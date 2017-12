Nominácie na hudobné ceny Brit Awards vedie nováčik Tinie Tempah

LONDÝN.

Víťazov Brit Awards vyhlásia v londýnskej O2 Aréne 15. februára.

Najviac nominácií, štyri, má úplný nováčik - 22-ročný londýnsky rapper Tinie Tempah, ktorý vydal vlani svoj vôbec prvý album. Je nominovaný ako Britský objav, Britský singel (Pass Out), Britský album roka Mastercard (Disc-Overy) a Najlepší britský spevák.

Po tri nominácie majú spevák a autor piesní Plan B, folk-rockeri Mumford & Sons a londýnska skupina The XX.

Bývalý frontman Led Zeppelin Robert Plant, ktorý sa pustil na sólovú dráhu, získal vo veku 62 rokov svoju prvú nomináciu - v kategórii Najlepší britský spevák po tom, ako kritika nadšene privítala jeho nedávne albumy.

V medzinárodných kategóriách boli navrhnutí na ocenenie Brit Awards Alicia Keys, Katy Perry, Kings of Leon či Kanye West.

O väčšine cien rozhoduje hlasovanie Akadémie - vyše 1000 členov hudobného priemyslu.

zoznam nominácií

- Britský sólový spevák:

Mark Ronson

Paul Weller

Plan B

Robert Plant

Tinie Tempah

- Britská sólová speváčka:

Cheryl Cole

Ellie Goulding

Laura Marling

Paloma Faith

Rumer

- Britský objav (prvých päť vyberá Akadémia, víťaza vyberajú poslucháči rozhlasovej stanice BBC 1):

Ellie Goulding

Mumford & Sons

Rumer

Tinie Tempah

The XX

- Britská skupina:

Biffy Clyro

Gorillaz Mumford & Sons

Take That

The XX

- Britský singel (hlasujú poslucháči Capital FM a užívatelia webovej stránky iTunes):

Alexandra Burke ft Pitbull/All Night Long

Cheryl Cole/Parachute

Florence & The Machine/You've Got The Love

Matt Cardle/When We Collide

Olly Murs/Please Don't Let Me Go

Plan B/She Said

Scouting For Girls/This Ain't A Love Song

Taio Cruz/Dynamite

Tinie Tempah/Pass Out

The Wanted/All Time Low

- Britský album roka Mastercard:

Mumford & Sons/Sigh No More

Plan B/The Defamation of Strickland Banks

Take That/Progress

Tinie Tempah/Disc-Overy

The XX/XX

- Medzinárodný sólový spevák:

Bruce Springsteen

Cee Lo Green

David Guetta

Eminem

Kanye West

- Medzinárodná sólová speváčka:

Alicia Keys

Katy Perry

Kylie Minogue

Rihanna

Robyn

- Medzinárodný objav (prvých päť vyberá Akadémia, víťaza vyberajú diváci MTV):

Bruno Mars

Glee Cast

Justin Bieber

The National

The Temper Trap

- Medzinárodná skupina:

Arcade Fire

Black Eyed Peas

Kings of Leon

The Script

Vampire Weekend

- Medzinárodný album roka:

Arcade Fire/The Suburbs

Cee Lo Green/The Lady Killer

Eminem/Recovery

Katy Perry/Teenage Dream

Kings of Leon/Come Around Sundown

- Výber kritikov (v spolupráci s War Child): Jessie J (víťazka)

- Britský producent:

Ethan Johns

John Leckie

Markus Dravs

Mike Pela

Stuart Price.