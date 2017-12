Bond napokon bude, v novembri 2012

Agenta 007 posledné roky viac než svetoví zločinci ohrozovali finančné problémy štúdia MGM. Zdá sa, že to najhoršie je už zažehnané.

12. jan 2011 o 16:37 Ján Gregor

Do kín sa dostane nová bondovka a onedlho nastane koniec sveta. Tak by to mohlo vyzerať, ak by sme verili mayským legendám. Uveriteľnejšie znejú menej apokalyptické správy zo štúdia MGM, ktoré oznámilo premiéru tretej bondovky s Danielom Craigom na 9. november 2012. Nakrúcanie sa dlho odkladalo pre ekonomické problémy štúdia, ktoré vlastní práva na sfilmovanie Flemingových kníh. Spoločnosti hrozil bankrot, dnes prebieha jej reštrukturalizácia. Noví majitelia MGM oznámili, že s nakrúcaním sa začne koncom tohto roka.

Craig dal sérii filmov o agentovi 007 nielen novú tvár, ale aj nový, drsnejší charakter. Obavy z jeho obsadenia rozptýlil už prvý film Casino Royale (2006), ktorý vrátil život do mierne upadajúcej série. O dva roky nasledovalo podobne úspešné, aj keď menej prekvapujúce Quantum of Solace. Každý z filmov zarobil takmer 600 miliónov dolárov.

Tretia bondovka s Danielom Craigom sa dostane do kín na budúci rok, keď literárny hrdina z pera Iana Fleminga oslávi svoje 50. výročie na filmovom plátne – prvá bondovka Dr. No so Seanom Connerym mala premiéru v roku 1962.

Dvadsiatu tretiu bondovku by mal režírovať bývalý manžel Kate Winsletovej, Brit Sam Mendes. Pred dvanástimi rokmi prerazil filmom Americká krása, úspešné boli prakticky všetky jeho nasledujúce filmy – Cesta do zatratenia (Road to Perdition) o nájomnom vrahovi, ktorý počas hospodárskej krízy pracuje pre írsky gang, vojnový film Mariňák (Jarhead), romantická dráma Núdzový východ (Revolutionary Road) a road movie Všade dobre, prečo byť doma? o manželskom páre a ich ceste naprieč Amerikou. Všetky filmy sa od seba výrazne odlišovali témou aj žánrom, Mendes hneď za svoj debut získal Oscara.