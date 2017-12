Facebook už dosiahol aj na glóbusy

Filmom roka je podľa kritikov Sociálna sieť, ceny sprevádzal škandál.

17. jan 2011 o 17:00 Ján Gregor

Odovzdávanie Zlatých glóbusov je považované za najlepší indikátor toho, ako dopadnú Oscary. Ak by to mala byť pravda, nedočkali by sme sa žiadneho prekvapenia, najviac sošiek by aj tam získal David Fincher.

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Podľa magazínu Time sa osobnosťou minulého roka stal zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg. Práve jemu venoval svoj film Sociálna sieť David Fincher a v nedeľu večer zaň získal štyri Zlaté glóbusy – za najlepšiu réžiu, najlepší dramatický film, scenár a hudbu.

Intrigy nielen na plátne

Film rozpráva o nemilosrdnom boji, ktorý stál za vznikom obľúbenej stránky, napätie a intrigy sa nevyhli ani tohtoročnému odovzdávaniu glóbusov. Členov Asociácie zahraničných novinárov v Hollywoode, ktorí udeľujú cenu, jej bývalý hovorca v piatok obvinil z prijímania úplatkov a rozmanitých výhod od filmových štúdií, distribučných spoločností a producentov. Michael Russel podal v piatok žalobu, v ktorej obviňuje viacero členov asociácie z „neetických a možno aj nezákonných obchodov“, príkladom je preplácanie drahých ciest.

Práve pre kritiku asociácie Russela vlani prepustili, ten teraz požaduje odškodné dva milióny dolárov. Rôzne výhody pre novinárov sú viac­ menej bežné po celom svete, hranica medzi poskytnutím dobrého servisu na prácu a podplácaním je dosť nejasná.

Ceny s britským humorom

Večer už po druhýkrát moderoval britský komik Ricky Gervais, ktorý je mimoriadne vtipný v britských seriáloch (The Office, Extras) a mimoriadne trápny vo veľkých hollywoodskych produkciách (Umenie klamať).

Na odovzdávaní cien predviedol svoju lepšiu stránku. „Bolo veľa skvelých filmov, ktoré tento rok neboli nominované, napríklad Sex v meste 2. Bol som si istý, že dostane cenu za špeciálne efekty, ktoré použil tím animátorov na plagátoch. Dievčatá, všetci vieme, koľko máte rokov,“ žartoval. Neodpustil si ani poznámku na nový film s Johnnym Deppom a Angelinou Jolie. „Zdalo sa, že vlani bolo všetko trojrozmerné, okrem postáv v Turistovi.“ Tento vtip však vzápätí spochybnil dodatkom, že ho zatiaľ nevidel.

Veľkými favoritmi glóbusov boli Gervaisovi krajania s filmom Kráľova reč o rečovej chybe kráľa Juraja VI. Zo siedmich nominácií však premenili iba jednu, Zlatý glóbus za hlavnú úlohu si odniesol Colin Firth. Jedinú sošku má aj dráma Čierna labuť, získala ju Natalie Portman za úlohu ambicióznej baletky, ktorá stráca kontakt s realitou (prečítajte si viac o filme po kliknutí tu).

Zlatá éra seriálov

Už niekoľko rokov sa hovorí, že najväčšie talenty sa presúvajú k televíznej tvorbe. Americká televízia Fox na glóbusoch uspela so seriálom Glee, muzikálovou komediálnou drámou o stredoškolskom speváckom zbore, ktorá dostala tri sošky. Hudobné nahrávky zo seriálu vychádzajú priebežne ako single a už sa predali milióny kusov, z toho dve tretiny v digitálnej podobe.

O jednu cenu menej ako Glee má septembrová novinka spoločnosti HBO Boardwalk Empire. Odohráva sa počas prohibície, hrá v ňom hviezda nezávislých filmov Steve Buscemi. Úvodný diel nakrútil Martin Scorsese, bola to najdrahšia úvodná seriálová epizóda v histórii televízneho vysielania.

Po dve ceny získali športová dráma Bojovník (The Fighter) a komediálna dráma Deti sú v pohode o lesbickom páre, ktorému do života vstúpi biologický otec ich dvoch detí (čítajte viac v recenzii Kristíny Kúdelovej).

Zlaté glóbusy ako predpoveď Oscarov v posledných ročníkoch zlyhávajú, či to tento rok bude inak, uvidíme posledný februárový víkend.