Halušky sa servírujú aj v galérii

Neexistuje len Pavlovov, ale aj Homolov podmienený reflex. Svedčí o tom výstava v galérii Enter. Peter Homola sa na svojej výstave Denné menu predstavuje ako fotograf i šéfkuchár.

19. jan 2011 o 0:00 Lucia Tkáčiková, Lucia Tkáčiková

Lahodné kuracie stehno pečené na citróne, hovädzie zadné či radšej klasické halušky? Takéto denné menu, lákavo viacchodové, ponúka v Bratislave paradoxne nie jedáleň, ale galéria.

V Galérii Enter na Panenskej totiž všetkým divákom výstavy Denné menu navaril a v štyroch umeleckých cykloch trošku aj zavaril Peter Homola – nateraz šéfkuchár a fotograf zároveň.

Absolvent Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení výstavu zámerne načasoval do povianočného obdobia. Počas neho mali podľa kurátora Omara Mirzu viacerí stravníci bruchá poriadne preplnené a oči zakalené od sledovania televízie.

Ironizuje aj žuje

Mirza vraví, že okrem podmieneného Pavlovovho reflexu môže návštevník galérie na vlastných chuťových pohárikoch zažiť aj Homolov reflex. „Homola sa rád pohráva s vnímaním svojich stravníkov, rád mení ich uhly pohľadu, vnáša neistotu do istoty a istotu do neistoty, skúša koncentráciu, navodzuje nové, nečakané situácie, vytŕha veci z kontextov, len aby ich vzápätí vsadil do kontextov nových, humorizuje, ironizuje, žuje. A čo je hlavné; nastavuje zrkadlo!“

Umelec na svojich fotografiách z cyklu Jedálny lístok ponúka vyjedené prázdne taniere z luxusnej reštaurácie aj s použitým príborom. Ich obsah zjedol zámerne a, ako hovorí, s chuťou. Nám ju navodzujú len názvy z jedálneho lístka – jemne prepečený biftek v opasku či consomé z bažanta.

„Keď si človek prečíta jedálny lístok, prebudia sa jeho zmysly aj bez toho, aby jedlo videl,“ vysvetľuje Homola.

Kurátor Omar Mirza dodáva, že po konzumácii tohto cyklu zistíme, že na rozdiel od zvierat v nás podmienený reflex môže vyvolať aj obyčajný text.

Vizuálne nejde vrátiť späť

Ak vám séria fotiek narobila chute, pravdepodobne vás prejdú pri prezeraní ďalšieho fotografického cyklu – Zmena zmyslov. Homola ponúka síce pekne naservírované, no vlastnými ústami požuté jedlo. Pohráva sa tu s vizuálnym a chuťovým vnemom. „Jedlu predchádza vizuálny zmysel, predstavuješ si a cítiš ho v mysli, no keď sa dostane do úst, tieto zmysly sa vymenia, vizuálny ustupuje a ostáva len ten chuťový,“ približuje autor dielo. „A ako vidíme, vizuálny už nejde vrátiť späť.“

Servírovaním sa umelec zaoberá aj v treťom cykle fotografií – Uhol pohľadu. Tanier na nich vymenil za peň, hlinu či zem, kde naaranžoval obed. „Nejde o fotomontáž, chcel som upozorniť, nakoľko to marginálne ovplyvní to významové.“

Kolobeh rezňa

Štvrtým gurmánsko-umeleckým cyklom je zbierka umelcových halušiek, archivuje si ich pekne vo vitríne podľa dátumov. „Ide o klasickú metaforu, napríklad 5. mája som mal halušky až dvakrát, to som sa rozišiel s frajerkou,“ vraví Homola.

Výstavu Denné menu dopĺňa video o kolobehu rezňa, nápis bravčovou masťou či hudba, ktorú autor Daniel Kordík skomponoval, aby vzdal hold potrubiam.

Na chuť tejto gurmánskej prehliadky môžete prísť v galérii Enter do 4. februára, no pozor, aj s umeleckým s jedlom rastie chuť.