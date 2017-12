Oscary nemajú jasného favorita

Preklad (čeština > slovenčina)

Najlepší film:

Čierna labuť (Black Swan) - výrobcovia Mike Medavoy, Brian Oliver a Scott

Franklin, réžia Darren Aronofsky

Fighter (The Fighter) - producenti David Hoberman, Todd Lieberman a Mark

Wahlberg, réžia David O. Russell

Počiatok (Inception) - výrobcovia Emma Thomasová a Christopher Nolan, réžia

Christopher Nolan

Decká sú v pohode (The Kids Are All Right) - výrobcovia Gary Gilbert,

Jeffrey Levy-Hint a Celine Rattrayová, réžia Lisa Cholodenková

The King's Speech (Kráľova reč) - výrobcovia Iain Canning, Emile Sherman a

Gareth Unwin, réžia Tom Hooper

127 hodín (127 Hours) - producenti Christian Colson, Danny Boyle a John

Smithson, réžia Danny Boyle

The Social Network - producenti Scott Rudin, Dana Brunetta, Michael De Luca

a CEAN Chaffinová, réžia David Fincher

Toy Story 3: Príbeh hračiek (Toy Story 3) - producentka Darla K.

Andersonová, réžia Lee Unkrich

Naozajstná guráž (True Grit) - producenti Scott Rudin, Ethan a Joel Coenovci,

réžia Ethan a Joel Coenovci

Winter's Bone (Zmrznutá kosť) - výrobcovia Anne Roselliniová a Alix

Madiganová-Yorkinová, réžia Debra Graniková



Réžia:

Darren Aronofsky - Čierna labuť

David O. Russell - Fighter

Tom Hooper - The King's Speech (Kráľova reč)

David Fincher - The Social Network

Joel a Ethan Coenovci - Naozajstná guráž



Herec v hlavnej úlohe:

Javier Bardem - Biutiful

Jeff Bridges - Naozajstná guráž

Jesse Eisenberg - The Social Network

Colin Firth - The King's Speech (Kráľova reč)

James Franco - 127 hodín



Herečka v hlavnej úlohe:

Annette Beningová - Decká sú v pohode

Nicole Kidman - Rabbit Hole (Králičie diera)

Jennifer Lawrencova - Winter's Bone (Zmrznutá kosť)

Natalie Portmanová - Čierna labuť

Michelle Williamsová - Blue Valentine (Smutný Valentín)



Herec vo vedľajšej úlohe:

Christian Bale - Fighter

John Hawkes - Winter's Bone (Zmrznutá kosť)

Jeremy Renner - The Town (Mesto)

Mark Ruffalo - Decká sú v pohode

Geoffrey Rush - The King's Speech (Kráľova reč)



Herečka vo vedľajšej úlohe:

Amy Adamsová - Fighter

Helena Bonhamová Carterová - The King's Speech (Kráľova reč)

Melissa Leovi - Fighter

Hailey Steinfeldová - Naozajstná guráž

Jacki Weaverová - Kráľovstvo zverstiev



Neanglicky hovorený film:

Biutiful - Mexiko, réžia Alejandro González Inárritu

Dogtooth - Grécko, réžia Jorgos Lanthimos

In a Better World (Lepší svet) - Dánsko, réžia Susanne Bierovu

Incendies - Kanada, réžia Denis Villeneuve

Outside the Law (Hors-la-loi) - Alžírsko, réžia Rachid Bouchareb



Najlepší animovaný film:

Ako vycvičiť draka - réžia Chris Sanders a Dean DeBlois

Iluzionista - réžia Sylvain CHOMETTE

Toy Story 3: Príbeh hračiek - réžia Lee Unkrich



Kamera:

Matthew Libatique - Čierna labuť

Wally Pfister - Počiatok

Danny Cohen - The King's Speech

Jeff Cronenweth - The Social Network

Roger Deakins - Naozajstná guráž



Pôvodný scenár:

Mike Leigh - Ďalší rok (Another Year)

Scott Silver, Paul Tamas a Eric Johnson, podľa príbehu Keitha Dorringtona,

Paula Tamasyho a Erika Johnsona - Fighter

Christopher Nolan - Počiatok

Lisa Cholodenková a Stuart Blumberg - Decká sú v pohode

David Seidler - The King's Speech



Scenár podľa predlohy:

Danny Boyle a Simon Beaufoy - 127 hodín

Aaron Sorkin - The Social Network

Michael Arndt podľa príbehu John Lasseter, Andrew Stanton a Lee

Unkricha - Toy Story 3: Príbeh hračiek

Joel a Ethan Coenovci - Naozajstná guráž

Debra Graniková Anne Roselliniová - Winter's Bone



Hudba:

John Powell - Ako vycvičiť draka

Hans Zimmer - Počiatok

Alexandre Desplat - The King's Speech

A.R. Rahmán - 127 hodín

Trent Reznor a Atticus Ross - The Social Network



Najlepšia pieseň:

Coming Home - hudba a text Tom Douglas, Troy Verges a Hillary Lindseyová -

film Country Strong

I See the Light - hudba Alan Menken, text Glenn Slater - film Na vlásku

If I Rise - hudba A.R. Rahmán, text Dido a Rollo Armstrongovi - film 127

hodín

We Belong Together - hudba a text Randy Newman - Toy Story 3: Príbeh hračiek