Woody Allen v najlepšej forme

Slávny režisér svoj najnovší film Poznáš muža svojich snov nakrúcal v Londýne s Antony Hopkinsom, Antoniom Banderasom, Naomi Wattsovou a Joshom Brolinom.

21. jan 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Iba Woody Allen vie nakrúcať o najobyčajnejších veciach a sto ráz premletých problémoch tak, že výsledkom je pôžitok a zábava. Platí to aj pri jeho najnovšom filme Poznáš muža svojich snov.

Jeho publikum nechodí do kina po nové príbehy a myšlienky, ale na starého dobrého Woodyho Allena. V najnovšom filme sa ukazuje v najlepšej forme.

Pokračovanie v ceste

Ako režisér sa uviedol už v roku 1966 snímkou What's Up, Tiger Lily? Poznáš muža svojich snov z roku 2010 je 45. film v jeho réžii, takže na každý rok kariéry pripadá aspoň jedna novinka.

A hoci autor nijako podstatne nemení ústrednú tému neuróz súčasného veľkomestského človeka, starne spolu so svojimi hrdinami, od mladých revolucionárov (Banány) cez morálne a citové zmätky stredného veku (Manhattan, Danny Rose z Broadwaya) až po márny a často i smiešny boj so starobou (Sólokapor, Užívaj si, ako sa len dá!).

V Poznáš muža svojich snov logicky pokračuje v celoživotnej ceste. Tému (ne)vyrovnávania sa s vekom spája s ďalšími svojimi stálymi motívmi, ako sú citové zmätky, absencia morálky v umení, konflikt vysokých ambícií s nedostatkom talentu, ale i obľúbený motív ženy, nahrádzajúcej životné šťastie romantickými snami či zásah nadprirodzených síl.

Allen tentoraz nehrá. Jeho alter egom je Anthony Hopkins ako zámožný Alfie, ktorý sa starobe vzpiera rozvodom a pokusom o „nový život“, vrátane posilňovania, bielenia zubov, návštev solárií – a rýchleho manželstva s mladou prostitútkou Charmaine (Lucy Punch). Hopkinsov výkon je obdivuhodný a zábavný, vtipne používa prvky Allenovho nervného herectva.

video //www.youtube.com/embed/OLLbzJC_mp4

Ako je u Woodyho Allena zvykom, skvostný je i zvyšok obsadenia. Ťažiskovú rolu Alfieho ex-manželky Heleny hrá šesťdesiatosemročná Gemma Jones. Zámožná žena po krachu manželstva nájde útechu u podvodníckej veštice. Úplne jej podľahne a vôbec jej neprekáža, že veštby sa zakaždým napĺňajú celkom inak.

Jedna z nich tvorí názov filmu. „You Will Meet a Tall Dark Stranger“ je však ironickou parafrázou, ktorú vysloví Helenin zať Roy (Josh Brolin), ambiciózny, no neúspešný spisovateľ, opovrhujúci šarlatánstvom.

Každý z nás na konci života stretne „vysokého temného cudzinca“ – smrť. Túžba presláviť sa zavedie do slepej uličky aj Roya, keď ponúkne vydavateľstvu rukopis cudzej knihy.

Jedinečná zmes

O úspechu a šťastí sníva Royova manželka, Alfieho a Helenina dcéra, kunsthistorička Sally (Naomi Watts), túžiaca po vlastnej galérii a slepo zaľúbená do svojho šéfa Grega (Antonio Banderas). Aj manželstvo Roya a Sally sa končí rozvodom z podobných príčin ako vzťah Alfieho a Heleny. Všetci žijú viac ilúziami ako skutočnosťou.

Na konci je nešťastný zlomený Alfie, deprimovaná Sally a Roy sa odhodláva na vraždu. Sklamaní, oklamaní a zlomení sú i ľudia okolo nich. Len Helena našla muža svojich snov v podobe obézneho vdovca Jonathana, posadnutého špiritizmom.

Autorov humor dozrel od bujaro vtipných výrokov a gagov až do navonok pokojného, no vo vnútri elektrizujúceho sarkazmu, irónie až sardonizmu. Nestráca však nadhľad ani pochopenie. V spojení so skvelými výkonmi hercov, zaujímavou kamerou a výberom hudby vzniká jedinečná zmes s menom Woody Allen.