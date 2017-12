Slováka uvedie YouTube aj Sundance

Medzi autormi filmu, ktorý dnes odpremiérujú na webe a známom festivale je Marek Mackovič.

27. jan 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Mladí filmári zo Slovenska začali rok vo veľkom štýle. Zuzana Liová sa chystá na Berlinale, ešte väčšie publikum uvidí unikátny medzinárodný projekt, na ktorom sa podieľal Marek Mackovič.

Začalo sa to náhodou a presvedčením, že nič nie je nemožné. Meno Marek Mackovič doteraz poznalo len zopár ľudí na Slovensku, ktorí si ho všimli v titulkoch DVD Richarda Müllera, Polemicu či Hexu. Teraz sa to pravdepodobne zmení. Mladý filmár je totiž na prestížnom festivale dokumentárnych filmov v Sundance a jeho dielo uvidí svet aj vďaka druhej premiére na špeciálnom kanáli servera YouTube.

Nešiel tam v úlohe turistu, ale ako jeden zo spoluautorov unikátneho projektu Life In A Day, ktorý dal dokopy známy režisér Kevin MacDonald a producentsky zastrešil ešte známejší Ridley Scott. Preniknúť na prestížny svetový festival je samo osebe veľký úspech, ktorý ešte môže znásobiť uvedenie filmu na YouTube. Na špeciálnom kanáli tohto populárneho servera si Life In A Day môžete pozrieť dnes nadránom a zajtra večer.

Náhody–nenáhody

„Celé to vzniklo ako rozprávka, človek by neveril, koľko vecí sa naraz stretlo správnym spôsobom," hovorí pre SME Marek Mackovič. „Keď som bol navštíviť kamarátku na Cypre, na letisku sme mali sedem hodín času. Zavrel som oči a hovoril si: musím začať robiť nejaký vlastný projekt. O desať minút mi klepká na plece nejaký ázijský týpek, či ho nemôžem odfotiť a poslať fotku do Nórska. Začali sme sa rozprávať a keď vysvitlo, že ide o Okhwana Yoona, po návrate domov som začal rozvíjať nápad na film."

Okhwan Yoon je muž, ktorý opustil kariéru úspešného podnikateľa. Stal sa ekologickým aktivistom, pacifistom a odporcom konzumného života. Svoje myšlienky a skúsenosti sa rozhodol šíriť netradičným spôsobom – bicyklovaním po celom svete. Za desať rokov prešiel vyše 170 krajín a pri jednej z ciest narazil práve na mladého slovenského filmára. Marek Mackovič sa rozhodol vybrať sa za ním do Nepálu a nakrútiť dlhometrážny dokument.

„Keď som to spomínal kamarátovi, ktorý žije v Los Angeles, poslal mi link na projekt Life In A Day. Tvrdil, že to tam zapadne a potom poslal ukážku z môjho filmu s kontaktom režisérovi Kevinovi MacDonaldovi. Ten sa mi takmer okamžite ozval, že sa mu to veľmi páči. Úplne mi spadla sánka," spomína mladý filmár na prvý kontakt s kolegom, ktorý je známy vďaka snímkam Posledný škótsky kráľ a Pád do ticha. V projekte Life In A Day sa MacDonald rozhodol ukázať, čo všetko sa vo svete stalo 24. júla 2010. Urobil to v spolupráci s YouTube cez otvorenú výzvu, že ktokoľvek môže poslať svoje krátke video nakrútené počas tohto jediného dňa.

Z niekoľkých desiatok tisícov príspevkov a po stovkách hodín v strižni MacDonald poskladal film. Jednu z jeho častí dodal Marek Mackovič a že patrila medzi tie kľúčové, dokazuje pozvánka na premiéru do Sundance.

Životný zážitok

„Life In A Day je unikátne kolektívne dielo. Nevznikol tak, že jeden filmár sa rozhodne niečo natočiť, vyberie si lokácie, ľudí a príbehy," tvrdí Marek Mackovič. Dnešná premiéra bude premiérou aj pre neho a ostatných spoluautorov, finálnu podobu filmu zatiaľ nevideli. Jej hosťom by mal byť aj Ridley Scott v úlohe producenta projektu.

Pre slovenského filmára, ktorý ešte nemal tridsať, je to, samozrejme, najväčšia životná skúsenosť. „S Kevinom MacDonaldom sme sa stretli v Londýne, veľký zážitok bol už len sledovať celý jeho tím v práci. Navyše je to veľmi milý a skvelý človek," vraví.

Marek Mackovič si nečakaný úspech užíva. Jeho prioritou je však vlastný celovečerný film o ázijskom bicyklistovi, na ktorom pracuje v tandeme s Dušanom Milkom. Dostali grant z Audiovizuálneho fondu a veria, že účasť v Sundance im pomôže nájsť partnerov, aby ho mohli dokončiť.