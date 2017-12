Všetko tu už bolo? Ale kdeže

Hudba, ktorá ide naprieč žánrami, dekádami a je pritom muzikálna i zábavná

19. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Skúste si predstaviť viac coververzií naraz v jednej pesničke. Ak sa vám to nedarí, stačí si stiahnuť kompiláciu The Best of Bootie 2010. Táto hudba ide naprieč žánrami, dekádami a je pritom muzikálna i zábavná.

„Dnes si vytvoríme mash up,“ povie starenka. „Čo je toto?“ spýta sa rapper a šerif odpovedá: „Máme tu do činenia s absolútnym nedostatkom rešpektu k zákonu.“ Tento dialóg sa nikdy nestal, hlasy všetkých troch postáv totiž pochádzajú z rôznych zdrojov: z televíznej reklamy, hiphopového cédečka a starého westernu. Presne vystihuje, čo vás čaká pri počúvaní kompilácie The Best Of Bootie – nápaditá jazda napriek žánrami a dekádami. Muzikálna aj vtipná, navyše úplne zadarmo.

All Popstars Band

V spomínanom krátkom intre zaznie riff zo skladby Back In Black od AC/DC. V ďalších skladbách sa prestrieda šesťdesiat (!) iných známych mien a úryvkov z ich skladieb. Od hviezd éry Sixties až po súčasnú scénu. Vitajte vo svete toho, čo ste možno už počuli, ale nikdy nie v takejto podobe.

Že hitovka 90. rokov Ice, Ice Baby stojí na rovnakej basovej linke ako queenovka Under Pressure je pomerne známe. Že však majú podobne veľa spoločného napríklad Lady Gaga s Bobom Marleym, Backstreet Boys s Rayom Charlesom alebo Billie Jean od Michaela Jacksona s hlavnou melódiou filmovej série Policajt z Beverly Hills, zatiaľ napadlo asi len málokomu.

Niekoľkých dídžejov z celého sveta áno, pospájali to a poslali ľuďom okolo webu www.bootiemashup.com. Tí to vyskladali do svojej ďalšej kompilácie určenej na počúvanie aj na rozpumpovanie nálady na žúroch.

Kto pozná originály, baví sa dvojnásobne, no funguje to aj bez nich. Je tu dvadsaťdva skladieb, ktoré bez páuz nadväzujú jedna na druhú (hovorí sa tomu mixtape). V skutočnosti je tu však oveľa viac hudby, než hovorí toto číslo.

Najvydarenejšími miestami celej kompilácie sú metallicovská Enter Sandman, do ktorej spieva Lady Gaga svoj hit Telephone, rovnako prirodzene vkĺzne do podkladu od skupiny Jacksons 5 Curt Cobain so Smells Like Teen Spirit.

Takto na papieri to vyzerá absurdne, ale naozaj to funguje. Niekedy sa na malej ploche toho premelie ešte viac – napríklad súčasní elektropoví Le Roux s R&B divou 80. rokov Whitney Houstonovou a mladou country divou Taylor Swiftovou.

Kto stratí prehľad, čo vlastne počúva alebo originály nepozná vôbec, môže sa pozrieť do bookletu, ktorý je pribalený na stiahnutie k empétrojkám. Okrem mien hudobníkov sú tam aj názvy skladieb ako Could You Be Love Gamed?, I Wanna Bulletproof Dancer, Enter Telephone alebo Smells Like Rockin’ Robin. Potom stačí už len trocha poprehľadávať správne videá na YouTube.

Niektoré mená sa opakujú, najčastejšie trochu prekvapivo rockeri z Van Halen. Presnejšie ich najslávnejšia pesnička Jump, ktorá si to tu rozdáva najskôr s Katy Perryovou, potom s Cee Lo Greenom až príde jej najhviezdnejší moment a zároveň finále celej tejto kompilácie. Po vyše hodinovom ohňostroji sa hudba upokojí. Klavír spustí známe jemné akordy, namiesto civilného spevu „Imagine there’s no heaven“ Johna Lennona však počujete rockera Davida Leeho Rotha tlačiaceho zo seba „I get up/ and nothing gets me down..“

Bastard pop

Táto kompilácia je už šiesta v poradí z dielne Bootiemashup.com. Ukazuje veľa skvelých nápadov dídžejov z celého sveta, ktorých možnosti sa zlepšujú zároveň so stále dokonalejšími počítačovými programami na úpravu hudby. Už to dávno nie je len Ableton, AcidPro či Tracktion, ktoré umožňujú zladiť vzájomné tempo aj tóninu úryvkov z rôznych skladieb. Novodobé softvéry ako je napríklad Melodyne dokážu originálnu pesničku rozdeliť na jednotlivé nástroje a vystrihnúť ľubovoľný z nich do zvukového súboru, ktorý sa dá ďalej voľne upravovať.

Slovo mash up sa dlho používalo pre roztlačené jedlo. Dnes je to názov pre techniku, s akou svoju kreativitu predvádzajú hudobníci, ktorí nepotrebujú vymýšľať za každú cenu niečo nové. Namiesto toho radšej siahnu do bezodného popového archívu.