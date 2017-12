Nomináciám na ceny Anděl 2010 kraľujú Nightwork

Nomináciám na ceny českej Akadémie populárnej hudby Anděl kraľuje kapela Nightwork so štyrmi šancami na zisk ocenenia.

BRATISLAVA. Nomináciám na ceny českej Akadémie populárnej hudby Anděl kraľuje kapela Nightwork so štyrmi šancami na zisk ocenenia v kategóriách Skupina roka, Album roka, Skladba roka a Videoklip roka.

Tri nominácie má pesničkár Xindl X, po dve získali Toxique, David Koller a Hana Hegerová. V kategórii Spevák roka je popri Kollerovi a Xindlovi X nominovaný aj zosnulý Petr Muk. Ten zomrel 24. mája 2010 len niekoľko dní po tom, čo mu vyšiel nový album s názvom V bludišti dnů. Smrť niekoľkonásobného strieborného a bronzového českého Slávika bola podľa policajného vyšetrovania nešťastná náhoda.

Jubilejný dvadsiaty ročník udeľovania Andělov sa bude konať 23. februára v pražskej Incheba Aréne a v priamom prenose ho odvysiela Česká televízia na programe ČT1 o 21:00. Slávnostný ceremoniál budú moderovať minuloroční víťazi v kategóriách Spevák roka a Speváčka roka Tomáš Klus a Ewa Farna.

Nominácie na cenu Anděl:

Skupina roka

Kryštof - Jeviště

Nightwork - Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa

Toxique - Outlet People

Spevák roka

David Koller - Teď a tady

Petr Muk - V bludišti dnů

Xindl X - Praxe Relativity

Speváčka roka

Hana Hegerová - Mlýnské kolo v srdci mém

Lucie Bílá - Bílé Vánoce Lucie Bílé

Lucie Vondráčková - Dárek

Objav roka

Embassy - Svévolná diplomacie

Martin Chodúr - Let´s Celebrate

Republic of two - Raising the flag

Album roka

Hana Hegerová - Mlýnské kolo v srdci mém

Nightwork - Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa

Toxique - Outlet People

Skladba roka

Debbi - Touch The Sun

Nightwork - Tepláky

Xindl X - Láska v housce

Videoklip roka

Nightwork – Tepláky

Koller David - Ty a já

Xindl X - Láska v housce

Nominácie na žánrové ceny Anděl:

World music

Al-Yaman – Insannya

BezoBratři – Bezobav

Garcia – Before Dawn

Zuzana Lapčíková - Marija Panna přečistá

Jazz & blues

Dan Bárta & Robert Balzar Trio – Theyories

Najponk, Pivec, Hutchinson – It’s About Time

Ondřej Štveráček - What’s Outside

Ska & reggae

Bug’n’Dub – Journey to Babylon

Pub Animals – Safar-I

The Spankers – Boom! Bang! Pow! You Know

Alternatívna hudba

C - Opus Vulgaris

Dva - Hu

katsa.theo – Porto

Folk & country

Jananas – Jananas

Radůza – Miluji vás

Traband – Domasa

Hard & heavy

Dark Gamballe - Pochyby

Insania - Kult hyeny

Malignant Tumour - Earthshaker

Hip hop & r’n’b

Bonus – Konec civilizace

James Cole – Halucinace ze 3. patra

Prago Union – Dezorient express

PSH – Epilog

Elektronická hudba

Kubátko – Vzduchoplavec

Načeva a Tim Wright – The Sick Rose

Magnetik – Projektor