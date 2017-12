Na festivale v USA bude premiéra slovenskej snímky Life in a Day

25. jan 2011 o 20:16 TASR

Snímka Life in a Day je súčasťou projektu o človeku, ktorý už desiaty rok bicykluje okolo sveta.

BRATISLAVA. Na prestížnom medzinárodnom festivale nezávislého filmu Sundance Film Festival v USA uvedie mladý slovenský filmový tvorca Marek Mackovič spolu s ďalšími filmármi 27. januára 2011 celosvetovú premiéru projektu Life in a Day. Ide o dokumentárny záznam jedného dňa života na Zemi.

Tento projekt produkuje Ridley Scott (tvorca filmov ako Votrelec, Blade Runner, Gladiátor, Thelma & Luise, Robin Hood) a realizuje ho držiteľ Oscara režisér Kevin MacDonald (Posledný Škótsky kráľ, Pád do ticha).

Obsah tohto medzinárodného projektu vytvárajú ľudia z celého sveta. Slovenský filmár sa so svojím príspevkom dostal do výberu 15 najlepších z celkového počtu 80.000 príspevkov, ktoré do projektu poslali ľudia zo 192 krajín sveta. Marek Mackovič tak získal aj možnosť osobne sa zúčastniť na celosvetovej premiére projektu.

Slovenský príspevok je zároveň súčasťou projektu dlhometrážneho dokumentárneho filmu o Kórejčanovi Okhwanovi Yoonovi. Vývoj tohto projektu podporil Audiovizuálny fond už v prvej výzve v roku 2010.

Film chce zachytiť veľmi pestrý život človeka, ekológa, posla mieru a odporcu konzumného života, ktorý zanechal úspešnú podnikateľskú i právnickú kariéru a už desiaty rok bicykluje okolo sveta, pričom zatiaľ prešiel vyše 170 krajín.

Na svojej ceste zistil, že jeho domovom je celý svet a rodinou sú pre neho všetci ľudia, s ktorými sa stretáva. Okhwan ľudí spája, inšpiruje, vzdeláva, ale najmä nabáda k zamysleniu nad otázkami, na ktoré v dnešnom uponáhľanom živote nie je veľa času. Pri stretnutí s ním sa však znovu prirodzene vynárajú.

"Medzinárodný úspech tohto filmu už v štádiu jeho vzniku je ďalším potvrdením pozitívnej orientácie podpornej činnosti fondu prostredníctvom konkrétnych výsledkov," uviedol manažér komunikácie Audiovizuálneho fondu Andrej Obuch.