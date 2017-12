José González sa vráti na Pohodu

Švédsky muzikant José González sa na Pohode predstavil minulý rok, tentoraz príde aj so svojou kapelou Junip.

18. jan 2011 o 15:45 SITA

Zoznam účinkujúcich na Pohode sa rozrástol o švédske trio Junip.

BRATISLAVA. Na 15. ročníku multikultúrneho podujatia Pohoda vystúpi José González so svojou kapelou Junip. V Rádiu_FM to dnes po 15:00 potvrdil PR manažér festivalu Mário Gešvantner.

S hudobníkom, ktorý sa na Pohode predstavil ako sólista v roku 2010, organizátori komunikovali nedávno v holandskom Groningene. Švédsky muzikant vtedy povedal, že sa na festival veľmi rád vráti. Skupina Junip vydala 14. septembra nový štúdiový album s názvom Fields.

Festival Pohoda sa uskutoční 7. až 9. júla 2011 na trenčianskom letisku. Predpredaj vstupeniek sa začal 1. októbra 2010. Organizátori potvrdili účasť už viac ako desiatky interpretov, okrem iných aj Portishead, Tonyho Allena alebo Public Image Ltd.

Zoznam potvrdených účinkujúcich 15. ročníka festivalu Pohoda (7. - 9. júla 2011):

Portishead, Public Image Ltd, Tony Allen, José González a Junip, The Marković Orkestar Vs. Fanfare Ciocarlia, Molotov, We Have Band, Staff Benda Bilili, Florrie, Vladimír Mišík a ETC, Marie Fisker, Prago Union, Dva, Ofrin, Las Balkanieras, Dominique Young Unique.