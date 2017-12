Kultúrne tipy na tento týždeň

Juan Diego Flórez, premiéra Rozbitého džbánu, workshopy, výstavy - to všetko nás čaká tento týždeň. Stačí si vybrať z našich tipov.

31. jan 2011 o 0:00 (kul)

Bola by škoda sedieť doma. Ponúkame vám tipy, kam vyraziť za kultúrou počas celého týždňa.(Zdroj: piri/flickr.com)

Neseďte doma, vyrazte za kultúrou. Na každý deň ponúkame niekoľko tipov.

Pondelok 31. januára 2011

Koncert / Kayo Dot, Tartar Lamb, Jeremiah Cymerman

20.00, Stanica Žilina-Záriečie

Po nedeľnom vystúpení v Tabačke sa zoskupenie amerických hudobníkov Kayo Dot, Tartar Lamb a Jeremiah Cymerman presunú do Stanice. Ak máte radi trochu „dlhšie“ pesničky než štandardné trojminútovky, prídete si na svoje. Predstaví sa Kayo Dot, avant-rocková/experimentálna skupina Tobyho Drivera, Tartar Lamb, vedľajší projekt dvoch členov Kayo Dot a Jeremiah Cymerman, sólista, objavujúci možnosti klarinetu.

Divadlo / Metlový tanec

19.00, Ticho a spol., Bratislava

„Detektívna romanca o dvoch ľuďoch stratených vo vlastnej pamäti, ktorí sa snažia nájsť cestu zo sveta, kde nemožno veriť ani sebe samému. PS: Príde aj Posol Boží!“, píše autorka hry a zároveň režisérka inscenácie Katka Lesayová. Hru Metlový tanec uvádza divadelný klub Ticho a spol. v pondelok o 19.00.

Výstava / Dievča pre všetko

18.00, galéria NOVA, Bratislava

Ateliér skla bratislavskej VŠVU mal vytvoriť univerzálne nádoby na pitie s námetom „Dievča pre všetko – do voza i do koča.“ Výsledok ich práce uvidíte na výstave, ktorú otvoria pondelkovou vernisážou o 18.00 v Galérii Nova.

Utorok 1. január 2011

(Puojd)tvorivý kurz sieťotlače

2 – dňový, od 28.1 – 20.2, Ateliér Puojdu, Bratislava

Oficiálny názov akcie z dielne dizajnérskeho ateliéru Puojd znie „Valentínsky kurz sieťotlače.“ To ale vôbec neznamená, že špeciálny kurz, na ktorom sa naučíte techniku ručnej sieťotlače, je iba pre valentínskych nadšencov. A možno, keď niekomu venujete mikinu alebo tričko puojdu s vlastnou potlačou, aj iskra preletí a na Valentína bude všetko inak.

Výstava / Anna Galková a Anton Galko, Gabrijela Fužir Bauer

17.30, 18.30, Slovenská výtvarná únia, Bratislava

V utorok otvorí Slovenská výtvarná únia dve výstavy: vo Veľkej sále – Anna Galková a Anton Galko – Mlčanie, túžby, spomienky (Obrazy 2001 – 2010); a v Kamennej sále – Gabrijela Fužir Bauer – Earth(e)scape (Textile Art & Design).

Streda 2. február 2011

Koncert / Carusella (ISR) + Dawn to Come

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

V stredu sa bude v Tabačke koncertovať. Carusella, heavy rockové duo v zložení Tamar Aphek a Guy Shechter, patria medzi hodobníkov, ktorí to vedia na pódiu rozbaliť. A navyše, izraelské heavy rockové duo s punkovou silou a pesničkami u nás nevidíme často. Predskokanom bude slovenská alternatívna formácia Dawn to Come. Na ďalší deň ich uvidíte aj v Divadle Pôtoň v Bátovciach.

Výstava / Strata bezpečia

17.00, Nitrianska galéria

V Salóne Nitrianskej galérie otvoria v stredu o 17.00 výstavu dvoch umelkýň – Alexandry Fazekašovej a Petry Ševčíkovej s názvom Strata bezpečia, ktorej kurátorkou je Marta Hučková.

Koncert / The Australian Pink Floyd Show

Bratislava, Košice – 3. feburár

Dva dni pobudne jedna z najslávnejších tribute kapiel na Slovensku. V stredu odohrajú The Australian Pink Floyd Show v bratislavskej Inchebe a o deň neskôr aj v Košiciach. Kapela koncertuje po celom svete a ich predstavenia sú kombináciou hudobného a vďaka svetelnej šou aj vizuálneho zážitku.

Výstava / Francúzska klasická moderna

Pálffyho palác GMB, Bratislava

V Pálffyho paláci GMB je od piatku výstava Francúzska klasická moderna. Predstavuje skupinu autorov francúzskej klasickej moderny, z ktorej mnohí ešte u nás neboli prezentovaní – A. Renoir, H. Matisse, A. Derain, G. Braque, P. Signac a ďalší. Kurátorkou je Zsófia Kiss-Szemán, výstava potrvá do konca marca.

Výstava / Fero Demeter & Christian Bazant-Hegemark

19.00, Galéria Krokus, Bratislava

Výstava je ďalším pokračovaním zavedeného formátu prezentácie dvoch autorských pozícií v Galérii Krokus. Dvaja maliari pod jednou strechou, slovenský Fero Demeter a rakúsky Christian Bazant-Hegemark, sa predstavia výberom z ich aktuálnej tvorby, vernisáž sa začne o 19.00.

Štvrtok 3. február 2011

Opera / Juan Diego Flórez

19.00, Slovenské národné divadlo, Bratislava

Po Ramónovi Vargasovi a Plácidovi Domingovi si u nás zaspieva aj peruánsky tenorista, Juan Diego Flórez, označovaný aj ako Kráľ belcanta. Vo štvrtok večer sa predstaví v Slovenskom národnom divadle a zaspieva slávne árie Cimarosu, Rossiniho, Donizettiho, Verdiho, a ďalších. Orchester Opery SND bude dirigovať Alessandro Vitiello.

Koncert / Karpatské chrbáty

19.00, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava

Skupinu zo stredu sveta snáď ani netreba predstavovať. Spolužiaci z Vrbového – Braňo Jobus, pán brat – Andrej, Roman Klčo a Miro Kusý, ktorých hudba sa dá označiť všakovakými prívlastkami má stále miesto na našej scéne. Na Malej scéne zahrajú vo štvrtok večer. Je sa na čo tešiť!

Výstava / Ivan Dulanský – maľba a koláže

18.00, Galéria Z, Bratislava

Vernisáž výstavy Ivana Dulanského – maľby a koláže sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 v priestoroch bratislavskej Galérie Z. Výstavu uvedie Eva Trojanová.

Kniha / Tomáš Berka – Blumentálske Blues

19.00, Randal, Bratislava

Tak tomuto sa povie parádny krst knižky – Blumentálske Blues Tomáša Berku predstavia v bratislavskom klube Randal vo štvrtok večer. Uvádza Laco Lučenič, krstí Marián Varga a hrajú – Peci Uherčík, Temo @ The Bubble Bumm!, Beermaster´s Boosters.

Výstava / Ver mi, nie dvermi

17.00, Galéria mladých – Nitrianska galéria

Viliam Slaminka sa opäť trochu pohrá s našou fantáziou. Na výstave Ver mi, nie dvermi, ktorú otvoria v Galérii mladých v Nitre, uvidíte dva súvisiace celky malieb, objektov a inštalácií, z ktorých je jasné, kto je tu „hrdinom“ – ani tí predsa nechodia dverami. Tak oknom? Uvidíme. Kurátoruje Omar Mirza.

Výstava / Rodinné bývanie v krajinách V4

16.00, Galéria architektúry Spolku architektov Slovenska, Bratislava

Vo štvrtok otvoria v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska v Bratislave výstavu, ktorá prezentuje líniu rodinného bývania v krajinách V4.

Piatok 4. február 2011

Súčasný tanec / Choreographic Factory

20.00, elledanse – Dom T&D, Bratislava

Mladí choreografi predstavia v piatok večer v spolupráci s tanečníkmi Tanečnej školy elledanse svoje prvé choreografie.

Výstava / Klaudia Kosziba

18.00, showroom firmy Kabinet, Mlynské Nivy 34, Bratislava

Po Juliane Mrvovej sa v novom showroome Kabinetu predstaví výtvarníčka Klaudia Kosziba. Vernisáž výstavy s názvom Vertical Scroll, ktorej kurátorkou je Ivana Moncoľová, sa uskutoční v piatok o 18.00. Hosťom bude Bezmocná hŕstka so Slnkom. Výstava potrvá do 28.februára

Sobota 5. február 2011

Koncert / Teleskohippies, Tučnolist

19.00, klub 77, Banská Bystrica

V banskobystrickom klube 77 si v sobotu večer zahrajú hneď dve slovenské kapely – Teleskohippies a Tučnolist. Začiatok je o 19.00.

Workshop / Pohyb a svetlo

5. – 6. február, Stanica Žilina-Záriečie

Február sa môže celkom príjemne začať napríklad s programom Stanice. Práve tu sa totiž chystajú dva víkendové tanečné workshopy (5. – 6. feburár, 12. – 13. feburár) s choreografkou a pedagogičkou Zuzanou Burianovou. Na pláne je téma pohybu v svetle, ktoré si budú účastníci sami projektovať v priestore, zároveň bude priestor aj na experimentovanie s priehľadnou konštrukciou.

Workshop / klubový DJing

21.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Na žilinskej Stanici sa bude tancovať, v Košiciach vás naučia hrať. Workshop klubového DJingu, kde sa naučíte čo to o technike, digitálnom DJingu a vyskúšate si všetko aj naživo, sa uskutoční v sobotu večer v Tabačke pod vedením DJ Spanqa.

Divadlo / Rozbitý džbán

19.00, SND, Bratislava

Slovenské národné divadlo uvedie sobotnou premiérou hru Heinricha von Kleista Rozbitý džbán. V detektívnej komédii, ktorú režíruje Vladimír Strnisko, uvidíte Dušana Jamricha, Emila Horvátha, Richarda Stankeho, Ingrid Timkovú a ďalších.

Nedeľa 6. február 2011

Pre deti / Blší cirkus

10.00, Bábkové divadlo Žilina

Cirkusové predstavenie pre divákov od 3 do 103 rokov – aj to hlása divadlo Babadlo z Prešova, ktoré bude v nedeľu hosťovať v žilinskom Bábkovom divadle. Prinesie svoj Blší cirkus a s ním aj všetky blchy sveta – Hanibala, krásnu La Bell aj Rudolfa. Čo robia také blchy? Uvidíte v predstavení Júlie Labudovej na motívy H. Ch. Andersena.

