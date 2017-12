Poznáte slovenského Mika Pattona?

Nová skupina Bruno Benetton Free Band so spevákom Tomášom Palonderom krstila debutový album.

28. jan 2011 o 0:00 Katarína Šamajová

Kombinácia popu, rytmického funky a spevu s rockovým nádychom – takýchto projektov na našej scéne veľa nie je. Tým najnovším je Bruno Benetton Free Band.

Štýl, ktorý si títo bratislavskí muzikanti zvolili za svoj, je natoľko tolerantný, že sa pri ňom dá rovnako skákať ako oddýchnuť pri cigarete. Krst debutového albumu The Phemenons of Pop sa tiež niesol v tomto duchu, i keď v koncertnej miestnosti klubu Nu Spirit bolo v stredu večer poriadne horúco. Môže za to najmä prejav frontmana.

Ak niektorí považujú Zuzanu Smatanovú za slovenskú Alanis Morrisettovú, prívlastok slovenský Mike Patton môžeme v tom prípade (bez snahy urážať fanúšikov Faith No More) pripísať Tomášovi Palonderovi. Spevák známy z pôsobenia v skupine Love 4 Money je zabávačom aj nasrdeným rockerom, hlboko prežíva každú odspievanú vetu, pobehuje v bielej košeli so šialenou gestikuláciou. Podarilo sa mu prebiť umiernenosť samotnej hudby. Na rozdiel od skutočného Pattona však nebolo jednoduché rozlíšiť, kde sa končí šou a začína sa divadlo jedného herca, čo neskôr mohlo pripadať divákom trápne alebo zmätočné.

„Tomáš je známa osobnosť v muzikantských a mediálnych kruhoch, čo nám môže pomôcť i uškodiť. Ale my sme radi, lebo k nám úplne zapadol a výborne sa s ním robí," chvália si ho kolegovia z kapely. Tá textovo a kompozične stojí najmä na dvoch členoch – Mustafovi a Krížovi. Tých ešte dopĺňajú Michal Uličný, Michal Danielis, Juraj Varga a Marek Hradský.