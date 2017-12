Martin Michal: Kubišová je bezcharakterná klamárka

Kto vraví, že Helena Vondráčková bola prorežimná speváčka, dokazuje vlastnú obrovskú hlúposť, tvrdí v nediplomatickom rozhovore jej manžel.

19. jan 2011 o 9:27 Karol Sudor

Ak niekto vraví, že Helena Vondráčková bola prorežimná speváčka, je to dôkaz jeho obrovskej hlúposti, tvrdí v ostrom a rozsiahlom rozhovore pre SME.sk jej manžel.

Viacerí ma pred stretnutím s vami varovali, že môže prísť k trom situáciám - v lepšom prípade mi prepis neautorizujete, v horšom rozbijete techniku a v najhoršom hubu.

Také niečo je výplod chorej fantázie. Tieto fámy o mne šíria české bulvárne médiá, v ktorých je, pokiaľ viem, zamestnaná len jedna žurnalisticky vzdelaná osoba. Volá sa Michaela Remešová, pracuje v Blesku a ide o notorickú alkoholičku. Najpredávanejší bulvár v Česku inak vedie telocvikár (pozn. - SME.sk sa ozval šéfredaktor Blesku V. Mužík a dôrazne poprel, že je telocvikárom), editorku robí cukrárka, a tomu zodpovedá aj úroveň ich práce a tvrdenia o mne.

Váš mediálny obraz teda pripisujete skôr nekompetentným novinárom, než prchkej povahe?

Nemám prchkú povahu, verejne som sa rozčúlil len raz, k čomu sa isto dostaneme. Nie je dôvod sa rozčuľovať, používam inú metódu - dvakrát varujem, a ak to nevyjde, celú vec odovzdám právnikom.

U nás som o tom počul vtip: „Martin Michal raňajkuje so svojou manželkou Helenou Vondráčkovou a pýta sa jej - tak čo, koho dnes zažalujeme?"

(smiech) Možno preto, že sme v Česku asi jediní, čo sa voči klamstvám v médiách bránime. Tieto problémy vznikli, bohužiaľ, v rodine Vondráčkovcov. Ja sa do nej príliš nepočítam, keďže najmä s jej pánskou časťou nechcem mať nič spoločné, ale istým pánom ide o Helenin majetok. Koniec koncov, všetko sa začalo ešte v časoch, keď bola Helenka vydatá za Hellmuta (Sickela, pozn. autora), pričom to manželstvo rozbili práve jej otec a brat. Úplne rovnako sa o to snažia dnes, akurát vtedy ešte neexistoval bulvár a dnes je všade, tak o tom informuje. To, čo predvádza Jiří Vondráček a ako zmanipuloval aj otca, nemá obdobu.

Faktom je, že mnohí vás označujú za strašnú sviňu. Ako sa s tým pocitom žije? Neverím totiž, že to neregistrujete.

Iste, pociťujem to, najmä od obyčajných ľudí, dávajú mi to najavo. Lenže stačí s nimi chvíľu debatovať a sami vravia, že som iný, než sa o mne píše. Spýtajte sa usporiadateľov vystúpení, ľudí, ktorí so mnou musia pracovať, a zistíte, že ich názor je iný, než ten, ktorý sa vytvára v médiách.

K tej averzii Heleninho otca a brata voči vám - nemohli mať oprávnený strach, že idete po jej peniazoch? Váš mediálny obraz bol totiž taký, že ste od nej o 12 rokov mladší, štyrikrát rozvedený, skrachovalo vám podnikanie a 17 mesiacov ste strávili vo vyšetrovacej väzbe.

Budem vám oponovať, hoci máte pravdu, že tie obavy na začiatku naozaj mohli mať. Lenže v okamihu, keď si s nimi Helenka sadla a povedala, aby sa jej neplietli do života, lebo je dospelá a svojprávna, tým to malo skončiť. Stal sa opak - cez médiá začali tlačiť na náš rozchod a použili na to tie najhroznejšie klamstvá a podrazy.

Ak je niekto toľkokrát rozvedený, ľudia prirodzene hľadajú chybu v ňom.

Pozrite sa - s exmanželkami máme skvelý vzťah, dokonca sa s nimi a s našimi deťmi stýka aj Helenka.

Na čom sa tie manželstvá rozpadali?

Viackrát to bolo kvôli svokrám, keďže tie sa rozhodli, že v domácnosti budú šéfovať ony a nie my. Manželky boli na svoje matky tak fixované, až to dospelo do stavu, odkiaľ niet cesty späť. V jednom prípade to zase krachlo kvôli tej spomínanej väzbe. Sedemnásť mesiacov som nebol doma, a tak sme sa s manželkou odcudzili.

Úplatok novinárovi? Blábol

Novinár z českého Magazínu DNES sa vás v jednom rozhovore pýtal na to, čo mu rozprával kolega zo športovej redakcie - keď ste vlastnili futbalové kluby Xaverov a Kladno, mali ste mu ponúknuť letenky pre celú rodinu zdarma, ak bude písať, ako si želáte. Tomu sa hovorí úplatok.

Áno, ale ide o totálny nezmysel. Keď som tú otázku dostal, dosť som premýšľal, kde tá informácia mohla vzniknúť, a už asi viem, o koho ide.

O koho?

Moja bývalá žena pracovala v závode na výrobu liečiv v Roztokách. Tam s ňou robila aj jej najlepšia kamarátka XY. Naše deti chodili spolu do škôlky. Jeden môj kamarát, futbalový tréner, ma zase zoznámil s novinárom, ktorý sa volá YZ (manžel XY).

Žena ma vtedy kvôli ťaživej finančnej situácii tejto rodiny požiadala, či by som nemohol zaistiť, aby vzala svoju kamarátku a jej syna na dovolenku. To som jej sľúbiť nemohol, ale keďže som podnikal v leteckej doprave, povedal som, že ak budeme mať v lietadle voľné miesta, môžeme ich vziať s tým, že samotný pobyt si zaplatia v cestovke.

To sa aj zrealizovalo, tri týždne boli v Grécku u našej kamarátky, ktorá vlastní cestovnú kanceláriu, a teraz zrazu zisťujem, že YZ sa potrebuje robiť zaujímavým. Pokiaľ v novinách písal o futbale, určite to nebolo o mne, ale o jednotlivých kluboch. A ak tvrdí, že som mu ponúkal letenky, ide o blábol.

Neviem, či ide o neho, jeho meno v novinách nepadlo. Prečo by si však také obvinenie ktokoľvek vymýšľal, tobôž ak ste žalobami za klamstvá povestný?

Zatiaľ to neprezentoval verejne, takže sa s tým nedá nič robiť. Hovoril som dokonca s jeho bývalou manželkou a tá tvrdí, že sa povahovo veľmi zmenil. Aj ona si myslí, že to obvinenie mohol vysloviť práve on. Ja zasiahnem, až keď to povie verejne. Iný novinár v tejto veci neprichádza do úvahy, navyše on sám v tom lietadle ani neletel, len jeho žena a syn.

Moja väzba bola politická objednávka

Už sme spomínali, že v 90. rokoch ste 17 mesiacov strávili vo vyšetrovačke. Boli ste obvinený z podvodu veľkého rozsahu v súvislosti s pôsobením v spoločnosti Terrex. Súdy vás nakoniec oslobodili. O čo šlo?

Moja väzba bola politická objednávka. Potvrdil mi to človek, ktorý sa toho zúčastnil.

Boli ste jeden z mnohých podnikateľov v Česku. Prečo by chceli politici zraziť na kolená práve vás?

Držal som 23 percent leteckého trhu bývalého Československa. Okrem iného som zakladal napríklad aj spoločnosť Air Terrex Slovakia (neskôr Air Slovakia, pozn. autora). Náš podiel na trhu klal oči najmä Českým aerolíniám, keďže prichádzali o nami obsadený charterový trh. Aby sme ho ešte zväčšili, kúpil som veľkokapacitné lietadlo.

V deň, keď ma vzali do väzby, tomuto lietadlu zakázali prelet nad českým územím. Jan Ruml sa totiž ako minister vnútra pred svedkom dohovoril s bývalým ministrom dopravy Budínskym, že spravia všetko preto, aby moju firmu odstavili. Nakoniec sa na mňa našlo snáď 40 ekonomických obvinení. Najabsurdnejšie z nich znelo, že som si vzal úver na lietadlo, ktoré som nikdy nekúpil. Že bolo v Česku registrované a normálne lietalo, im akosi uniklo.

Nakoniec ma obvinení zbavili, ale stálo ma to viac ako rok a pol života vo väzbe. Aj do tej ma vzali až na druhý pokus. Prvé obvinenie bolo totiž také absurdné, že sa s ním štátna zástupkyňa nemohla stotožniť, a na druhý deň ma pustili. Za to ju potrestali a mňa polícia vzala s novými obvineniami.

Keďže vás súd oslobodil, logika hovorí, že by ste mali žalovať štát. Prečo ste tak neurobili?

Vykašľal som sa na to. Súdy ma síce zbavili viny, ale do dnešného dňa mi nik nepovedal ani prepáč, ani neuhradil vzniknuté škody.

V kontexte toho, že iných žalujete pomerne často, to vyznieva čudne.

Dnes už sú tie prúsery štátu premlčané, ale v čase, keď sa to dalo, som riešil úplne iné problémy. Najmä existenčné.

Do väzenia ste šli ako milionár a vyšli z neho ako chudák?

Nedá sa povedať, že som bol milionár. Firma mi síce patrila, ale býval som v byte 3+1. Na hromadenie majetkov som si nikdy nepotrpel, ani na to nebol čas. Koniec koncov, nič som nepotreboval, keďže do práce som chodil na siedmu ráno a odchádzal o desiatej večer.

Vlastnili ste kamiónovú dopravu a leteckú spoločnosť, vaše príjmy neboli na úrovni strednej triedy.

To je pravda. Keďže však tie spoločnosti boli prepojené a ja som bol vo väzbe pridlho, jednoducho krachli. Správcovia, ktorí sa tam objavili, ich ešte vytunelovali. Z väzenia to nemáte ako ovplyvňovať, ste od všetkého odrezaný.

Po roku 2001 na vás podal trestné oznámenie Miroslav Stiebal. Chcel, aby vás stíhali za podvod, skresľovanie údajov o hospodárení a majetku, pokus o krátenie daní a falšovanie verejnej listiny.

To je môj bývalý obchodný partner, ale k žiadnemu obvineniu nedošlo. Akurát sa spojil s Jiřím Vondráčkom a podával vymyslené trestné oznámenia. Polícia si ma ani nepozvala na výsluch a rovno všetko odložila. Problém je, že Vondráček o tom vždy napísal a šupol to do bulváru.

Po rozvode by mi ostalo len vlastné oblečenie

Ako by ste dokazovali, že ste si Helenu nevzali pre jej peniaze?

Nijako, nie je dôvod, navyše máme predmanželskú zmluvu. Navrhol som ju práve kvôli Vondráčkovi. Jednoducho som Helene povedal, aby sme to podpísali, že budeme mať od jej rodiny pokoj.

Platí, že ste s manželkou začínali vzťah v dobe, keď ste mali existenčné problémy?

V tom čase som ich už nemal. Živil som sa ako poradca v ekonomike a marketingu v oblasti stavebníctva. Až také zlé to nebolo.

Čo sa píše v predmanželskej zmluve?

Ja Helenino bohatstvo k životu nepotrebujem, dokážem si zarobiť aj sám. Na to, aby som žil v jej dome, ho nepotrebujem vlastniť. V zmluve sa teda jasne píše, že všetko, čo Helenka nadobudla pred manželstvom, patrí výhradne jej, a to, čo nadobudneme spoločne, opäť patrí jej, ak sa to týka spoločného biznisu. Inými slovami - ak by sme sa teoreticky rozviedli, vezmem si svoje oblečenie a môžem ísť. Podotýkam, že šlo o môj návrh a dodnes s ním nemám žiadny problém.

Jiřího Vondráčka však nepresvedčilo ani to. Myslel si, že keď sa Helena rozvedie s Hellmutom, nastúpi na jej miesto, bude ju manažovať, dole v dome využívať nahrávacie štúdio, nasťahuje sa tam otec, jeho dom sa predá a peniaze si rozdelia. Taká je realita, nenávisť Vondráčka voči mne a vlastnej sestre je výhradne o peniazoch.

Polícia kryje bulvár, je za tým korupcia

Faktom ale je, že kým ste sa okolo Heleny nemotali, takéto problémy nemala. Nebola rozhádaná s rodinou, s médiami, so zvyškom šoubiznisu, s nikým. Objavili ste sa vy a obrazne povedané - tečie krv.

Tak ako vy to nevidím, máte pravdu len v prvej časti. Všetko sa zmenilo tým, že keď do nás cez bulvár začal búšiť Jiří Vondráček, rozhodli sme sa brániť. Tým, čo sa písalo, totiž Helenu oberal o fanúšikov. Došlo k obrovskej kooperácii medzi ním a vydavateľstvom Bauer Media, ktoré vydáva časopisy Rytmus života, Pestrý svet a podobne, teda tie najhnusnejšie a najklamárskejšie plátky, aké v Česku vychádzajú. Všetci ich kryjú, pretože majú priamu podporu štátneho zástupcu aj polície.

Prečo by ich kryli? Taký Rytmus života je síce primitívny plátok, ale polícii môže byť ukradnutý.

Osobne si myslím, že je za tým korupcia. Inak nie je možné vysvetliť, že také obrovské trestné činy, aké páchajú tie časopisy, boli bez akéhokoľvek vyšetrovania odložené.

Myslíte si, že vydavateľ spomínaných časopisov podpláca políciu a štátnych zástupcov?

Buď podpláca, alebo je v tom lobing. Iné vysvetlenie možné nie je. Nemám dôkazy o tom, že naozaj dostávajú peniaze, ale všetky výstupy, ktoré dostávame z polície aj štátneho zastupiteľstva, o tom svedčia. Vondráček sa s Bauer Media spojil a rozbehli rozsiahlu štvavú kampaň, ktorá trvala šesť až sedem rokov. My sme na to reagovali strojovo - akonáhle napísali lož, šla na to žaloba alebo trestné oznámenie.

Do toho všetkého sa začali pridávať ďalšie bulvárne médiá v Česku aj na Slovensku. U nás napríklad Blesk a Spy, pričom práve novinárke z neho súd vymeral niekoľkoročnú podmienku. Doplatila na to, že publikovala klamstvo, ktoré jej nadiktoval Vondráček, pričom ten na súde poprel, že to mala od neho.

Kde beriete istotu, že bulvár preberá informácie od Vondráčka?

Tá novinárka to predsa uviedla do protokolu.

Nemyslím len tento prípad. Zdá sa mi komické, že neveľmi zaujímavý Vondráček má taký obrovský vplyv na to, čo píše bulvár. Uveriteľnejšie by to bolo, keby za všetkým stáli ľudia typu Janeček, Štaidl a podobne, teda tí, ktorých mnohí muzikanti nazývajú mafiánmi českého šoubiznisu.

Čudovali by ste sa, ale je to naopak. To, čo dokáže Vondráček, by nezvládol ani taký mediálny boss, akým je Janis Sidovský. Bulvár žije z výmyslov, takže ak im niečo Vondráček podhodí, vďačne sa po tom vrhnú.

Aký je to pocit nevidieť sa s vlastným svokrom? Predsa len je to človek, ktorý vám vychoval manželku.

Áno, to je asi to najlepšie, čo kedy v živote urobil. Vychoval ju, ale teraz sa ju snaží zničiť. Mne k životu nechýba, a už preto, že ide o Helenkinho otca, nechcem sa k nemu vyjadrovať. Priznávam však, že môj názor na neho nie je pozitívny.

Nepomohlo by, keby ste si s Jiřím Vondráčkom a jeho otcom sadli ako chlapi, vypili si a rozpovedali všetko, čo máte na srdci? Chlapi tak dokážu vyriešiť nejeden problém.

Pozrite sa - s Jiřím sme sa v živote nestretli a nikdy neprehovorili jediné slovo. Napriek tomu robí veci, ktoré zašli príliš ďaleko. Možno prvé dva až tri roky jeho správania sa by som bol schopný prehltnúť, ale dnes? Určite nie.

Vzťah Heleny so Štrougalom je klebeta pre hlupákov

Helenu Vondráčkovú mnohí označujú za výstavný kus socialistického režimu. Určite ste počuli historku o tom, že mala vzťah s predsedom vlády Ľubomírom Štrougalom. Kde sa vzala?

Počul som to, ale tiež je to len klebeta, ktorú niekto vypustil. Podľa toho, čo viem, to bolo tak, že Štrougal mal dcéru, ktorá sa Helenke dosť podobá. Ľudia si to spojili a odvtedy tá klebeta pre hlupákov funguje.

Ak k tomu niekto vraví, že Helena bola prorežimná speváčka, je to dôkaz obrovskej hlúposti dotyčného. Predsa ľudia, ktorí spievali za socializmu a boli dobrí, sú dobrí aj dnes. Ak nespievali politické piesne, ak sa neangažovali, trebárs Michal David, tak neviem, v čom je problém. Ľudia mu vytýkajú spartakiádu, ale to je úplný nezmysel.

To nebola len spartakiáda, to bolo aj šaškovanie spevákov na festivaloch politických piesní nielen v ČSSR, ale aj v Moskve, na večierkoch pre papalášov, podpisovanie Anticharty, mlčanie vtedy, keď sa bolo treba ozvať...

Dnes sa spieva na pivných festivaloch, čiže ak sa raz zakáže pivo, bude sa dnešným spevákom vytýkať, že sa prepožičali režimu, podporujúcemu pitie alkoholu?

Z toho ale vyplýva, že istá miera kompromisu so svedomím bola v socializme na prežitie speváka nutná.

Žiadna miera kompromisu. Speváci boli takí istí zamestnanci ako všetci ostatní. Kto robil so sústruhom, musel ísť ráno do fabriky, pichnúť cvikačku, odmakať osem hodín, opäť si pichnúť kartu a potom mal voľno. Spevák bol zase zamestnancom Pragokoncertu, musel plniť jeho pokyny, a keď mu ten povedal, že pôjde vystupovať tam a tam, tak tam musel ísť. Nedalo sa povedať nie, lebo inak by mal po spievaní.

Našli sa takí, ktorí povedali, že na to kašlú a pre režim spievať nebudú.

No dobre, pripusťme, že by to spravila aj Helenka. Čo by potom robila, čím by sa živila? Nikomu predsa svojím spevom neškodila. Nebola v komunistickej strane, nebratríčkovala sa so súdruhmi, nikoho neudávala, nechodila na stranícke schôdze, nepodpísala Antichartu ako nejaká Eva Pilarová, ktorá to spravila a dnes sa hrá na najväčšiu chartistku v Česku. Helena nikdy nič zlé nespravila, skôr naopak - tým, že bola dobrá, mohla pomáhať aj kolegom.

Príklad?

Keď dostal zákaz muzikant Zdeněk Zdeněk, šla za Hrabalom (Františkom, šéfom Pragokoncertu, pozn. autora) alebo Műllerom (Miroslavom, tajomníkom kultúrneho oddelenia ÚV KSČ, pozn. autora) a sedela u nich dovtedy, kým sa zákaz neodvolal.

Müller bol podľa mnohých umelcov neuveriteľný gauner, primitív, alkoholik a hulvát, ktorý ich nútil zaväzovať mu šnúrky na topánkach, neskutočne ich ponižoval...

Áno. Nemôžem to síce potvrdiť z osobnej skúsenosti, ale o jeho praktikách som počul. Sám si ho však hodnotiť nedovolím, názor si robím len na základe vlastných zážitkov.

Že Helena jazdila von a iní nie, bolo vecou kvality

Spomínate, že Helena nepodpísala Antichartu, ale pravdou je, že v čase jej hromadného podpisovania umelcami v Prahe bola v Poľsku, pričom s tými, ktorí podpísali, dokonca tam mali súhlasný prejav ako Karel Gott, bez problémov spolupracovala. Pre niektorých to je dôkaz, že morálne zábrany nemala.

Nám sa dnes ľahko súdi, je to však komplikované. Neviem si predstaviť, že Helena by sa vtedy postavila a 99 percentám umeleckej scény v Československu povedala, že s nimi nechce mať nič spoločné, lebo podpísali Antichartu.

Herci Ivan Vyskočil, Táňa Fischerová a pesničkár Vladimír Mišík sa vyjadrili, že nepodpísanie Anticharty malo v ich profesnom živote negatívne dôsledky. Tvrdia, že je veľmi nepravdepodobné, že by umelec mohol podpis odmietnuť a pritom naďalej vystupovať v médiách aj cestovať do zahraničia. Helena bola v televízii prakticky neustále, na Západe tiež vystupovala bez problémov.

To, že Helena mohla jazdiť do zahraničia, kým napríklad Mišík nie, je jednoznačne vecou kvality. Kto o neho v Nemecku stál? Nikto, kým o Gotta, Korna a Helenu mnohí. Na druhej strane na to, aby mohli vycestovať, museli robiť aj turné po Sovietskom zväze. Nezabúdajte, že títo umelci prinášali krajine viac devíz ako fabrika na škodovky.

Podľa vás sa teda na Západ za socializmu dostal každý kvalitný umelec bez akýchkoľvek kompromisov so svedomím a doma ostávali len tí, ktorí za nič nestáli?

Samozrejme, že kto chcel von, v žiadnom prípade nemohol otvorene vystupovať proti režimu. To nemohol nikto. Ak však bol kvalitný a plnil umelecké pokyny Pragokoncertu typu „pôjdeš vystupovať tam a tam," von sa dostal.

Fyzické násilie nie je môj štýl

V roku 2003 ste fyzicky zaútočili na fotografa Tomáša Martínka, rozbili ste mu aparát. Prečo?

Hlavne som mu rozbil hubu, hoci dnes je to už úsmevná záležitosť. S Helenou nás známi pozvali na krst jedného CD. Keďže sme mali dlhodobé problémy s istým vydavateľom bulváru, dali sme si podmienku - jeho ľudia na akcii nesmú byť. Vošli sme však dnu a zistili, že tam sú. Pán Kočandrle a jeho vydavateľstvo jednoducho nedodržali slovo.

Je normálne, aby ste si vy stanovovali podmienky, ktoré médium môže byť prítomné?

Samozrejme. Ak sú médiá seriózne, majú prístup všade. Ak podvádzajú a vymýšľajú si, nemajú tam čo robiť. Veď tu nejde o novinárov, ale pisálkov a primitívov. Napríklad zákaz vstupu pre plátky z Bauer Media máme štandardne v zmluve.

Naspäť k tej akcii - povedali sme Kočandrlemu, že žiadame dodržať dohodu. Tých ľudí teda poslali von. Náš šofér medzitým zaparkoval tak, že časť auta bola na chodníku. Fotograf, jeden z tých vyhodených, to videl, zavolal na nás policajtov a tešil sa, že nás môže fotiť spolu s nimi.

Vravel som mu, že si to neprajeme, raz, dvakrát, trikrát, a potom som ho upozornil, že nech fakt prestane, lebo mu rozbijem hubu. Dal si dole foťák z tváre a povedal mi: „Tak to skús." Aj ja som len chlap, tak som pomohol Helenke do auta, zavrel dvere a chlapovi riadne treskol. Neskôr sme sa mimosúdne dohodli, foťák som zaplatil, a odvtedy mám od takých ľudí pokoj. Dnes, keď ma chce bulvár fotiť, najskôr príde a spýta sa, či môže. Inak to bol môj jediný takýto konflikt s médiami, používanie fyzického násilia nie je môj štýl.

Bulvárny novinár mi ponúkol úplatok, ak stiahnem jeho profil

Koľko žalôb ste už na médiá podali? Človek by tipoval desiatky až stovky.

Kdeže, možno dvanásť alebo trinásť. V jednej žalobe však Rytmus života a Pestrý svet žalujeme o viac ako sto článkov naraz. Nepotrebujem mať dobrý mediálny obraz, zaujíma ma len to, aby o nás noviny neklamali.

Vynáša to?

Ani nie. To, čo nás stoja právnici plus všetky ostatné náklady, sa s vyhraným odškodným približne vykrýva, čiže v pluse z toho nie sme.

Ten, kto prehrá, vám musí trovy uhradiť, nie?

Iste, ale už ste videli kvalitného právnika, ktorý bude pracovať za daný paušál? Princípom podania žalôb navyše nie je zárobok, ale to, aby sme ľuďom ukázali, že médiá nehorázne klamú.

Predstavte si, že ležíte doma pri bazéne, je nádherné počasie, oddychujete, a na druhý deň si otvoríte bulvár a prečítate, že vás odviezla polícia, zavrela do cely, manželka za vás zaplatila miliónovú kauciu, a ešte ste aj utýrali svojho psa. Toto všetko o nás napísali, a tak nám neostalo iné, len sa brániť. Potom príde na súd špinavá, neupravená a potetovaná redaktorka s piercingom, ktorá sa nehanbí takto verejne klamať, a vy nechápete, prečo to robí.

Alebo noviny napíšu, že som si vzal terénne auto a v Chrudimi zaparkoval na mieste pre invalidov. Keď potom prišiel invalid, fyzicky som ho napadol, pričom ma pokutovala a upokojovala polícia. Čo na tom, že terénne auto som vtedy nemal a v tom meste som nebol minimálne osem rokov? Pisálkovia vám takto kazia imidž, a vy nemáte veľa možností verejnosti ukázať, že to sú blbosti.

O tých pisálkoch ste vytvorili webstránku galerieprolhanych.cz, kde si s nimi vybavujete účty. Keď si človek číta profily tých ľudí, nemá pocit, že by sa váš štýl odlišoval od toho, ktorý na nich tak kritizujete. Píšete o nich, že chľastajú, že sú promiskuitní, že nafotili porno...

Pozor, ale ja ich z ničoho neobviňujem, tam nie je jediný môj príspevok. Je to však schválne robené presne tým istým spôsobom, aký používajú oni. A verte, že sa im to strašne nepáči. Jeden z nich, bývalý policajt, Radko Živčic, sa mi dokonca ozval a ponúkol úplatok 100-tisíc korún, ak jeho profil zmažem.

Áno, na tej stránke sa o tých redaktoroch píšu husté veci, ale žalovať to nemôžu. Všetko mám totiž podložené dôkazmi. Majú smolu, že so mnou spolupracuje množstvo ich kolegov, fotografov a ďalších ľudí. Doma mám naozaj zaujímavú zbierku fotografií týchto pisálkov z rôznych večierkov.

Neviem, či práve Kubišová má byť vzorom pre národ

Skúste sa teraz - vzhľadom na spory, ktoré medzi sebou máte - odosobniť a zhodnotiť odvahu Marty Kubišovej, ktorá sa na rozdiel od mnohých iných komunistom vzoprela a radšej obetovala spevácku kariéru. Pre mnohých je to vzor rovnej chrbtice.

Je to otázka individuálneho rozhodnutia. Kubišová si vybrala cestu disentu a mala na to právo. Bohužiaľ, nedokážem zhodnotiť, v čom spočíval prínos tohto kroku pre Československo.

V ukážke sily a morálky, neohnutia sa pred darebákmi. Dokázala, že boľševik nepokorí každého.

Neviem, či sú práve Kubišová alebo Havel tými pravými vzormi pre náš národ. Šlo o jej rozhodnutie a prínos pre národ v tom nevidím.

Ani morálny?

Asi som už príliš ovplyvnený tými rokmi po revolúcii, čo ju poznám osobne, takže nie. Pozrite sa - kým som ju nespoznal osobne, strašne som si ju vážil, uznával som ju, bral som jej postoj voči komunistom ako obetu.

To nebolo len o obete. Nikdy svojim kolegom z Golden Kids, teda ani Helene, ani Neckářovi, nevytkla, že sa rozhodli inak. Nevykričala im to ani po revolúcii.

To je trochu komplikovanejšie, Helena totiž po revolúcii Marte dosť pomáhala. Pomohla jej vrátiť sa na pódiá, stanoviť solídnu cenu za použitie nahrávok, jednoducho ju zorientovať, keďže Kubišová za 20 rokov mimo branže stratila prehľad. Keby vtedy niečo Helene vykrikovala, prišla by o všetko, o akúkoľvek pomoc. Koniec koncov, Kubišovú nikto nenútil, aby sa v socializme rozhodla tak, ako sa rozhodla, bola to jej vec.

Kubišovej návrat do šoubiznisu sa v praxi mohol pokojne udiať aj mimo Heleny, takže stavať to na tom, že bez nej by to nešlo, je spochybniteľné.

Áno, pravdou je, že Marta mohla začať škodiť už oveľa skôr. V roku 1990 tu pritom bola jediná umelkyňa, ktorá mala neskutočne naštartovanú kariéru. Mohla byť hviezdna, bohatá, uznávaná, preraziť do sveta... lenže to by nemohla byť lenivá, musela by zapojiť mozog, správať sa slušne a dodržiavať dohody. Tá speváčka sa volá Marta Kubišová.

Manažment nahovára Kubišovej bludy

Gesto Kubišovej voči komunistom bolo jednoznačne charakterné, a napriek tomu, že bola 20 rokov odstavená, nie je z nej cítiť zatrpknutosť. Vážne tvrdíte, že v skutočnosti je bezcharakterná?

Ja Martu, na rozdiel od mnohých, čo k nej vzhliadajú ako k vzoru, poznám osobne. A to veľmi dôkladne. Ona jednoducho nie je príliš chytrá, a do toho sa obklopila veľmi zlým manažmentom. Ten jej nahovára bludy, len aby si ju udržal.

Myslíte Milana Heina a Jiřího Pritza?

Presne tak. Ide im o to, že na divadlo Ungelt dostávajú štátne dotácie, a keby v ňom nemali Kubišovú, nikto by tam nechodil. Preto si ani nemyslím, že to, čo sa odohralo medzi nami a Kubišovou, je len jej chyba. Skôr ide o to, čo s ňou robí manažment. Inak si totiž tie neskutočné lži, čo o nás vypúšťa do sveta, vysvetliť nedokážem.

Jej správanie sa je nelogické - veď ak niekde poviem nepravdu, dvakrát dostanem list, aby som to napravil, a napriek tomu to neurobím, nemôžem sa čudovať, že ma súd odsúdi na to, aby som sa ospravedlnil. A presne to sa jej v súvislosti s nami stalo.

Za čo súd Kubišovú odsúdil k ospravedlneniu?

Boli sme v USA a naraz mi volajú novinári, že Kubišová v Českom rozhlase povedala, že sme na ňu podali žalobu o dva milióny korún za nejaké reči, ktoré padli na chodbe súdu. Nebola to pravda, pretože sme žalovali niekoho iného a s ňou to nemalo nič spoločné.

Nešlo z vašej strany skôr o chytanie za slovíčka? Ak si dobre pamätám, Marte redaktori volali do auta, takže mohla nechtiac uviesť nepresnú formuláciu. Je iné z voleja odpovedať a iné mať čas na prípravu toho, čo človek povie.

Súd si tú nahrávku z rádia vypočul, vyjadrila sa úplne jasne a nepravdivo. Preto ju odsúdil k ospravedlneniu. Inú satisfakciu sme od nej nepožadovali.

Kubišová neplní dohody ani v USA, Francúzsku a inde

Odkedy Martu poznáte osobne?

Približne od čias, čo som s Helenkou, teda asi od roku 2002.

A od začiatku máte pocit, že nie je taká, ako ju vníma verejnosť?

Nie. Do istého času som nemal možnosť utvoriť si osobný názor. Keď k nám prišla domov, alebo sme sa niekde stretli, vždy to bolo na báze debát o všetkom možnom, len nie o práci, takže o tom, ako k nej pristupuje, som nič netušil. Naši spoloční kolegovia ma však pred ňou vždy varovali.

V čom?

Že neplní dohody, že poriadne nepracuje. Koniec koncov to, čo vyviedla nám, teda že odriekla dohodnuté akcie, urobila aj v New Yorku. Sľúbila tam vystúpenie, aby tam nakoniec jej manažment zavolal, že si to rozmyslela. Výsledkom bolo, že ľudia museli vracať vstupné. Rovnaké upozornenie o jej neférovosti nám prišlo z Francúzska, ale napríklad aj z televízie Prima. Jednoducho nie sme jediní, ktorých podrazila.

Napriek tomu - vaša manželka je finančne zabezpečená, Marta prišla za socializmu o 20 rokov kariéry. Bolo treba žalovať ju za zrušené turné Golden Kids o 1,3 milióna korún? Súd ste prehrali, tá suma by vás nepoložila, nech by aj pravda bola na vašej strane, do čoho nikto zvonku nevidí. Nemohli ste prejaviť trochu nadhľadu, spraviť akési ľudské gesto?

Tam nejde o sumu, či je taká alebo onaká. Skúste vaše argumenty predložiť finančnému úradu, či zaberú.

Tak inak - myslíte si, že Helena by Martu žalovala, ak by ste s ňou nežili?

Helena ju nežalovala ani teraz.

Žalovala ju vaša firma, ktorá Helenu zastupuje ako hlavného klienta.

Lenže firma Kubišovú žalovať musela. Všetci traja, teda Helena, Kubišová aj Neckář mali dohodnutý honorár 100-tisíc za jedno vystúpenie. Upozorňujem, že šlo o tretinový honorár oproti tomu, čo berie Helenka normálne. Tých vystúpení bolo dohodnutých a podpísaných sedem. Aby teda bolo jasné - Kubišová svojím odstúpením z projektu pripravila o 700-tisíc nielen seba, ale aj Helenu a Vaška, a k tomu prišlo o peniaze ďalších 45 ľudí, ktorí sa na zabezpečení turné podieľali.

Keby teda šlo Helene len o prachy, mohla Kubišovú žalovať o celú čiastku, ktorú stratila. Lenže naopak, spravila gesto, o ktoré tu tak žiadate, a povedala, že kašle na to, Martu žalovať nebude. Opakujem - Helenka prišla o 700-tisíc korún len na honorári za koncerty.

Agentúra však Kubišovú žalovala. Dôvod?

Tá je v úplne inej situácii. Minula totiž obrovské peniaze na reklamu, bilboardy, plagáty, tlač, fotenie, odstupné za zrušenie akcie... to všetko je len časť priamych škôd, ktoré vznikli tým, že sa turné zrušilo.

Zákon o účtovníctve pritom hovorí jasne - ak mám voči niekomu pohľadávku, ako konateľ spoločnosti som povinný spraviť všetky kroky na to, aby som ju vymohol. Ak to nejde, musím to dať na súd, aby rozhodol, a až keď bude pohľadávka po istej dobe splatnosti, potom ju môžem odpísať.

Ak tomu dobre rozumiem, vlastne tvrdíte, že ľudské gesto sa spraviť nedalo a vaša produkčná firma musela Kubišovú žalovať zo zákona.

Zákon nám jedno ľudské gesto povoľoval, a my sme ho urobili - navrhli sme mimosúdne vyrovnanie. Chceli sme, aby zaplatila skutočne vynaložené náklady s tým, že nebudeme žiadať ušlý zisk.

O akú sumu šlo?

Neviem už presne, ale tak do 350-tisíc korún. Tie čísla sme jej zdokladovali. Svoje záväzky ohľadne turné predsa potvrdila aj písomne, navyše sa k tomu zaviazala pred svedkami.

Moment - Kubišová sa odvolávala na to, že zmluvu nepodpísala, že všetko bolo dohodnuté ústne.

Pravdou je, že dohoda o turné bola len ústna, ale kvantum iných vecí okolo toho potvrdila písomne. Napríklad termíny, financie, dopravu, dokonca mám dôkaz o tom, ako mi zaslali texty svojich pesničiek do čítačky.

Kto konkrétne tie veci potvrdil?

Jej manažment. Ten potvrdzoval všetko okolo celej akcie.

Ak máte doklady, ako je možné, že ste prehrali súd?

Lebo bol ovplyvnený.

Ešte raz - súd rozhodol v prospech Kubišovej, lebo sa nepodarilo preukázať, že sa vám zmluvne zaviazala. Vy tvrdíte, že máte množstvo dokladov, dokazujúcich opak.

Veď ja viem. Preto vravím, že ten rozsudok je absurdný, a aj preto sme podali dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok. Naše dôkazy totiž súd vôbec nevyhodnotil, ani sa na ne nepozrel. Celé to bolo zmanipulované. O čom bola tá petícia umelcov tesne pred procesom?

Nebolo to prvýkrát, čo sa Gott vyjadroval k veciam, o ktorých nič nevie

Tú petíciu nepodpísali nesvojprávni ľudia, ale viaceré osobnosti, ktoré tvrdia, že Helena „hodnotu peňazí povýšila nad priateľstvo a slušnosť".

Áno, ale úplne inak sa k tomu postavil trebárs prezident Klaus. A hoci sme sa s ním nikdy nebavili o samotnom spore, hneď mu bolo jasné, že tá petícia ovplyvňuje rozhodovanie súdu. Povedal, že mu je to z duše odporné. Helena navyše v tomto spore vystupovala v roli svedka, nie žalobcu. Tí ľudia vôbec nevedeli, čo podpisujú, a dnes už to mnohí aj ľutujú.

Nemožno ten otvorený list známych osobností vnímať len ako podporné gesto voči speváčke, ktorú by prehra 1,3 milióna na súde, podľa jej vlastných slov, de facto zruinovala?

Myslím si, že nie. Tú situáciu zapríčinil jej manažment, tak nech jej to zaplatí. My, a nie ona, sme utrpeli finančné škody.

Prečo ste vlastne kvôli turné nepodpísali písomnú dohodu? Verejnosť mohla byť takýchto sporov ušetrená.

S 90 percentami ľudí sme nikdy nepotrebovali písomné zmluvy, lebo vždy dodržiavali tie ústne, a je jedno, či šlo o Gotta, Muka, Zelenkovú, Davida, či kohokoľvek solídneho.

Práve Gott sa však postavil na stranu Kubišovej.

Áno, ale potom zrazu začal v médiách tvrdiť, že tie slová mu dala do úst Remešová z Blesku, že nikdy nič také nevyslovil. Neviem, čo si o ňom myslieť.

Obvinili ste ho, že si na tej kauze robí lacnú reklamu.

Myslím si to dodnes. Na druhej strane viem, čoho je schopná Remešová. Problém je, že Karel bez nej nespraví jediný krok.

Helena je jeho dlhoročná spolupracovníčka.

Iste, ale nebolo to prvýkrát, čo sa Gott vyjadroval k našim záležitostiam, hoci o nich nič nevedel.

Bílá a iní to podpísali z hlúposti, ďalší strúhali pózu

Lenže ťažko môžete povedať, že Petr Janda, Lucie Bílá, Petra Janů, Věra Špinarová, Václav Havel, Iva Janžurová, Ladislav Špaček a neviem, kto všetko tú výzvu Helene ešte podpísal, sú hlupáci, čo nevedia, k čomu sa vyjadrujú.

Osobne si myslím, že mnohí to podpísali z hlúposti. Napríklad Lucie Bílá sa do novín vyjadrila, že síce podpísala otvorený list, ale netušila, že sa dostane do médií. A čo čakala? Že verejný list sa posiela v zalepenej obálke? Ako inak to chcete nazvať, než hlúposťou? Úplne rozčúlený nám volal aj jej bývalý partner Petr Kratochvíl, ktorý sám povedal, že v tomto sa zachovala ako hlupaňa. Takisto mi volal manžel Petry Janů.

Zelenka?

Presne tak. A v bledoružovom mi zopakoval to isté - vraj nevedeli, že sa to bude posielať cez médiá. Alebo taký Petr Janda. Tesne po tom nás aj s Helenkou stretol a myslel som si, že nám spraví dve deti, ako nás mal rád. Aký postoj potom vlastne majú?

Podľa mňa mnohí tú petíciu podpísali z hlúposti a mnohí strúhali pózu, lebo si chceli spraviť reklamu. Taká Hana Zagorová bola v Španielsku, o ničom netušila, a zrazu nám cez bulvár oznamuje, že stojí na strane Kubišovej. Je to normálne? Tam sa totiž stalo, že dve redaktorky Blesku obvolávali jednotlivých umelcov a lanárili ich, aby sa k tomu pripojili. A všetko sa dialo na pokyn Vladimíra Mužíka, šéfredaktora Blesku. (pozn. - SME.sk sa ozval V. Mužík a poprel to.)

Poznáme, kedysi u nás šéfoval Novému Času.

A mnohí na túto jeho metódu skočili, aby si spravili reklamu.

Odkiaľ viete, že novinári Blesku otravovali, aby umelci podporili Kubišovú?

Od mnohých, ale vraveli mi to napríklad aj Karel Šíp alebo Honza Čenský. Vraj im volal Kubišovej manažér Hein alebo priamo Remešová, a prehovárali ich, aby podpísali. Odpovedali, že o tom spore nič nevedia, netušia, kto má pravdu, tak nech rozhodne súd.

Taký Fero Fenič napríklad na podporu Kubišovej argumentoval ako pomätený, keď povedal, že Helena si určite chcela uchmatnúť svoj bežný honorár, teda 300-tisíc, a že by na tom zarobila aj moja agentúra, z čoho vyplynulo, že sme vlastne chceli Martu okradnúť.

Kubišová je „prolhaná" ikona

Koľko na tom turné mala zarobiť vaša agentúra?

Rovnako ako tí traja umelci, teda 100-tisíc za jedno vystúpenie. Na tom nie je nič čudné, veď by sme si to museli odpracovať.

Médiá písali aj o tom, že ste si chceli Kubišovú uviazať na 20 rokov.

Áno, túto lož publikovali aj slovenské médiá, do éteru to však púšťa sama Kubišová. Vezmite si, aký vek má Marta, a úprimne si odpovedzte, či bude vystupovať ešte 20 rokov. Detto Neckář, ktorý je ťažko chorý. Také čosi je predsa jasný nezmysel. V zmluve sa síce naozaj spomínalo 20 rokov, ale to sa vzťahovalo na práva vydavateľa predávať natočené DVD z turné. O záväzkoch Kubišovej tam nie je ani slovo.

Čiže vaša agentúra mala mať 20 rokov zisk z predaja DVD, ktoré nakrútili aj Kubišová a Neckář?

Nie, ja nie som vydavateľ DVD. Naša firma len uzavrela zmluvu, vďaka ktorej mala povolenie to natočiť. Výsledný produkt sa potom obvykle predá buď televízii, alebo vydavateľstvu, napríklad Supraphonu. Ten nakrútený materiál kúpi, spracuje, vytlačí, spraví reklamu, distribuuje, a každý zo zúčastnených umelcov, teda aj všetci hudobníci, nielen speváci, majú z predaja vydaného nosiča percentá. Inými slovami Kubišová by mala z toho DVD presne taký istý podiel ako Helenka alebo Vašek Neckář, a to počas 20 rokov.

Kubišová povedala, že turné bolo zle pripravené, že nechce hazardovať so svojou povesťou.

Áno, vraj koncert nemá režiséra ani choreografa, teda nie je umelecky pripravený. Vy ste už videli popový koncert, ktorý by riadil režisér? Veď to nie je muzikál. A ku choreografii - to Marta chcela objednať človeka, ktorý ju vezme za ručičku, odvedie ju k mikrofónu a povie, aby tam spievala? Podľa mňa to boli výhovorky, v celej tejto veci sa ukázala ako bezcharakterná klamárka.

No...

Mám na to dôkazy. Ak som tvrdil, že mám podpísané jej záväzky a dohody s jej manažérmi, viem vám ich fyzicky predložiť. Všetky výhrady, ktoré voči tej akcii zrazu mala, boli iba zástupné a nadiktoval jej ich manažment.

Že je klamárka, ju navyše usvedčujú konkrétne veci - napríklad vydala tlačové prehlásenie, že koncerty neboli umelecky pripravené, potom toto tvrdenie v rozhovore pre časopis Týden poprela, vraj to nikdy nevyslovila. Je to jasná klamárka a mnohí, ktorí s ňou už mali tú česť, jej nepovedia inak, než „Mrs. prolhaná ikona".

To už je príliš drsné, nie?

Nie je. Vedia to mnohí, akurát ja mám odvahu povedať to nahlas. Keby ste ju poznali osobne, dáte mi za pravdu rovnako, ako iní. Skúste sa s ňou dostať do problémov a uvidíte, čoho je schopná.

Máme 20 rokov po revolúcii a ľudia ju stále majú za ikonu. Pýtam sa - čo vlastne za tie roky po Novembri 1989 urobila? Nikto ju v ničom neobmedzuje a pozrite sa na jej kariéru, kde a za koľko vystupuje. Čo za tú dobu spravila nové? Nič. Žije len zo svojho mena a na predajnosti koncertov a vystúpení sa to začína prejavovať.

Možno neprahne po kariére, nie každý je ako Helena. Tá chce predávať veľké haly, Marte stačia komorné vystúpenia. Hegerová tiež neprahne po halách ako Lady Gaga. Na tom nie je nič zlé.

Iste, ale vraví, že ju už ani nebaví spievať a robí to len preto, aby si zarobila na nájom bytu. Keď ju to tak nebaví, mala nám na začiatku povedať, že do takej veľkej akcie nejde. Jej manažment by však na tej akcii nezarobil, a tak jej to zakázal.

Nezarobil?

Ja som ich na turné Golden Kids nepotreboval, honorár mala dostať len Marta. Jej manažéri sú predsa divadelníci, a tým nemyslím nič zlé, len konštatujem fakt, takže nebol dôvod, aby na tom zarábali aj oni. Začali sa mi však vnucovať s tým, že urobia program. Vy už ste niekedy videli program na popovom koncerte? Ja nie.

Nemá však logiku, že akcia krachla, keď ste obišli Kubišovej manažment?

A kto by ho zaplatil? Veď to obchodne nejde, čo s tým oni mali? My sme celú akciu vymysleli, zorganizovali a ponúkli solídny honorár Neckářovi aj Kubišovej. Prečo by som mal platiť ľuďom, ktorí sa na ničom nepodieľali? Keď vy so mnou urobíte rozhovor pre SME.sk, zaplatíte nebodaj môjmu manažérovi? Prečo by ste to robili?

Za rozhovory neplatím nikomu. Aby to teda bolo jasné - celé turné padlo na tom, že by na akcii nezarobili Kubišovej manažéri?

Úplne s vami súhlasím. Hein a Pritz by nedostali ani korunu, a tak to celé stopli. Náš prístup však mal logiku - celú robotu by si oddrela naša agentúra, hudobníci, technici a speváci na pódiu, nebol dôvod platiť niekoho iného.

Som veľmi hrdý a hlavne slušný Žid

Váš brat v roku 1987 ako antikomunista emigroval do Nemecka. Čo ste za socializmu robili vy?

Nemôžem povedať, že by som bol veľký antikomunista, v každom prípade z armády ma vyhodili práve pre postoj k bývalému režimu.

Vy ste bývalý lampasák?

Bol som vojak z povolania, vyštudoval som vojenskú tankovú školu v Nitre.

video //www.sme.sk/vp/18995/

Odkiaľ pochádza vaša rodina?

Moji predkovia z babkinej strany sú slovenskí Židia, pochádzali z rodiny Singerovcov od Šale. Vlastnili tam turbínový mlyn, a keď Tiso súhlasil s deportáciami Židov do koncentrákov, odišli jedným z prvých transportov. Prežila len babička. Mamičku schovali u mníšok v Mladej Boleslavi, s otcom sa zoznámila po vojne.

V tejto chvíli sa zahemžili diskusie pod rozhovorom a mnohí si pomysleli „tak on je ešte aj Žid!"

Som veľmi hrdý a hlavne slušný Žid, vôbec sa za to nehanbím a dodnes sa stretávam so židovskou rodinou v Izraeli, či so židovskou komunitou ako takou.

Vráťme sa k armáde.

Nado mnou bol komunista a ja som odmietol vstúpiť do strany. Potom som sa oženil, pričom manželka mala strýka vo Švédsku. Podal som si viac žiadostí do civilu, lebo som nemal žiadnu možnosť postupu - ani platového, ani odborného, ale neúspešne. Nakoniec ma natvrdo z politických dôvodov vyhodili, to som mal asi 25 alebo 26 rokov. Až do revolúcie som potom robil vedúceho dopravy v rôznych podnikoch, ale v rokoch 1984 až 1988 trebárs ako brigádnik aj šoféra pražskej MHD či učiteľa v autoškole.