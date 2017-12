Ďalšia Nižňanského mína

Na pesničkovej súťaži Eurosong sa nakoniec opäť zúčastníme.

20. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Vlani nás na Eurosongu zastupovala Kristína. Tento rok to chvíľu vyzeralo, že nástupcu mať nebude.(Zdroj: Archív TASR)

Vedeniu Rozhlasu a televízie Slovenska sa nepodarilo stopnúť účasť v televíznej súťaži Eurosong.

BRATISLAVA. Už to vyzeralo ako hotová vec, ale nakoniec to bude inak. Dočasné vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) chcelo ušetriť na Eurosongu, napokon sa na ňom opäť zúčastní.

Nepomohol ani list

Napriek tomu, že v rozpočte televízia účasť v súťaži vykrytú nemala, bývalé vedenie na čele so Štefanom Nižňanským sa rozhodlo prihlášku podať.

„Dňa 24. decembra 2010 bol posledný termín na stiahnutie prihlášky. Vedenie však nereagovalo. O tomto záväzku nás neinformovali," tvrdí Ľuboš Machaj, ktorý má dnes na starosti televíziu.

Nové vedenie na začiatku januára napísalo Európskej vysielacej únii (EBU) list, v ktorom ju informovalo o finančných problémoch. Tá však už medzitým súťaž rozbehla a slovenského zástupcu zaradila do druhého semifinálového kola, ktoré má byť v Düsseldorfe 12. mája.

Hoci v rovnakom čase budú na Slovensku majstrovstvá sveta v hokeji, RTVS sa rozhodla Eurosong zrealizovať, lebo to považuje za lepšie riešenie situácie. Podľa vyjadrenie Európskej vysielacej únie sa totiž účastnícky poplatok vo výške 130­tisíc eur už v tejto fáze odpustiť nedá.

Priama voľba?

„Splátka je rozdelená na dve časti, teraz hľadáme možnosti, ako to urobiť čo najúspornejšie. Dali sme si týždeň na hľadanie partnerov a do konca januára sa rozhodneme, v akej podobe celá súťaž prebehne," povedal Machaj. Podľa neho je najrealistickejšia verzia vybrať domáceho zástupcu priamo tak, ako to robia viaceré krajiny.

Model bez národných kôl zvolili pred dvoma rokmi napríklad aj Česi. Keď ani napriek tomu ich zástupcovia opäť neprešli do európskeho finále, a to malo navyše v ČT nízku sledovanosť, rozhodli sa v súťaži nepokračovať.

Slovensko sa po dlhej pauze k Eurosongu opäť vrátilo predvlani. Naši zástupcovia v súťaži boli Nela Pocisková s Kamilom Mikulčíkom a Kristína. Aj oni však skončili v európskom semifinále.