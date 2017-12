Čo pozeráme

13. jan 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Teraz už viem, čo robiť utorok večer, avizoval kolega cez Facebook a myslel tým Rozmarné roky českého filmu. Dvadsaťdielnym seriálom Česká televízia mapuje domáci film od revolúcie dodnes a ešte k tomu odvysiela jeden významný film, o akom bola reč. Sľubný prvý diel nepotvrdil obavy, že to celé bude bulvár. Desiatky pamätníkov spomínali na rok 1989, keď sa všetko menilo, no filmové štúdiá ešte stále dobiehali plány a polročné zdržanie pre odvážny film znamenalo, že po revolúcii v kinách zapadne ako prikrotký. Z odstupu sú tieto prvé roky jednoducho fascinujúce. Boli divoké a česko-slovenské. Potom to nabralo iný spád a seriál o slovenskom filme by vyzeral asi inak. Rozkradnutá Koliba, tunel Pribina, ročníky s bilanciou nula domácich filmov. Nebol by to nudný cyklus – až na tie chýbajúce zaujímavé slovenské filmy.