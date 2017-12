Usmej sa, veľmi ti to svedčí

Piate ročné obdobie je nezvyčajnou knihou, aj hudobným albumom.

21. jan 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Otec a syn Geišbergovci a jedna kapela. Kombinácia, ktorá vytvorila svojský žáner. V projekte Piate ročné obdobie si môžete čítať aj počúvať o veciach, ktoré sú také obyčajné, až sa o nich takmer prestalo hovoriť.

Stretnúť ich môžete väčšinou naživo, hrajú, ako sa vraví, odušu, niekedy aj o dve. Ich pesničky, obyčajne záznamy komorných koncertov, sa podávajú z ruky do ruky a kolujú internetom.

Asi preto, že zostava, ktorej „šéfuje" Martin Geišberg, nemá veľmi manažérskeho ducha. „Teraz sa stal priam zázrak," hovorí na margo Knihy (nielen) do ucha s názvom Piate ročné obdobie, ktorá vznikla v spolupráci herca Mariána Geišberga, jeho staršieho syna Martina a kapely umk.

Svojská jednoduchosť

„Pesnička vzniká tak, že ju najprv prežijem, a potom už vlastne je, sama odseba" hovorí s úsmevom starší zo synov známeho herca.

Tak to bolo aj s projektom Piate ročné obdobie. „Otec napísal text o štyroch ročných obdobiach človeka, ešte dávnejšie, v zložitom období, keď ku nemu prichádzalo veľa uvedomení. Stále za nami chodil, aby sme k textu urobili hudbu a pesničky, ale nikdy neveril, že by sme to dotiahli do konca," hovorí Martin Geišberg. „My sme potajme začali skúšať a zistili sme, že sa nás tá báseň tiež veľmi dotýka. Keď sa to celé prepojilo, nastala priam sviatočná chvíľa."

Pred letom malo Piate ročné obdobie premiéru v Štúdiu SND, odvtedy ste mohli poetické pásmo, v ktorom sa strieda báseň Mariána Geišberga s hudbou umk, vidieť na viacerých miestach.

Vrátiť divadlu, čo mu patrí

„Na jednom predstavení sa stalo to, o čom som vždy sníval. V závere, keď idú svetlá do úplnej tmy a počuť iba zvuky tibetskej misky, ľudia zostali akoby nehybne niekoľko minút. Nastala zvláštna intimita. Tá je podľa mňa veľmi dôležitá. Pocit, keď je človek sám vo svojom vnútri a zároveň je s ostatnými v jednom priestore. Kedysi bolo divadlo presne o tomto pocite, " hovorí Martin.

Práve preto by chceli počas nasledujúceho leta urobiť s Piatym ročným obdobím turné, po „svätých" miestach. Ak sa to podarí, budú hrať v malých mestských divadlách či drevených kostolíkoch po celom Slovensku.

Medzitým sa vari podarí aj niekoľko rokov odkladaná záležitosť a umk konečne vydá „normálny" štúdiový album.

Kým však nastane leto, postačí aj audiokniha, ktorá toto označenie spĺňa stopercentne. Vlastne, na prvý pohľad, je to knižka.

Na krásnom papieri je celý text básne a „pauzáky" sú zasa popísané textami pesničiek, prešpikované fotografiami z domácej dielne. Priložené je CD, ktoré podobne ako živé vystúpenie strieda čítané a spievané obdobia.

Keď však pozorne listujete, zistíte, že je tu aj jar, leto, jeseň, aj zima, a to sú stále iba štyri.

„Piate ročné obdobie vzniklo, až keď sme začali nahrávať. Pochopili sme, že ho tam musíme dať ako niečo, čo je medzi nebom a zemou. Každý z nás ho niekedy v živote prežíva, je to čosi nevypovedané, čo sa skrátka deje, prechádza nami," vysvetľuje Martin Geišberg. „Až vtedy človek pochopí, že je prázdnota a neskutočné množstvo možností, o ktoré nás často oberajú akési strachy, nevydarené priania, úzkosti. Treba ich prekonať. Dá sa žiť šťastne, dokonca aj tu, teraz. Nemusíme na nič čakať.

Skupina umk - Ondrej Kovaľ, Patrik Pačes, Martin Wittgruber a Martin Geišberg, druhý zľava Marián Geišberg.

Zabudnuté témy

A v ktorom období to vlastne sme práve teraz? Podľa Martina Geišberga sa prebúdzame, oddeľujeme veci, na ktorých záleží od tých, na ktorých nezáleží. Každý podľa svojho.

O narodení, o smrti, o „zákonoch, ktoré sa nedajú obísť", o tom je Piate ročné obdobie. A ešte o nebi, veď „načo je nebo, keď si sám, načo je život, keď nie je láska a nie sú kamaráti".

Sú to slová a pesničky s láskou k životu, ktoré nezabúdajú ani na zdanlivé maličkosti: „Usmej sa, človeče. To je všetko. Možno iba - poďakuj." V tomto prípade je naozaj za čo.

Martin Geišberg je autorom hudby aj textov piesní CD Piate ročné obdobie.