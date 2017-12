Čo pozeráme: Impérium - Mafie v Atlantic City

Výhodou filmov situovaných do obdobia pred nástupom plastickej chirurgie je, že nahé ženy majú prirodzené krivky a ak ležia na chrbte, ich prsia nevyskakujú dohora ako plážové nafukovacie lopty.

27. jan 2011 o 0:00 Ján Gregor

Muži zločinu a ich peniaze vždy priťahovali krásne ženy, čo platí aj pre nový seriál spoločnosti HBO Boardwalk Empire (v českej verzii vysielaný pod názvom Impérium - Mafie v Atlantic City), kde na päť dielov zdĺhavého rečnenia pripadá jeden diel sexu a jeden diel násilia. Väčšina divákov je zatiaľ s týmto pomerom spokojná.

Z udeľovania Zlatých glóbusov si odniesol dve sošky, dostal mnoho prirovnaní, napríklad Sopranovci z čias prohibície. Úvodný diel nakrútil Martin Scorsese, ktorý projektu dodal nielen svoje dobre znejúce meno, ale nakrútil aj najdrahší pilotný diel seriálu v histórii.

V hlavnej úlohe mafiána sa predstavil Steve Buscemi, u ktorého hrozilo, že bude vykrádať svoje staršie mafiánske roly, nič také sa však nestalo. Jediné, čo tejto postave škodí, je český dabing, ktorý nemá nič spoločné so skutočnou farbou Buscemiho hlasu.

Od seriálu s daným rozpočtom asi nikto nečakal, že by ho tvorcovia sklamali kostýmami a celkovou dobovou štylizáciou, no nie každému musí vyhovovať tempo rozprávania. To je prekvapivo pomalé, s množstvom dialógov a monológov, pri ktorých na skutočné mafiánske praktiky musíte dlho čakať.