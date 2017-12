Britský popový filozof de Botton sa zabýval už aj u nás

Filozofi ako on vyvolávajú v akademických kruhoch žiarlivosť, vedia si získať masy a kolegovia im to nie vždy doprajú. Vydanie knihy Útecha z filozofie môže mnohých naučiť písať tak, aby nevydesili čitateľov.

19. jan 2011 o 0:00 Aňa Ostrihoňová

Hľadať v ťažkých chvíľach útechu v dielach a životných osudoch filozofov nie je ničím novým. Už v roku 524 Boethius čakajúci vo väzení na popravu hľadal zmiernenie svojho strachu v náručí „pani Filozofie“.

Alain de Botton, britský popularizátor filozofie švajčiarskeho pôvodu, takmer desiatkou vydaných kníh dokazuje, že filozofia nie je zložitá veda odtrhnutá od života – práve naopak, poskytuje útechu aj v tých najzložitejších či najbanálnejších životných situáciách.

Filozofia každodenného života

Bottonove eseje o literatúre, architektúre, medziľudských vzťahoch, súčasnom stave spoločnosti, cestovaní či práci sú písané prehľadne a ľahko. Jeho najznámejšou knihou, vďaka ktorej sa dostal do všeobecného povedomia, je akási kriticko-biografická-fiktívna esej s názvom Ako Proust môže zmeniť váš život. Nech sú jeho knihy akokoľvek tematicky rozdielne, vždy súvisia s bežným životom a filozofiu každodenného života. Botton už niekoľko rokov učí aj na Škole života v Londýne.

Kniha Útecha z filozofie, ktorá práve vychádza v českom preklade, sa zameriava práve na problémy, s ktorými sa skôr či neskôr vo svojom živote stretne každý. Či už ste frustrovaní, nepochopení, máte finančné problémy, alebo vám niekto zlomil srdce. Botton predstavuje názory jednotlivých filozofov a tejto vede vracia jej najjednoduchší a najdôležitejší cieľ, ktorým je pomôcť nám žiť.

V prípade, že nás okolie nechápe, mali by sme sa vrátiť k Sokratovi, ktorému vždy pomohlo presvedčenie o racionalite vlastných argumentov, ktorými dokázal vyvrátiť nelogické tvrdenia svojich odporcov. Botton na príbehoch zo Sokratovho života ilustruje, ako sa tento antický filozof vo svete riadenom konvenciami dokázal držať pravidla zdravého rozumu a myslenia za seba samého.

Milostný skrachovanec Schopenhauer



Pri finančných problémoch by malo pomôcť Epikurovo učenie o užívaní si. Aj keď by sa mohlo zdať, že je na to potrebných oveľa viac peňazí, ako je suma, ktorá nám práve teraz chýba, Botton tvrdí, že to tak nie je. Radosť zo života totiž neprináša skvelé jedlo v nádhernej reštaurácii na Azúrovom pobreží, ale to, že nejeme sami – nech by to bol len syr a chlieb. Šťastie podľa Epikura pozostáva z priateľov, slobody a vlastného myslenia.

Podobne pokračuje v liečbe frustrácií myšlienkami Senecu či nedostatočnosti prostredníctvom esejí Michela de Montaigne. Botton tvrdí, že pre zlomené srdcia neexistuje utešujúcejší pohľad ako ten na život osamelého a v milostných aférach dokonale neúspešného Arthura Schopenhauera.

Napriek tomu by však asi bolo lepšie využiť život tohto nemeckého filozofa na zmiernenie bolesti z neúspechov v profesionálnom živote. Veď, kto by o tom mohol vedieť viac ako človek, na ktorého prednášky prišli traja ľudia, zatiaľ čo z vedľajšej miestnosti sa ozýval Hegelov hlas rozprávajúci k trom stovkám.

Útecha z filozofie je popularizačnou knihou, a tak od nej nemožno čakať ani precízny výklad ani podrobné biografie jednotlivých filozofov. Je niečím na polceste medzi Sofiiným svetom určeným deťom a románovými spracovaniami myšlienkových svetov nemeckých filozofov Irvina Yaloma. Rozhodne je však dostupne napísaná a vtipná. A dobré čítanie je, podobne ako filozofia, vždy útechou.

Alain de Botton: Útěcha z filozofie, preklad Eva Dejmková, Kniha zlín 2010, 272 strán