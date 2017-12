Nakrútia film o zakladateľovi WikiLeaks

Život zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea sa dostane na filmové plátna. Snímka má byť podľa producentov napínavým trilerom a bude sledovať Assangeov život od detstva až po založenie portálu.

22. jan 2011 o 10:43 SITA

Po príbehu o zakladateľovi Facebooku láka filmárov aj príbeh o WikiLeaks.

BRATISLAVA. Život zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea sa dostane na filmové plátna. Producenti Barry Josephson a Michelle Krumm kúpili práva na biografiu z pera austrálskeho reportéra Andrewa Fowlera s názvom The Most Dangerous Man in the World (v preklade Najnebezpečnejší muž sveta).

Snímka má byť podľa ich slov napínavým trilerom a bude sledovať Assangeov život od detstva až po založenie portálu.

Julian Assange je zakladateľom kontroverzného portálu WikiLeaks, ktorý zverejnil tajné americké dokumenty o vojne v Afganistane a ponúkol verejnosti tajné dokumenty americkej diplomacie. Krátko nato vydalo Švédsko na jeho osobu medzinárodný zatykač pre obvinenia zo sexuálnych trestných činov.

Assange sa rozhodol sám odovzdať do rúk britskej polície a na Britských ostrovoch bojovať proti vydaniu do Švédska, odkiaľ mu podľa jeho slov hrozí vydanie do USA.

Američania totiž s veľkou nevôľou reagovali na zverejnenie chúlostivých depeší svojich diplomatov. WikiLeaks totiž odhalil hodnotiace správy veľvyslancov USA, ktorí sa bez rozpakov vyjadrovali o mnohých svetových a predovšetkým európskych lídroch.