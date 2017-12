Čo čítame

24. jan 2011 o 0:00 Zuzana Demjánová

Román imigrantky Brigit Pasulky s názvom A Long Long Time Ago & Essentialy True (Pred dávnymi rokmi & V zásade pravdivý príbeh) vyvoláva rozpačitý dojem. Prirovnávať ju k Marine Lewyckej, tak ako to urobila britská a americká tlač, je zavádzajúce. Ťažko povedať, či je to vekovým rozdielom medzi autorkami – Pasulka je omnoho mladšia – no jej román odohrávajúci sa v Poľsku vyznieva veľmi neuveriteľne a hlavne neúprimne.

Celkom milý ľúbostný príbeh, ktorý prežíva hlavná protagonistka Baba Jaga v súčasnosti, alebo ten, ktorý sa odohráva počas druhej svetovej vojny, sa končí napokon v kŕči. Rodinnými tajomstvami sa dali zlákať obe spisovateľky, no v prípade Pasulky ten jej vyznieva len ako stokrát obohraná platňa. S úmyslom zreálniť atmosféru príbehu bohato prešpikovala dialógy poľskými výrazmi, ktoré sú síce pre slovanských čitateľov pochopiteľné, no ťažko si predstaviť, ako si s nimi poradil po anglicky hovoriaci čitateľ. Jedinou útechou, ktorú mu možno sľúbiť, je, že aspoň nebude vyrušovaný geograficko-historickými chybičkami, ktoré otrávia napríklad Slováka.

Je pravdepodobné, že o krajine, z ktorej pochádzajú najschopnejší britskí inštalatéri, toho veľa nevedia. Možno je však absolútny zemepisný analfabetizmus Britov a Američanov len ďalším klišé, ktorému sme naopak podľahli my.