Neopakovateľný humor. Doslova

Nedeľné odovzdávanie Zlatých glóbusov moderoval britský komik Ricky Gervais. Zdá sa, že naposledy.

21. jan 2011 o 0:00 Ján Gregor

Mnohé hollywoodske celebrity v publiku si už pri jeho úvodnej reči od smiechu utierali slzy, ale takýto rukolapný dôkaz nestačí. Gervais už ďalšie glóbusy nebude moderovať, po kritike v amerických médiách vyhlásil, že budúci rok to už robiť nebude.

Drsné žarty si robil z mnohých hercov. „Jim Carrey a Ewan McGregor, dvaja heterosxuálni herci predstierajúci, že sú gayovia,“ uviedol film I love you Philip Morris. „Teda presný opak dvoch slávnych scientológov,“ narážal na Toma Cruisa a Johna Travoltu. Neostal iba pri slovách, zahral si aj malú scénku, kde ukazoval, ako novú manželku Hugha Heffnera napína pri tom, keď sa ho večer musí dotýkať. Je od neho o šesťdesiat rokov mladšia.

„Náš prvý hosť je krásna talentovaná žena a evidentne židovka. (...) Mel Gibson mi to povedal, je tým úplne posadnutý,“ uviedol v narážke na nábožensky horlivého herca, keď uvádzal príchod Scarlett Johanssonovej. Brucea Willisa pre zmenu predstavil ako otca Ashtona Kutchera, ktorý je v skutočnosti manželom bývalej Willisovej manželky Demi Moorovej.

Gervais odovzdávanie glóbusov moderoval druhýkrát, ceny za najlepšie filmové a televízne diela udeľuje asociácia novinárov akreditovaných v Hollywoode. Komik prerazil najprv v Británii seriálom The Office, ktorý sa BBC podarilo predať do desiatok krajín po celom svete, pričom niektoré (Francúzsko, Spojené štáty) si podľa neho nakrútili vlastné verzie. Druhou úspešnou komediálnou sériou boli Extras, kde hral skrachovaného herca. Zároveň sa predstavil ako mimoriadne úspešný stand up komik, jeho šou bývajú vypredané, tri časti Animals, Politics a Fame vyšli na DVD.

S britským humorom sa spája stereotypné označenie, že je suchý, v skutočnosti je predovšetkým surový. Nielen Gervais sa vyžíva v trápnych momentoch a poslednými ľuďmi, pred ktorými by mal rešpekt, sú celebrity. Mnohé americké médiá sú presvedčené, že jeho moderovanie hraničilo s urážkami. „Existuje jemná hranica medzi hravosťou a podlosťou a Gervais cez ňu prešiel ako buldozér,“ napísal magazín The Time. Komik počas ceremoniálu na hodinu zmizol z pódia a vrátil sa oveľa krotkejší.