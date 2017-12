Kultúrne tipy na tento týždeň

17. jan 2011 o 10:00 (kul)

Vyberte si z našich tipov na výstavy, koncerty a iné akcie. Aktualizujeme ich počas celého týždňa.

Pondelok 17. január 2011

Výstava / Salón 20 11

17.00, Dom umenia, Bratislava

Spoločnosť voľných výtvarných umelcov sa predstaví na jubilejnom 20. ročníku výstavy Salón, ktorej vernisáž sa začne v bratislavskom Dome umenia o 17.00 h. Kurátorkou je Dagmar Srnenská.





Výstava / Štefan Balázs

18.00, Slovenská výtvarná únia, Bratislava

Slovenská výtvarná únia otvorí v pondelok o 18.00 výstavu Štefana Balázsa s názvom Expresia / Manierizmus / Histórie, ktorej kurátorom je Richard Gregor. Súčasťou vernisáže bude aj prezentácia autorského katalógu Štefan Balázs.

Diskusia / Priestor pre verejnosť

18.00, A4 Nultý priestor, Bratislava

V A4ke sa v pondelok uskutoční prvá z diskusií pre verejnosť, na ktorej sa budú rozoberať aktuálne témy súvisiace najmä s kultúrou a rozvojom života v hlavnom meste. Diskutovať budú: Milan Ftáčnik, Ján Budaj, Štefan Šlachta, Bohuslav Kováč, Ingrid Konrádová, Katarína Šimončičová a Ľubica Trubíniová. Hovoriť sa bude o PKO, budúcnosti bratislavského nábrežia a o vzťahu radnice a občanov.

Utorok 18. január 2011

Film / Kinečko: We don´t care about music anyway

18.00, A4 Nultý priestor, Bratislava

Čítali ste už nové Kinečko? V a4-ke si ho v utorok večer aj s jeho tvorcami môžete prelistovať. Celkom náhodou v ňom natrafíte aj na recenziu filmu francúzskeho režiséra Céderica Dupireho o tokijskej experimentálnej hudobnej scéne We don´t care about music anyway. A aby sa len nečítalo a nehovorilo, bude sa pozerať práve tento film.

Výstava / Osobné záznamy každodennosti

17.00, Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava

Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave začína výstavnú sezónu prehliadkou fotografií Jána Kekeliho, Lucie Stráňaiovej a Juraja Fifika, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodnom veľtrhu fotografie Paris Photo v novembri minulého roka. Kurátorom výstavy, ktorá nesie názov Osobné záznamy každodennosti, je Filip Vančo.

Výstava / Vladimír Petrík - Obrazy

18.00, Klub Umelcov, Bratislava

Vernisáž výstavy Vladimíra Petríka - Obrazy sa uskutoční v utorok v Klube Umelcov na Dostojevského ulici v Bratislave.

Streda 19. január 2011

Koncert, film / Ilja

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Stredajší večer z cyklu Vážna hudba nevážne bude na Stanici tentokrát patriť výnimočnému skladateľovi Iljovi Zeljenkovi. Magdaléna Bajuszová a Jordana Palovičová, ktorým Ilja niektoré zo svojich skladieb venoval, prídu zahrať a porozprávať, ako si na skladateľa pamätajú. Premietne sa aj film Ilja od Ivana Ostrochovského.

Štvrtok 20. január 2011

Art of Livin´- The Illusion Trio a Tri tvorivé tvory

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Akcia Art of Livin´ bude tentokrát opäť patriť pôvodnému scenáru večera divadla a hudby. Na úvod sa predstavia nezničiteľní improvizátori 3T/ Tri tvorivé tvory - Juraj Šoko Tabaček, Lukáš Pucho Puchovský a Stano Staško. Po nich si zahrá mladé džezové trio The Illusions Trio v aktuálnej zostave Andrej Karlík, Michal Fedor a František Šimku.

Výstava / Space Residency Lab 2010

18.00, Space, Bratislava

Galéria SPACE predstaví na štvrtkovej vernisáži štyroch mladých umelcov, ktorí v rámci projektu Space Residency Lab 2010 strávili tri mesiace v Bratislave. Na výstave, ktorú otvoria o 18.00 v priestoroch Space, budú diela, ktoré vytvoril Ivan Svoboda, Jakub Jasiukiewicz, Szabolcs Suli-Zakar a Matěj Smetana počas tohto pobytu, ale aj ich staršie diela, ktoré pomôžu lepšie pochopiť ich tvorbu. Kurátorkou výstavy je Katarína Slaninová.

Výstava / Magda Stanová

20.00, Gallery V. M. 21 - Project Room, Rím

V slovenských galériách je snáď najviac vernisáži vo štvrtok. Nevedno, prečo práve v tento deň, no v rovnaký, bude aj jedna slovenská vernisáž v Ríme. Algoritmy v umení mladej slovenskej umelkyne Magdy Stanovej, ktoré ste mali možnosť vidieť aj počas bratislavského Crazycurators biennale na jeseň, uvedie Lýdia Pribišová v priestoroch Project Room galérie V.M.21 v Ríme.

Koncert / Viedenský chlapčenský zbor

19.00, Historická budova SND, Bratislava

Svetoznámy Viedenský chlapčenský zbor vystúpi vo štvrtok a piatok v Bratislave. Wiener Sängerknaben sa predstaví so Slovenskou filharmóniou v Danteovskej symfónii S. 109 Franza Liszta. Diriguje Aleksander Markovic, šéfdirigent brnianskej filharmónie.

Výstava / Nové logo Slovenského centra dizajnu

18.00, SATELIT, Dobrovičova, Bratislava

Galéria SCD Satelit otvára vo štvrtok o 18.00 výstavu, ktorá predstavuje súťažné návrhy lôg desiatich renomovaných grafických dizajnérov a grafických štúdií. Odborná porota zároveň oznámi meno víťazného návrhu.

Výstava / Ivan Dudáš

18.00, Galéria Jána Koniarka, Trnava

O 18.00 otvorí GJK v Trnave výstavu Ivana Dudáša s názvom Spomienky na budúcnosť.

Výstava / CE ZA AR 2010

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

V Stredoslovenskej galérii máte od štvrtka možnosť vidieť výstavu nominovaných a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru.

Piatok 21. január 2011

Divadlo / Sv. Mikuláš

19.00, Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves

Rozprávka pre dospelých. Alegorický príbeh hovorí, čo znamená byť človekom a prečo je lepšie hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa do herečiek a večer čo večer rozsýpať na parapete ryžu.

Koncert / Good Charlotte

Viedeň

Január sa rozhýbava akosi pomaly, no piatkový koncert Good Charlotte vo Viedni by ho mohol trochu rozhýbať. Pätica odohrá najznámejšie pesničky zo svojich doterajších štyroch albumov.

Koncert / Scheufler Project

20.00, klub 77, Banská Bystrica

Banskobystrickému publiku sa známy basgitarista Pražského výberu Richard Scheufler predstaví v rámci svojho aktuálneho turné v piatok večer v klube 77.

Sobota 22. január 2011

Divadlo / Mizantrop

19.00, Slovenské komorné divadlo Martin

Slovenské komorné divadlo Martin uvedie v sobotu na domácich doskách Mizantropa, ktorý v réžii Romana Poláka v minulom roku pozbieral tri divadelné Dosky. V hre o hľadaní toho, kto je mizantropom súčasnosti uvidíte Mareka Geišberga, Dana Heribana, Janu Oľhovú, Tomáša Vravníka a ďalších.

Nedeľa 23. január 2011

Koncert / Blues na lodi

19.00, Divadlo v Podpalubí, Bratislava

Na riadnu dávku bluesu sa pripravte v nedeľu večer. V Divadle v Podpalubí si zahrajú Boboš Procházka, Ajdži Szabo, Pišta Lengyel, Martin Zajko a hosťuje aj Oskar Rózsa - táto kombinácia, nikdy nesklame.