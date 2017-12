Asociácia amerických producentov ocenila film King's Speech

Historická snímka The King's Speech získala cenu za najlepší film od Asociácie amerických producentov Producers Guild of America.

23. jan 2011 o 12:10 TASR

Úloha vo filme The King's Speech už priniesla Colinovi Firthovi Zlatý glóbus.(Zdroj: awardsdaily.com)

Boj o prestížne ceny vrcholí. Po úspechu Sociálnej siete na Zlatých glóbusoch sa o pozornosť hlási aj snímka The King's Speech.

BEVERLY HILLS. Historická snímka The King's Speech získala cenu za najlepší film od Asociácie amerických producentov Producers Guild of America (PGA). Naznačuje to jej možné vyššie šance na úspech pri blížiacom sa udeľovaní Oscarov.

Za filmom o Jurajovi VI., jedným z desiatich nominovaných v danej kategórii, stáli producenti Iain Canning, Emile Sherman a Gareth Unwin.

Colin Firth, predstavujúci sa v úlohe kráľa trpiaceho rečovou chybou, získal pred týždňom Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec, celkovo sa však snímke, kde hral, príliš nedarilo. Štyri glóbusy si odniesol film Sociálna sieť o zakladateľovi Facebooku, Markovi Zuckerbergovi.

Medzi filmami bojujúcimi o ocenenie za najlepšiu produkciu boli ďalej snímky Black Swan, Fighter či Toy Story 3: Príbeh hračiek, ktorá získala cenu za najlepšiu produkciu v kategórii animovaných filmov.

V posledných troch rokoch PGA a Akadémia filmových umení a vied, udeľujúca Oscary, zhodne udelili cenu za najlepší film tým istým snímkam.

Za najlepší dokumentárny film vyhlásila PGA film Waiting for Superman, poukazujúci na neúspechy amerického vzdelávacieho systému. Za najlepší televízny komediálny seriál zvolili Modern Family televízie ABC, za najlepšiu televíznu drámu Mad Men.

Herca Seana Penna ocenila PGA za jeho prácu v sociálnej oblasti, vrátane humanitárneho úsilia na zemetrasením zničenom Haiti.

video //www.youtube.com/embed/OAm7gRXFiRo

Zdroj: Reuters