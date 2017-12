Mináčova snímka Nickyho rodina je posledným dielom trilógie

Vo svetovej premiére dnes slovenský režisér Matej Mináč uvedie v Prahe svoj film Nickyho rodina.

20. jan 2011

Angličan Nicholas Winton v roku 1939 zorganizoval z Prahy sériu transportov prevažne židovských detí do Švédska a Veľkej Británie.

PRAHA. Snímka, ktorá v sebe kombinuje dokument a hraný film, nadväzuje na Mináčov celovečerný film Všetci moji blízki z roku 1999 a dokument Nicholas Winton Sila ľudskosti z roku 2002.

"Všetko sa to tak vyvíja a kopí, a preto sme sa rozhodli pre ten posledný film z tej trilógie, zachytiť celý ten príbeh od začiatku až po rok 2010, a použiť na to aj formu hraných rekonštrukcií, aj úplne nových historiek, ktoré vlastne nikto doteraz nepozná," povedal Mináč v rozhovore pre TASR v predvečer premiéry.

O svojom čine Winton pol storočia mlčal. Médiá na zachránené deti upozornila v 80. rokoch minulého storočia až Wintonova manželka.

O svojom čine Winton pol storočia mlčal. Médiá na zachránené deti upozornila v 80. rokoch minulého storočia až Wintonova manželka.

"Ja som mu musel dlho vysvetľovať, prečo nás to zaujíma. On hovoril: veď ja som robil tisíc iných vecí, prečo vás zaujíma práve to, čo som robil osem mesiacov? On je taký človek, ktorý sa pozerá vždy dopredu," povedal Mináč na adresu dnes 101-ročného Wintona, ktorý na premiéru filmu pricestoval do Prahy, kde sa má stretnúť nielen s tvorcami filmu, ale aj so "svojimi" zachránenými deťmi.

Nicholas Winton je napriek svojmu vysokému veku stále vitálny podľa režiséra Mináča teraz stavia v Británii dom pre seniorov za štyri milióny libier.

V Česku vznikla dokonca kampaň za nominovanie Wintona na Nobelovu cenu za mier. Návrh podporilo vyše 100 000 českých školákov a získal napokon aj podporu českej vlády. V rámci premiéry filmu Nickyho rodina si návrh na nomináciu Nicholasa Wintona na Nobelovu cenu prevezme v Prahe nórsky veľvyslanec.