepestoval, jej prítomnosť som vždy pociťoval ako absolútne prirodzenú súčasť môjho života. V opačnom prípade by to zrejme bolo na neprežitie. Nestratil som ju ani počas tých neslobodných rokov, pretože sme ju spolu s kolegami z divadla nachádzali v hrách Čechova, Shakespeara, Moliéra... “

Návrat ku koreňom

Pravdupovediac, je to dosť presné krédo a nik nemôže povedať, že by sa mu v priebehu časov zlých aj dobrých herec a politik Milan Kňažko vedome spreneveril - i keď občas, chtiac aj nechtiac, balansoval na hrane svedomia a vedomia. Krátko pred novembrovou zmenou sa nachádzal takmer na vrchole hereckej kariéry, či už filmovej, alebo divadelnej, ale začal sa uňho prejavovať syndróm vyhorenia.

Recenzia / kniha Milan Kňažko: Nosím v sebe mnohé jazvy (rozhovory s Jánom Štrasserom) Forza, 237 strán

Z exponovaného herca sa postupom času stal exponovaný politik s neuveriteľnou energiou stúpajúcej hviezdy, ktorý však zvládol aj umenie odísť a postupne s noblesou sa vrátiť ku koreňom svojej pôvodnej práce.

Mix drámy i komédie

Napísať o takom bohatom živote knižku sa úspešne pokúsil Ján Štrasser – básnik, textár, novinár a prekladateľ - v ostatnom čase autor viacerých knižných rozhovorov (Lasica, Studénková, Chudík, Labuda, Peteraj, Janovic), špeciálneho subžánru interview. Pýtajúci sa stretáva s partnerom relatívne dlho, a hoci sa poznajú, majú dosť času, aby sa vďaka novým otázkam a odpovediam spoznali dobre a lepšie. Dlhé hodiny rozhovorov pri zapnutom magnetofóne umožňujú „nahodiť“ tému, môcť v nej ísť do šírky aj hĺbky, odbočiť od nej a opäť sa k nej vrátiť.

Niekedy sa zhovárajúci dostávajú až do sporu, inokedy len tak nezáväzne „kecajú“. Ak sa niečo zabudne, nedopovie, vynechá – je šanca, že pri ďalšom stretnutí dôjde k doplneniu. Najdôležitejšie a zároveň aj najťažšie pre obe strany je nájsť tie správne témy, motívy aj otázky a postupne vytvoriť akúsi dobre členenú inscenačnú mixtúru drámy aj komédie s charakterom.

Hlavnou postavou je, samozrejme, Kňažko, ale posledné slová má vždy dramaturg a režisér rozhovoru Štrasser, ktorý počas editovania veľkého množstva nahraného materiálu musí citlivo posúdiť, čo je dôležité, čo menej a čoho sa vzdať.

Zvládnuté peklá života

Kňažkova diplomatická skúsenosť (bol ministrom, poslancom a podpredsedom vlády) dobre „kontroluje“ hereckú vášnivú úprimnosť (viac ako štyri desiatky divadelných postáv, päťdesiat filmov, množstvo televíznych inscenácií). Nedáva však žiadne vyhýbavé odpovede.

Má svoj humor a snaží sa byť úprimný, ústretový a zaujímavý.

Napokon, je o čom. Milan Kňažko si prešiel v živote viacerými peklami, ale dokázal ich zvládnuť na „plný úväzok“ ako hrdý človek bez výraznejšieho naštrbenia charakteru.

Dosť dobre sa naňho hodí definícia Vilmy Jamnickej, herečky a úspešnej astrologičky, ktorá mu už v roku 1972

horoskopicky predpovedala kariéru revolucionára, aby ho o dvadsať rokov neskôr označila za človeka, ktorý „pevne stojí oboma nohami na zemi a má svoje tajomstvá, pričom v určitom zmysle berie život ako nepretržitú hru, v ktorej hrá ešte aj tú svoju...“