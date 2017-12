Poďme sa už rozprávať o inom

V komédii The Kids Are All Right si rodinu spolu založili dve ženy. Víťazstvo na Zlatých glóbusoch a jeho oscarové nominácie by mohli byť dôkazom, že na spoločenské zmeny už reaguje aj Hollywood.

13. jan 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Deti, ich dve mamy a darca otcovských spermií vo filme The Kids Are All Right.(Zdroj: OUTNOW)

Hovorilo sa, že je to bombastické, keď v roku 2006 dostal režisér Ang Lee za film Skrotená hora Oscara. A naozaj bolo. Scenár o dvoch zaľúbených kovbojoch dlho žiadny z jeho kolegov nechcel nakrútiť, pretože sa báli, že by spájanie s homosexuálnou témou uškodilo ich hollywoodskej kariére.

Dnes sa stalo ešte čosi lepšie. Veľké šance na Oscara sa pripisujú komédii The Kids Are All Right (Deti sú v pohode). Režisérka Lisa Cholodenko ju nakrúcala ako nezávislý film s rozpočtom päť miliónov dolárov, ale v amerických kinách zarobila päťnásobne viac. A to, že hlavnú úlohu v ňom má lesbický pár, rozoberajú, zdá sa, už len noviny. Témou nie je bolestivé prijímanie a tolerovanie inakosti, ale iba obyčajné manželské starosti.

Vzťahové komplikácie

Štyridsiatničky Jules a Nic majú už vlastne modernú americkú rodinu. Pri obede sa rozprávajú o triedení odpadu, jedení zdravých potravín a detí sa pýtajú, či náhodou nemajú nejaké nejasnosti so svojou sexualitou. Deti vedia, že svojim mamám sa narodili vďaka darcovi spermií a keď pomaly dospievajú, chcú ho aj spoznať. Najprv zavolajú na kliniku, či by mohli dostať také povolenie, potom klinika zavolá jemu, či sa chce odtajniť a svoje deti vidieť. A on povie: „Áno, chcem.“

Až keď začne svoju novú rodinu obdivovať, začne sa aj rozvíjať zápletka a dramatický základ filmu. Lisa Cholodenko nepopiera nadšenie, s ktorým deti prežívajú prítomnosť mužského elementu. Aj jemu sa čiastočná otcovská rola páči, no napriek tomu to z neho ešte rodiča nerobí. Manželstvo nie je príjemné spoločenské rozptýlenie. Manželstvo je hrozný, vyčerpávajúci maratón, hovorí vo filme Jules, kde treba prekonať problémy s deťmi aj so sebou samým.

Vo vzťahu dvoch žien sa ukazujú tie isté stereotypy a komplikácie ako v tradičnejších dvojiciach: Nic je tá pracovne úspešnejšia, lepšie zaplatená a v domácnosti dominantnejšia, Jules nemá poriadnu prácu, trochu sa ešte hľadá a frustruje ju, že ju niekto hodnotí a kontroluje. Ani kultivovaný jazyk a rečnícky talent (k filmu sú napísané výborné dialógy) im nepomôže, keď si nerozumejú.

Tešte sa, že je to tak

Komédia The Kids Are All Right mala premiéru vlani na festivale Sundance, vzápätí sa úspešne premietala na Berlinale. Potom sa aj ozvali niektorí nespokojní členovia z americkej gay komunity, pretože im prekážalo, že súčasťou scenára je nevera. To by mohlo posilňovať dojem sexuálnej nestálosti, ktorý vytvára už aj samotný základ pojmu homosexuál.

Druhá časť však bola za to, aby sa komunita radšej tešila z toho, že film bol vrelo prijatý a že sa úplne prirodzene zaradil medzi mainstream. „Mám pocit, že tento film a jeho zaručené oscarové nominácie spôsobia, že rodiny gayov budú vo filmoch úplne normálnou témou. Bol by to zločin, keby sa tak nestalo,“ citovala agentúra Reuters komentátora z Village Voice.

V nedeľu vyhlásia v Los Angles Zlaté glóbusy. V kategórii komédií má veľké šance Lisa Cholodenko za scenár a Anette Bening a Julianne Moore v hlavných úlohách (Mark Ruffalo nomináciu nespravodlivo nedostal.) To bude ďalšia skúška správnosti, či na spoločenské zmeny dokáže primerane rýchlo reagovať aj Hollywood.