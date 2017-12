Kresba nie je len slúžkou

Návrat k starej výtvarnej technike môže byť aj osviežujúci.

17. jan 2011 o 0:00 Mária Rišková

MÁRIA ČOREJOVÁ sa dostala minulý rok do finále medzinárodnej súťaže výtvarníkov Strabag Artaward International. Nakoniec síce nezískala najvyššie ocenenie, ale počas tvorivého pobytu v ateliéroch Strabag dokončila rozsiahlu sériu kresieb s názvom Mind Games, ktorú si teraz môžete pozrieť vo Viedni.

Vaše kresby z posledného obdobia pôsobia ako hry s motívmi, ilúziami a predstavami, s pocitmi. Preto ten názov Mind Games?

„Séria Mind Games vznikala počas posledných dvoch rokov. Nedá sa povedať, že ide o ’pocitové’, zážitkové kresby, záznamy, aj keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Mojou počiatočnou myšlienkou bol návrat na začiatok. Niekam tam, odkiaľ som odišla pod vplyvom školy, pedagógov, zážitkov, ale aj pre potrebu skúšať a poznávať nové. Prešlo takmer desaťročie a čas strávený „na cestách“ začínam spracovávať starou technikou. Hrám sa s identitou – sú to i moje autoportréty, so vzťahmi – sú to i moji blízki, no sú to i záznamy spoločenských tém.“

Mind Games. Tuš na papieri. 2010. 50 x 64 cm

Spomenuli ste návrat k starej technike. Je to súčasť všeobecného nového trendu, ktorým je renesancia kresby?

„Asi áno. Pribúda umelcov, ktorí ponúkajú galériám svoje skice, denníky, záznamy. Všetko prichádza vo vlnách. Teraz je to asi vlna kresby, tak ako na začiatku 21. storočia prišla vlna maľby, ktorá trvá, v 90. rokoch vládlo video. Kresba je veľmi pocitové, intímne médium, keďže väčšinou bola len ’slúžkou’, prípravou pre niečo väčšie – maľbu, sochu. Je v nej však všetko, čím autor prechádzal, jeho prvotné nápady, ako bude dielo vyzerať. Je veľmi zaujímavé zastaviť sa práve v tomto bode a zachytiť ideu, ktorá je najkrajšia v svojej holej podstate.“

Niektoré myšlienky z vašich kresieb vyzerajú absurdne. Prečo?

„Vždy mi boli blízki symbolisti. Hrané tajomno síce nemám rada, ale jeho interpretácia na plátne, papieri, obrazovke je niečo, k čomu sa snažím priblížiť. Aj paradoxy, napríklad v dielach Roalda Dahla, alebo obyčajné náhody u Raymonda Carvera, sú veľmi inšpirujúce. Nečerpám priamo, ani nespracúvam úplne konkrétne zážitky a udalosti, len pocit, ktorý po nich ostáva. Umenie nemá byť iba denníkom autora. Je tu potom veľké riziko, že sa stane ilustráciou v zlom zmysle slova.“

Borders_Barriers_Obstacles_And_Other_Funny_Things. Tuš na papieri. 2010. 50 x 64 cm

Predvlani ste mali výstavu v Chicagu, minulý rok ste strávili z veľkej časti na umeleckých pobytoch v Prahe a Viedni. Vaša prezentácia ’vonku’ je o niečo intenzívnejšia ako na Slovensku. Platí stará fráza, že doma nik nie je prorokom?

„Neviem, či platí, ale určite viem, že úspech v zahraničí prináša aj pozornosť doma – napríklad tento rok chystám dve samostatné výstavy v Bratislave a v Košiciach. Keď človek tvorí systematicky a intenzívne, úspech skôr či neskôr príde. Ide len o to, s čím sa uspokojíme.“