Gulliver, ktorý sa nemal vybrať na cesty

Do kín prichádza film, ktorý je príšerný v rekordne mnohých kategóriách.

27. jan 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Tínedžerský Príbeh žraloka či detinské Monštrá vs. Votrelci rozhodne nie sú veľdielami, no ak sa aj do kina vyberiete duševne pripravení, že idete na ďalší film režiséra Roba Lettermana, jeho novinka si nezaslúži iné označenie ako príšerná zlátanina. Jej azda jedinou kvalitou je obdivuhodná vyrovnanosť: príšerný je scenár, réžia, výkony hercov, vizuálne efekty, príšerný je aj 3D obraz – a český preklad ani dabing za nimi o nič nezaostávajú.

Gulliverove cesty ako hollywoodsky trhák? Prečo nie. Možností je veľa: grandiózny vážny veľkofilm v štýle Avatara, bláznivá fantastická dobrodružná komédia ako Piráti z Karibiku, či typicky malebná pochmúrna podivnosť Tima Burtona. So štipkou tolerancie by sa dala zniesť aj infantilná rozprávka pre najmenších. Alebo Gulliver ako čisto formálna 3D atrakcia plná dych vyrážajúcich efektov.

Lenže to, čoho sa dopustili režisér Letterman so scenáristami Joe Stillmanom a Nicholasom Stollerom, ale aj s komikom Jackom Blackom, je obyčajný vandalizmus. Asi ako dokresliť fúzy Mone Lise alebo odbiť ruky Dávidovi. No kým výtvarné diela sú prísne strážené, literatúra je, zdá sa, voči barbarom bezbranná.

Bez rozprávača

Lemuel Gulliver ako obézny poslíček z podateľne v redakcii newyorských novín, slaboch, beznádejne zaľúbený do reportérky? Prečo nie. No 42-ročnému Jackovi Blackovi ťažko veríme, že je mladý pohodár, ktorý kašle na kariéru a radšej hráva v pracovnom čase videohry.

Ešte horšia je absolútna diskontinuita. Všetko sa neustále mení podľa nejestvujúceho kľúča, neplatia nijaké zavedené rozprávačské postupy. Postavy sú raz zbabelcami, hneď nato hrdinami, potom flegmatikmi či cholerikmi. Liliputáni žijú vo viktoriánskej spoločnosti, ale ak treba, poznajú elektrinu aj robotiku. Raz sú nepatrne malí, no v iných scénach zasa hravo zvládajú aj pohyb v krajine obrov. Ich princezná je raz skleníková kvetinka, hneď nato drsná uličnica a kráľ raz nafúkaný hlupák, no o chvíľu chápavý a dobrosrdečný pánko. Pozorovať rozpaky hercov je rovnako smutné ako vidieť všetky tie premárnené príležitosti a nevyužité šance. Takáto fatálna absencia tvorivosti je skutočne ojedinelá.

Ani 3D nepomôže

Hoci podľa odhadov dosiahol rozpočet 112 miliónov dolárov, výprava i triky pôsobia mimoriadne lacno. Filmové rozprávanie nevyužíva stereoskopický efekt, ba ani 3D neprispeje k zatraktívneniu inak nudného filmu. Je to ako sledovať klasický 2D film, akurát, že za vyššie vstupné, s okuliarmi na nose a občas aj s rozostreným obrazom.

Celý film pôsobí ako nesúvislé pásmo samostatných scénok, v ktorých Jack Black voľne improvizuje na tému Gulliver. Dokonca i to by sa dalo tolerovať, ak by bol nápaditý a vtipný, lenže nie je ani jedno, ani druhé. Smiech zaznie v kinosále len zo tri razy. Prevládajú rozpaky a pocit, že sme niekomu naleteli.

Bez akéhokoľvek dôvodu a vtipu sme zasypaní samoúčelnými odkazmi na najrôznejšie diela popkultúry a film záber od záberu nezmyselne mení žáner - raz je vulgárnou tínedžerskou komédiou, nato drámou, trilerom, vedeckou fantastikou, ba i muzikálom. Výsledkom je psychedelický zmätok, ktorý však nenesie nijaké posolstvo, nijaký pocit a nie je ani zábavný.

A tak je najväčším zážitkom z celého predstavenia úvodný krátky film – trojminútová animovaná groteska s hviezdou série Doba ľadová.