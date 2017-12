Nové knihy

Iwan Wernisch, Pavel Kohout, Spor bez konca, A.K.

17. jan 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Ivan Wernisch: Nikam

Druhé město, Brno

"Je to také vtedy a teraz," povedal o knihe autor, jeden z najlepších českých básnikov. Zbierku otvárajú texty z roku 1958 a končia tie úplne najnovšie. Wernisch strieda básne s prózou (je tam "román" so 70 minikapitolkami, napríklad tú 41. tvorí veta: "Fesoj s Andělou se ještě tahají o duchnu.") či s absurdnou mikrodrámou, v ktorej si zaspieva aj opona. "Být letmo minut - to je umění," končí sa jedna z básní. Osobitého a virtuózneho Wernischa však nemožno minúť.

Pavel Kohout: Prahry

Větrné mlýny, Brno

Nie je to preklep, sú to proste staré hry spred polstoročia, čo však zasa nie je až taký pravek. Prvou sú Zářiové noci, kde už autor začína mať problémy s režimom, ktorý spočiatku tak nadšene podporoval, a Chudáček bol pred premiérou zakázaný. Ostatné tri diela - Taková láska, Třetí sestra i dramatizovaná Čapkova Válka s mloky však už zaistili Kohoutovi pevné miesto na výslní českej dramatickej tvorby a úspešné boli aj v zahraničných naštudovaniach.

Spor bez konca

Kritika & Kontext, Bratislava

Premiérová kniha časopisu Kritika & Kontext. Vydavateľ a politológ Samuel Abrahám v knihe rozhovorov diskutuje so svojimi dvornými autormi a spolupracovníkmi Egonom Gálom, Martinom Kanovským a Františkom Novosádom. O liberalizme, náboženstve a hodnotách, ako uvádza podtitul, ale aj o vzdelávaní, štáte či predstavivosti. "Podnetom k rozhovorom boli naše spory. V diskusiách sme nehľadali zhodu, skôr sme si chceli určité problémy objasniť," uvádza knihu Abrahám.

A. K.: To ide nebo

Petrus, Bratislava

"Takto, ako som napísala, cítim, žijem, vidím, vnímam... Je to môj čiastočný príbeh z prostredia Bratislavy, ktorý hovorí o tom, že sa dá existovať mimo globálneho spoločenského systému, kde - obrazne povedané - vládne živočíšna ríša, ale zároveň konštruktívne možno žiť v ňom," vraví A. K. Pseudonym je v literatúre častý, ale keď sa autorka skryje za iniciálky, tak asi chce predsa len čitateľa trochu navigovať. Ibaže by aj tie iniciálky boli pseudonymné.